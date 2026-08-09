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वाराणसी का समन्वय कैफे; चाय के साथ मिलेगी सुकून, पुलिस और आम जनता के बीच सुधरेंगे 'संबंध'

काशी को समन्वय कैफे की सौगात. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : पुलिस लाइन में कर्मियों को बेहतर माहौल मिल सके, भागदौड़ भरे ड्यूटी के बीच उनके सेहत, मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सके. इसके लिए वाराणसी पुलिस ने नई शुरुआत की है. इस शुरुआत से आम जनमानस और पुलिस के बीच में सामंजस भी स्थापित होगा. पुलिस प्रशासन की ओर से पहली बार समन्वय कैफे की शुरुआत हुई है, जहां पर पुलिसकर्मियों की डाइट का ख्याल रखा जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर खुशनुमा माहौल दिया जाएगा. जहां वह मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस कर सके. खास बात यह है कि यह समन्वय कैफ़े पुलिस कर्मी उनके परिवारों के साथ बनारस के लोगों को भी समर्पित होगा. बता दें कि वाराणसी के पुलिस लाइन परिसर में समन्वय कैफे की शुरुआत हुई है. इस कैफे का नाम समन्वय रखने के पीछे भी पुलिस और पब्लिक के बीच में सामंजस्यता स्थापित करना है, क्योंकि आज भी आम पब्लिक के मन में पुलिस को लेकर के तरह-तरह की भ्रांतियां हैं, ऐसे में वह भ्रांतियां दूर हो सके, पुलिस को लेकर के उनके मन में जो डर है वह दूर हो सके और सामंजस्यता बन सके. चाय के साथ मिलेगी सुकून. (Video Credit; ETV Bharat) इसी उद्देश्य के साथ इस कैफे को शुरू किया जा रहा है. इस कैफे की बात करें तो यहां पर पुलिसकर्मियों की सेहत और बनारस के जायके के अनुरूप नाश्ते की सुविधा उपलब्ध होगी. यहां पर फ्रूट चार्ट, डाइट के अकॉर्डिंग जूस व अन्य नाश्ते मिलेंगे, तो वहीं स्वाद के अनुसार बनारसी कचौड़ी, जलेबी, इमरती, चाय की सुविधा भी मिलेगी.