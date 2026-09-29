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RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड की तर्ज पर भर्ती परीक्षाएं कराने को तैयार VMOU

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का जयपुर केंद्र ( ETV Bharat Jaipur )