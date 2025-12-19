ETV Bharat / state

झारखंड ने तोड़ा मुकदमों का बोझ: एक साल में निपटाए 130% POCSO केस

राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

रांचीः बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर न्याय व्यवस्था में झारखंड ने नई मिसाल कायम की है. राज्य की अदालतों ने 2025 में दायर मामलों से भी अधिक POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) मामलों का निपटारा किया, जिससे वर्षों से लंबित मुकदमों की संख्या में कमी आई है. जहां पूरे देश में इन मामलों का निपटारा दर 109% दर्ज की गई, वहीं झारखंड ने 130% की दर हासिल की और राष्ट्रीय औसत से काफी आगे निकल गया.

झारखंड में साल 2025 में 1,434 पॉक्सो के मामले

2025 में झारखंड में कुल 1,434 नए POCSO केस दर्ज हुए, जबकि अदालतों ने 1,867 मामलों का निपटारा किया. यह आंकड़ा पिछली लंबित फाइलों को भी शामिल करता है. यह प्रदर्शन “Pendency to Protection: Achieving the Tipping Point to Justice for Child Victims of Sexual Abuse” नामक रिपोर्ट में सामने आया है, जिसे Centre for Legal Action and Behaviour Change (C-LAB) for Children - भारत चाइल्ड प्रोटेक्शन की पहल से जारी किया गया है.

देश में तेजी से हो रहा है पॉक्सो मामलों का निपटारा

रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर 2025 में 80,320 मामले दर्ज हुए, जबकि 87,754 का निपटारा हुआ. इससे देश का निपटारा दर 109% पर पहुंच गया है. गौर करने वाली है कि 24 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 100% से अधिक निपटान दर दर्ज की है. सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने तो 150% से भी अधिक दर हासिल की है. रिपोर्ट में इसे भारत की न्यायिक प्रणाली के लिए “टिपिंग प्वाइंट” बताया गया है, जब अदालतें लंबित मामलों को घटाने की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही हैं.

झारखंड में लंबित पोक्सो मामलों का प्रतिशत

हालांकि, झारखंड में अब भी कुछ पुराने मामले शेष हैं. राज्य में 16% लंबित केस 6 से 10 साल से लंबित हैं, इनमें 12% पांच साल से, 19% चार साल से, 23% तीन साल से और लगभग 30% दो साल से अधिक समय से लंबित हैं. यह संकेत देता है कि ऐसे मामलों की शुरुआती अवस्था में ही देरी बढ़ने लगती है.