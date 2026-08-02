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कल तक जो थे दूसरों पर निर्भर, आज भर रहे हैं सफलता की उड़ान; दिव्यांगों के 'सच्चे दोस्त' डॉ. उत्तम ने बदल दी हजारों लाचार लोगों की तकदीर

डॉ. ओझा के प्रयास से देशभर में दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक जगहों पर रैम्प के निर्माण की शुरुआत हुई. काशी के गंगा घाट भी रैंप के साथ नए रूप में दिखाई देने लगे. इसके साथ ही दिव्यांगों को कृतिम अंग, उपकरण व्हीलचेयर सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिला है. सबसे खास बात ये है कि एसिड अटैक महिलाओं के लिए भी इन्होंने सराहनीय कदम उठाया है. उन्हें सशक्त बनाने के लिए एसिड सर्वाइवर कैफे जैसी पहल की, जो वाराणसी, मेरठ, आगरा, दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में खोले जा चुके हैं.

डॉ. ओझा की पहल का असर ये हुआ कि कल तक जो दिव्यांग अपना जीवन खत्म करने की सोच रखते थे, वो आज न सिर्फ शिक्षित और मजबूत हैं, बल्कि अपने साथ कई लोगों की जिंदगी को बदलने का भी प्रयास कर रहे हैं. डॉ. ओझा वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्रालय में सलाहकार सदस्य की भूमिका में हैं. इसके पहले 2022 तक केंद्र सरकार के सामाजिक एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग में सलाहकार सदस्य की भूमिका निभा चुके हैं.

डॉ. उत्तम ओझा पर प्रधानमंत्री की बातों का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने अपनी जिंदगी का रुख ही दिव्यांगजनों की तरफ मोड़ दिया और तब से निरंतर सेवा कार्य में जुटे हैं. डॉ. उत्तम ओझा ने बताया कि आज सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में दिव्यांगजनों की जिंदगी को बदलने के लिए सेवा कार्य चल रहा है. इसमें कैफे चलाकर महिलाओं की मदद करने से लेकर दिव्यांगजन खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने का कार्य जारी है.

दिव्यांगों के 'सच्चे दोस्त' डॉ. उत्तम ने बदल दी हजारों लाचार लोगों की तकदीर (Video Credit; ETV Bharat)

वाराणसी: कहते हैं कि शब्द जब दिल से निकलते हैं तो वो ज़िंदगी बदलने की ताकत रखते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ है वाराणसी के डॉ. उत्तम ओझा के साथ, जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिव्यांगजनों के लिए समर्पित कर हजारों लोगों को जीवन संवार दिया. दरअसल, काशी में 2016 में दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लीड किया था. उस दौरान पीएम ने अपील की थी कि समाज आगे आए और दिव्यांगजनों को सही रास्ता दिखाए. बस वही बात डॉ. उत्तम ओझा के दिल में बैठ गई, जो उन्हें एक आम इंसान से खास बना दिया. देखिए मनीष चौहान के संपादन में गोपाल मिश्र की रिपोर्ट

50 हजार से ज्यादा दिव्यांगों का बदला जीवन

डॉ. उत्तम ने बताया कि उनकी पहल से 50 हजार से ज्यादा दिव्यांगों के जीवन में बदलाव आया है. इन्होंने दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर और उन्हें सशक्त बनाने के लिए बैंकों से लोन दिलाने समेत अन्य कई प्रकार की मदद की, जिसकी बदौलत उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया है. डॉ. उत्तम ने कहा कि वह कोई एनजीओ नहीं चलाते, बल्कि अपने बल पर या अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर यह सेवा कार्य कर रहे हैं. यही वजह है कि पीएम मोदी भी उनकी सराहना कर चुके हैं.

डॉ. उत्तम ने बदल दी हजारों लाचार लोगों की तकदीर (Photo Credit; ETV Bharat)

जीवन बदला तो खुद भी मदद में जुट गए राकेश

डॉ. उत्तम ओझा ने बताया कि जो व्यक्ति जिस फील्ड में जाना चाहता था, उसे वहीं का रास्ता दिखाने और सहयोग करने का काम किया है, ताकि उनके सपने साकार हो सकें. उन्होंने दिव्यांगों के जीवन पर आधारित तीन किताबें भी लिखी हैं. डॉ. ओझा की मदद से जिन लोगों को जीवन बदल गया, उनमें चंदौली के राकेश भी हैं, राकेश बचपन से ही दिव्यांग हैं. काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई के बाद अपने जीवन से निराश थे. तब उनको डॉक्टर उत्तम ओझा का साथ मिला था. अब वह खुद डॉ. ओझा के सहयोग से दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने चंदौली में 11 हजार से ज्यादा दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया है. उनके इस पहल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2018 में उन्हें दिव्यांग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया था.

दिव्यांगों के लिए संकल्प (Photo Credit; ETV Bharat)

जिंदगी से हार चुका था, अब 2.5 लाख रुपये माह कमाता हूं : डॉ. संतोष

दोनों पैरों से दिव्यांग डॉ. संतोष आज हर महीने 2 से 2.5 लाख रुपये कमाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वह जिंदगी से पूरी तरह हार चुके थे. उन्होंने बताया कि मैं साल 2017 का वह दौर कभी नहीं भूल सकता, जब हताशा में मैंने खुद को बेहद कमजोर मान लिया था, पेशे से डॉक्टर होने के नाते मैं प्राकृतिक और आयुर्वेदिक इलाज करता था, लेकिन तब मेरा काम नहीं चल पा रहा था. उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब डॉ. उत्तम से मुलाकात हुई. उन्होंने मुझे न सिर्फ मेरे काम के प्रति जागरूक किया, बल्कि खुद बैंक जाकर उन्हें बिजनेस लोन भी दिलवाया.

इस मदद के बाद डॉ. संतोष ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. साल 2019 से वह लगातार इनकम टैक्स पे कर रहे हैं. आज उनका सालाना टर्नओवर 50 लाख रुपये तक पहुंच चुका है. वह इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल पर लोगों से ऑनलाइन जुड़ते हैं और स्पेशल सेशन के जरिए अपनी आयुर्वेदिक सेवाओं का लाभ देते हैं. इस काम ने उन्हें वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दी है. आज वह न सिर्फ अपनी, बल्कि कई अन्य लोगों की जिंदगी भी बदल रहे हैं.

डॉ. उत्तम ने बदल दी हजारों लाचार लोगों की तकदीर (Photo Credit; ETV Bharat)

क्रिकेटर सुबोध कुमार राय का कैसे बदला जीवन

अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी सुबोध कुमार राय ने बताया कि वह वर्तमान में उत्तर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट टीम के कप्तान हैं. उन्होंने कहा कि आज सिर्फ यूपी ही नहीं, बल्कि पूरे देश में दिव्यांग क्रिकेट को एक नई पहचान मिली है. पहले लोग केवल मज़ा लेने के लिए हमारा मैच देखने आते थे, लेकिन अब मैदानों पर दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ती है, लोग तालियां बजाकर हमारा उत्साह भी बढ़ाते हैं. सुबोध ने कहा कि इस बड़े बदलाव के पीछे डॉ. उत्तम ओझा का बहुत बड़ा योगदान रहा है. जब से डॉ. उत्तम ओझा ने इसकी कमान संभाली है, तब से पूरे सिस्टम में पारदर्शिता आई है. इसी का नतीजा है कि आज प्राइज मनी और अन्य सहायता राशि सीधे दिव्यांग खिलाड़ियों के बैंक खातों में पहुंचती है. दिव्यांग क्रिकेट अब साल में काम से कम 20 से 25 जगह पर खेला जा रहा है, जबकि पहले हमें मैच मिलते ही नहीं थे.

सचमुच, डॉ. उत्तम ओझा के प्रयासों ने एक नहीं, बल्कि ऐसी कई लाचार जिंदगियों को नई उड़ान दी है, जो कल तक दूसरों पर निर्भर थीं. आज ये खिलाड़ी अपने दम पर न सिर्फ स्वाभिमान से जी रहे हैं, बल्कि अच्छी-खासी आमदनी भी कर रहे हैं. सरकारी और खेल योजनाओं का पूरा लाभ उठाकर वे अपनी जिंदगी को लगातार मजबूत और आत्मनिर्भर बना रहे हैं. साथ ही दूसरों का भी सहयोग कर रहे हैं.

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