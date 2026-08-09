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WATCH: यूपी में कांवड़ यात्रा के अनोखे अंदाज, देखिए मेरठ समेत पश्चिमी यूपी के महापर्व की अनोखी छटा

लखीमपुर खीरी में तिरंगा कांवड़: जिले में सड़क पर भगवा रंग और चारों तरफ ‘हर-हर महादेव’ के जयकारे गूंज रहे. वहीं इस बार कांवड़ यात्रा में सिर्फ शिवभक्ति ही नजर नहीं आई. कांवड़ियों ने इस बार 151 फीट लंबा तिरंगा शान से लहराया. तिरंगे के आगे भारत माता और पीछे ब्रह्मोस मिसाइल का विशाल मॉडल उसके साथ में शिवलिंग देखने को मिला. ये नजारा जिस रास्ते से गुजरा, वहां लोग कुछ पल के लिए ठहर गए और मोबाइल, कैमरे निकालकर इस अनोखी यात्रा को अपने कैमरे में कैद करने लगे.

बता दें, कांवड़ यात्रा का ये स्वरूप लगातार बदलता दिखाई दे रहा है. इस पर भक्ति का भी रंग चढ़ा है, इस पर आधुनिकता की परत भी है. तेज आवाज में अलग अलग म्यूजिक से हरिद्वार से लेकर यूपी की सड़कों पर जैसे एक कोतुहल मचा दिया है. पहले जहां परम्परागत तरीके से अधिकांश शिवभक्त कांवड़ लाते थे, अब अधिकांश श्रद्धालु युवा हैं. उनके धार्मिक यात्रा के तौर तरीके भी अलग और अनुठे हैं. जो भक्ति गीत और राष्ट्रभक्ति के गीतों पर थिरकते नाचते गाते आगे बढ़ते हैं. पुलिस भी इन कांवड़ियों को रोकती नहीं है बल्कि इन्हें प्राथमिकता से आगे की बढ़ने देती है, जिससे कि यात्रा में कोई बाधा उत्पन्न न हो.

मेरठ/लखीमपुर खीरी/बागपत/बस्ती/अलीगढ़/रायबरेली: सावन के पावन महीने में उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान भोलेनाथ के अनुयायियों के विविध रंग रूप दिख रहे हैं. डीजे बज रहा है और भक्ति में सराबोर होकर लगातार शिव भक्त अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं. यहां श्रद्धालु विविध वेशभूषा और परिधान में लगातार आगे बढ़ रहे हैं. डीजे के साथ सुंदर झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. एक से बढ़कर एक झांकी हाईवे पर देखी जा सकती है. वहीं अलग-अलग शिव भक्तों की टोली में आस्था के विविध रंग रूप हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. कहीं तिरंगा, आदियोगी, तो कहीं बुलेट पर सवार भोलेनाथ, किसी ने कंधे पर मूर्ति बिठाई है तो कोई मिसाइल वाली कांवड़ लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है.

बागपत में बुलेट पर सवार भोलेनाथ. (Photo Credit; ETV Bharat)

बागपत में बुलेट पर सवार भोलेनाथ: कांवड़ यात्रा में आस्था के रंग जितने निराले हैं, मन्नतों की कहानियां भी उतनी ही अनूठी हैं. कोई परिवार की खुशहाली तो कोई संतान सुख की कामना लेकर गंगाजल ला रहा है, लेकिन हरियाणा के सोनीपत निवासी आशीष की कांवड़ ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. बुलेट पर विराजमान भोलेनाथ, फूलों से सजी कांवड़ और मन में एक ही संकल्प गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने का है.

बागपत में खाटू श्याम की कांवड़ लेकर निकले युवा. (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं बागपत में खाटू श्याम की कांवड़ लेकर युवा संदेश वाहक के रूप में निकले हैं. उनका कहना है कि नशे से लोगों को दूर रहना चाहिए. वहीं, कांवड़ में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं. सीसीटीवी कैमरे लगाने के पीछे के मकसद को कांवड़ियां बताते हैं कि वैसे तो भोले बाबा की नजर उनपर है, लेकिन वे इन कैमरों की मदद से खुद पर भी नजर रखे हुए हैं कि कोई गलत राह पर तो नहीं हैं.

बस्ती में भदेश्वरनाथ मंदिर-कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा पूरी: कांवड़ यात्रा और प्राचीन श्री भदेश्वरनाथ मंदिर में होने वाले महा जलाभिषेक को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने कमर कस ली है. तैयारियों और जमीनी हकीकत को परखने के लिए एडीजी (अपर पुलिस महानिदेशक) श्री राम कुमार खुद मैदान में उतरे. उन्होंने मंदिर परिसर, आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों और पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग का बारीकी से निरीक्षण और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया. ADG राम कुमार ने बताया कि इस बार 35% तक बढ़ सकती है श्रद्धालुओं की भीड़. ​

अलीगढ़ महिला कांवड़ियों से बदसलूकी का आरोप: थाना मडराक क्षेत्र में आसना चौकी के समीप स्थित एक पेट्रोल पंप पर महिला कांवड़ियों के नहाने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है. महिला कांवड़ियों ने पेट्रोल पंप संचालक और कर्मचारियों पर बदसलूकी का आरोप लगाया है. घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाएं पेट्रोल पंप पर उनके साथ कथित तौर पर हुई बदसलूकी को लेकर आरोप लगाती नजर आ रही हैं. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कांवड़ियों से बातचीत की और उन्हें समझाकर सुरक्षित उनके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया.

रायबरेली में सपा नेता ने किया कांवड़ियों का स्वागत. (Photo Credit; ETV Bharat)

सपा नेता ने किया कांवड़ यात्रियों का स्वागत: कांवड़ यात्रा को लेकर रायबरेली में आस्था और उत्साह का माहौल देखने को मिला. समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉ. शशिकांत शर्मा ने भी ढोल-नगाड़ों के साथ कांवड़ियों का स्वागत किया. उन्होंने पुष्पवर्षा कर कांवड़ियों को आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं. त्रिपुला चौराहे पर पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ियों को पानी, फल और मिठाई वितरित कर उनको मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दीं.



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