RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड की तर्ज पर भर्ती परीक्षाएं कराने को तैयार VMOU
PTET और D.El.Ed परीक्षाओं के सफल संचालन के बाद कुलगुरु ने कहा, सरकार मौका दे तो भर्ती परीक्षा कराने में सक्षम हैं.
Published : September 29, 2026 at 6:47 AM IST
जयपुर: राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तर्ज पर अब वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (VMOU) भी प्रतियोगी और भर्ती परीक्षाएं कराने को तैयार है. विश्वविद्यालय का तर्क है कि हाल में PTET और D.El.Ed जैसी बड़ी परीक्षाओं के सफल संचालन के बाद उसने सरकार के सामने अपनी परीक्षा संचालन क्षमता साबित की. विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. बीएल वर्मा ने कहा कि यदि राज्य सरकार अवसर देती है तो VMOU आने वाले समय में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करने में सक्षम है.
6 लाख अभ्यर्थियों की D.El.Ed परीक्षा कराई : कुलगुरु प्रो. बीएल वर्मा ने बताया कि बीते मई माह में विश्वविद्यालय ने D.El.Ed की परीक्षा कराई गई. इसमें 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए. परीक्षा में जिस कक्ष में अभ्यर्थी को बैठना था, उसका फोटो सहित पूरा डाटा वीक्षक के पास उपलब्ध कराया गया था. निर्धारित अभ्यर्थी के अलावा अन्य के प्रवेश की संभावना रोकने को तकनीकी व्यवस्थाएं की गईं. परीक्षा अनुशासन, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कराने के बाद विश्वविद्यालय ने ये क्षमता प्रदर्शित की कि वो बड़े स्तर की परीक्षाएं करा सकता है.
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PTET परीक्षा बड़ी चुनौती थी: प्रो. वर्मा ने कहा कि PTET परीक्षा ऐसे समय में कराई गई, जब देश और प्रदेश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर सवाल उठ रहे थे. ऐसे माहौल में PTET का आयोजन विश्वविद्यालय के लिए बड़ी चुनौती था. इसके बावजूद परीक्षा तय समय पर कराई और सफलतापूर्वक पूरी की. बड़ी परीक्षाओं के साथ समय पर परिणाम जारी करने में भी विश्वविद्यालय सक्षम है.
AI और फेस रिकॉग्निशन: कुलगुरु के अनुसार, परीक्षा में पेपर लीक, नकल और डमी कैंडिडेट जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. अभ्यर्थियों की पहचान के लिए बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन की व्यवस्था की है. इसके जरिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने वाले अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है. विश्वविद्यालय का दावा है कि इससे किसी दूसरे व्यक्ति के अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने की संभावना कम होती है.
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पेपर सेटिंग की गोपनीयता पर जोर: प्रो. वर्मा ने बताया कि परीक्षा के प्रश्नपत्र तैयार करने में पूर्व प्रोफेसर्स की सेवाएं ली जाती हैं. प्रश्नपत्र की गोपनीयता बनाए रखने की विशेष व्यवस्था है. विश्वविद्यालय का कहना है कि प्रश्नपत्र से जुड़ी जानकारी परीक्षा से पहले बाहर न आए, इसके लिए पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखा जाता है. इसका उद्देश्य पेपर लीक की संभावना को कम करना है.
कमांड सेंटर से अभ्यर्थी ही नहीं, वीक्षक भी निगरानी में : विश्वविद्यालय में कमांड सेंटर के जरिए परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जाती है. CCTV कैमरों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है. खास बात है कि निगरानी केवल अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि परीक्षा कक्ष में तैनात वीक्षकों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाती है. विश्वविद्यालय के अनुसार इससे परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अवांछित गतिविधि की पहचान करने में मदद मिलती है.
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PTET-D.El.Ed के बाद ITEP की जिम्मेदारी : कुलगुरु ने बताया कि PTET और D.El.Ed परीक्षाओं के सफल संचालन के बाद राजस्थान सरकार ने विश्वविद्यालय को इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP) से जुड़ी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी देने का फैसला लिया है. आने वाले समय में सरकार से विश्वविद्यालय को अन्य प्रतियोगिता और भर्ती परीक्षाओं की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है. विश्वविद्यालय का कहना है कि उसके पास परीक्षा संचालन के लिए जरूरी तकनीकी और मानव संसाधन उपलब्ध हैं.
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