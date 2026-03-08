ETV Bharat / state

वाराणसी की स्वाति पीरियड मंत्रा से बदल रहीं समाज की सोच, कहा- चरित्रहीन का टैग लगा तो मजबूती मिली

चरित्रहीनता की बात ने दिया आगे बढ़ने का जुनून : स्वाति ने बताया, इस मुद्दे पर जब पहली बार हमने बात कि तो हमारे सामने से एक ऐसा रिएक्शन आया जिसने हमारे जीवन की सोच को बदल कर रख दिया. संयोग कहें या दुर्भाग्य यह रिएक्शन मुझे उसे जगह पर मिला जहां से मैंने पढ़ाई की थी. वहां मेरे सहपाठी थे, उन्होंने मेरे चरित्र पर सवाल उठाए. बोले- जो लड़की पीरियड पर बात कर सकती है वह चरित्र के अनुसार ठीक नहीं होती.

दो लोगों की टीम से 70 तक पहुंच गया कारवां : स्वाति बताती हैं, जब हमने इसकी शुरुआत की तो हम दो लोग ही टीम में थे. लेकिन जैसे-जैसे काम बढ़ता गया, टीम बढ़ती गई और आज यह कारवां 70 तक पहुंच गया है. हम समुदाय स्तर पर काम कर रहे हैं. चुनौतियों की बात करें तो वह शुरू से ही रही है, क्योंकि इस पर बात करना सहज नहीं था. कई बार मजाक का मुद्दा बना और चरित्र पर भी सवाल उठाए गए. हम लोगों के लिए सुकून भरी चीज यह थी कि हम जिन लोगों के लिए काम कर रहे थे उन लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से स्वीकार किया.

यही वजह है कि एक समय पर मुझे यह महसूस हुआ कि इन बातों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए. लड़कियों को बताया जाना चाहिए, जिससे महिलाओं की माहवारी स्वास्थ्य को गंभीरता से लिया जा सके. बनारस के सेवापूरी काशी विद्यापीठ ब्लॉक में इसकी शुरुआत की और अभी यह मुहिम बनारस, भदोही और मिर्जापुर में चल रही है.

2016 में शुरू की मुहिम : स्वाति बताती हैं, 2016 में मुहिम की शुरुआत हुई. मुद्दा माहवारी स्वास्थ्य का ही रहा, क्योंकि हमने हमारे घर में भी देखा कि इस विषय पर कभी कोई बातचीत नहीं हुई. पीरियड शुरू होने के साथ बच्चियों को पैड या कपड़ा दे दिया जाता. ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए, इन सब बातों पर चुप्पी ही रही.

आज भी गांव की महिलाएं-बेटियां पीरियड पर खुलकर बात नहीं करतीं. हाइजीन का ख्याल नहीं रखतीं. ऐसे में महिलाओं को पीरियड के बारे में जागरूक करने और पैड के प्रयोग के बारे में बता रही हैं. इसके लिए स्वाति ने पीरियड मंत्रा कार्यक्रम शुरू किया है. सुई धागा अभियान चलाया और महिलाओं को खुद का पैड बनाना सिखाया. आज इस मुहिम में हजारों की संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई हैं.

स्वाति को इसके लिए अलग-अलग पुरस्कार भी मिले हैं. उन्हें लाडली मीडिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है. उनकी मुहिम को राज्य सरकार ने भी सराहा है. अब वह विदेश जाकर लड़कियों के हक की बात करेंगी.

लखनऊ : ' तुम पीरियड्स पर बात करती हो, इसका मतलब तुम चरित्रहीन हो. अच्छे घर की लड़कियां पीरियड्स पर बात नहीं करती.' इस लाइन ने काशी की बेटी स्वाति की जिंदगी को बदल दिया. स्वाति ने चुप्पी को तोड़ने का फैसला लिया और आज वह हजारों महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए लड़ना सीखा रही हैं. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप जानेंगे स्वाती की कहानी. जो महिला सशक्तिकरण की एक अनोखी तस्वीर पेश कर रही हैं.

स्वाति गांव-गांव जाकर कर रहीं जागरूक.

स्वाति ने कहा, इस बात ने मुझे बहुत अंदर तक चोट किया. पीरियड हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है और अगर हम इस पर बात करते हैं तो इसमें गलत क्या है. यह चरित्र को कैसे जस्टिफाई कर सकता है. उसके बाद लगा कि इस पर काम करने की बहुत जरूरत है. स्वाति कहती हैं कि जब बंदिशे लगती हैं, तो काम करने की चाहत और भी ज्यादा बढ़ जाती है. शायद यही वजह है कि हमने पीरियड मंत्रा की शुरुआत की.

पीरियड मंत्रा कार्यक्रम का किया आगाज़ : स्वाति बताती हैं, पीरियड मंत्रा एक ऐसा कार्यक्रम है जो माहवारी से संबंधित, संस्कृति, स्वास्थ्य, स्वच्छता और मानसिक सोच के बारे में चर्चा करना है, क्योंकि हमारे यहां महावारी में हकीकत से ज्यादा मिथ चर्चित है. इन सब पर हमें बात करना है और जब घर में बच्चों को पीरियड शुरू होते हैं तो क्या करना चाहिए और कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसपर चर्चा करना है.

पीरियड को लेकर भ्रम और सच्चाई.

5000 महिलाएं हैं मुहिम से जुड़ी : स्वाति कहती हैं, चीज धीरे-धीरे बदल रही है. पहले जो मुद्दा महिला के चरित्र का निर्णायक बनता था, अब वह स्थिति नहीं है. लेकिन बदलाव की जरूरत है. अभी तक हम लोग 5000 महिला, किशोरियों तक पीरियड मंत्रा कार्यक्रम को लेकर पहुंच चुके हैं. तीन जिलों में हम काम कर रहे हैं, जहां के तीन ब्लॉक में 45 गांव है. मुहिम में बड़ी संख्या में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं.

टूट रहा है पीरियड को लेकर मिथ : गांव की लड़की विमला कहती हैं, जब उन्हें शुरू में पीरियड होते थे तो उन्हें किसी ने यह नहीं बताया कि इस समय कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए. वह भी कपड़ा लेती थी, जिसकी वजह से कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब वह इस मुहिम से जुड़ी और उन्हें यहां पर जागरूक किया गया तो बहुत मदद मिली. अब वह पैड का प्रयोग करती है, जिसे वह अपने हाथों से बनाती है.

विमला कहती हैं, लोग पीरियड्स के समय अछूत जैसा व्यवहार करते थे. लेकिन अब हमें यह पता चल चुका है कि यह कोई गलत या खराब चीज नहीं, बल्कि हमारे जीवन, हमारे सेहत से जुड़ा हुआ एक हिस्सा है. जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होने या सहज होने की जरूरत नहीं, बल्कि यह हमारे लिए गर्व की बात है. खुलकर अपनी बात रखते हैं और दूसरी लड़कियों को भी बताते हैं कि उन्हें कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए.

इन देशों में मिलती है पीरियड लीव.

महिलाएं घर पर ही बनाती हैं पैड : गांव की ही पिंकी कहती हैं, पहले जब शुरू शुरू में वह किसी से पीरियड का जिक्र भी करती थी, तो ऐसा लगता था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है. लेकिन आज समय बदल रहा है. गांव की महिलाएं बाजार के पैड की बजाय घर का कपड़ा प्रयोग करना ज्यादा सुविधाजनक महसूस करती थीं, क्योंकि इसमें उनके पैसे भी नहीं लगते थे और वह आरामदायक लगता था.

हम महिलाओं को घर के सूती कपड़े से ही पैड बनाना सिखाते हैं, जिसे वह रिसाइकल करके यूज भी कर सकती हैं. इसके साथ ही महिलाओं के जहन में पहले से ही इस बात को रखा गया था कि पीरियड का खून गंदा होता है, इस समय उन्हें किचन में जाने की, किसी से बात करने की, कुछ छूने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब महिलाएं इन सब सोच से बहुत आगे बढ़ रही है. मुहिम से गांव की महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है.

पीरियड एटीएम की भी हुई शुरुआत : स्वाति कहती हैं, आज भी इस लड़ाई को लड़ना आसान नहीं है, लेकिन मैं इसमें लगी हुई हूं. इसकी शुरुआत अपने दफ्तर से की और पहली बार अपने कार्यालय में पीरियड लीव की शुरुआत की, जिसमें पीरियड्स के दौरान कामकाजी लड़कियों महिलाओं को लीव दी जाती है. इसके साथ ही उन्होंने गांव-गांव में पीरियड एटीएम की भी शुरुआत की, ताकि नई बच्चियां या महिलाएं दो रुपये में ही पीरियड एटीएम से पैड ले सकें.

स्वाति को मिली सम्मान : स्वाति ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में स्नातक किया है. पत्रकारिता एवं जनसंपर्क में परास्नातक करने के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट आफ ह्युमन राइट्स नई दिल्ली से मानवाधिकार में पीजी डिप्लोमा की पढ़ाई की. पढ़ाई के दौरान ही स्वाति ने लेखन से अपनी सोच को लोगों के सामने प्रस्तुत किया. महिला केंद्रित वेब पोर्टल से जुड़कर उन्होंने अलग-अलग तमाम लेख लिखें, जिस पर उन्हें लाडली मीडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया. काका कालेलकर सामाजिक सम्मान, उत्तर प्रदेश कन्या शिक्षा एवं महिला कल्याण तथा सुरक्षा सम्मान, सरस्वती सम्मान भी प्राप्त हुआ है. यही नहीं वो अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में महिलाओं के हक पर लेक्चर भी देंगी.

