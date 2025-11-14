ETV Bharat / state

बनारस की 'करिश्माई' कला; गुजरात-अबू धाबी के देव विग्रहों के लिए मुस्लिम कारीगर तैयार कर रहे खास पोशाक, एक वस्त्र की कीमत 2 लाख

इंग्लैंड समेत कई देशों में होती है सप्लाई : लल्लापुरा के साथ औरंगाबाद में भी जरदोजी का कारखाना चलता है. मुस्ताक ने काशी की इस अद्भुत कला को जीवित रखने के लिए नई पीढ़ी को भी यह हुनर सिखा दिया है. वह इस कला से कमाई के साथ ईश्वर की आराधना भी कर रहे हैं. मुस्ताक और उनके भतीजे शाहदाब आलम जरी के काम को इंटरनेशनल लेवल तक ले गए हैं. इनके तैयार बैच इंग्लैंड से लेकर अन्य देशों में भी जाते हैं.

मुश्किल और बारीक कला है जरदोजी : काशी के लल्लापुरा इलाके में आते ही अद्भुत कला के जीवंत होने की झलक दिखाई देने लगती है. जहां के हैंडलूम और हथकरघे की खटर-पटर रात में भी सन्नाटे को चीरती रहती है. यहां की तंग गलियों में कुछ घरों के अंदर आज भी जरी जरदोजी का काम होता है. यह बेहद मुश्किल और बारीक कला मानी जाती है. मुस्ताक अहमद इसमें पारंगत हैं. उनका परिवार कई पीढ़ियों से यह काम करता चला आ रहा है.

एक वस्त्र की कीमत 2 लाख रुपये : काशी के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में जरी का काम करके चांदी और रेशम के धागों से सुंदर वस्त्र, पर्दे, मुकुट कुंडल और सजावट के समान तैयार करके भेजे जा रहे हैं. एक वस्त्र की कीमत करीब 2 लाख रुपये हैं. इन्हें तैयार करने में सवा किलो चांदी और भारी-भरकम रेशम के धागों का इस्तेमाल होता है.

मंदिर के देव विग्रहों के लिए खास पोशाक : कारीगरों ने गुजरात के अहमदाबाद, सूरत के स्वामीनारायण मंदिर के अलावा अबू धाबी में भी स्थित इसी नाम के मंदिर में मौजूद देव विग्रहों के लिए पोशाक तैयार कर रहे हैं. गुजरात के अक्षरधाम मंदिर के भी कुछ ऑर्डर पर काम चल रहा है. इसके अलावा मंदिरों की साज सज्जा के लिए लग्जरी और बेहतरीन जरी जरदोजी के आइटम भी तैयार किए हैं. ये काफी अद्भुत हैं. अहम बात ये है कि ये आइटम मुस्लिम कारीगर तैयार करते हैं.

बनारस के लल्लापुरा इलाके के करीब 100 लोगों ने जरी जरदोजी कला को ही आमदनी का जरिया बना लिया है. यहां की खास बुनकारी वाली साड़ियां जितनी चर्चित हैं, उसी तरह जरी जरदोजी कारीगरी के भी लोग दीवाने हैं. ईटीवी भारत ने कई कारीगरों से इस खास कला के बारे में बातचीत की. पढ़िए रिपोर्ट..

वाराणसी : धर्मनगरी के एक इलाके में हाथों की अंगुलियों पर धागे नाचते हैं. यहां के करीब 25 परिवारों के पास खास कपड़ों पर 'करिश्माई' कला उकेरने का हुनर है. यहां की जरी जरदोजी की पहचान इंटरनेशनल लेवल पर भी है. विदेश में रहने वाले लोग भी इस कला के तलबगार हैं. इस समय कारीगर यूएई के अबू धाबी और गुजरात में स्थित भगवान के मंदिरों में मौजूद विग्रहों के लिए खास तरह के कपड़े तैयार कर रहे हैं.

शाहदाब ने बताया कि गुजरात में एक एग्जीबिशन के दौरान वहां के स्वामीनारायण मंदिर और अक्षरधाम मंदिर से आए ट्रस्टियों ने उनकी कलाकारी को देखा. इसके बाद उन्हें अहमदाबाद, सूरत समेत गुजरात के अलग-अलग शहरों में मौजूद मंदिरों की मूर्तियों और साज सज्जा के लिए इस्तेमाल होने वाले पर्दों पर जरी का काम करने का आर्डर दिया. पहले सिर्फ अहमदाबाद के लिए तीन आर्डर मिले. उसके बाद सूरत फिर अबू धाबी में बने एक मंदिर के लिए ऑर्डर मिला है.

कुछ ऑर्डर पूरे, कुछ पर चल रहा काम : शाहदाब बताते हैं कि हमने अब तक 4 आर्डर पूरे किए हैं, जबकि कई ऑर्डर हमारे पास और पड़े हुए हैं. यह मंदिरों में स्थापित भगवान कृष्ण की अलग-अलग मूर्तियों के वस्त्र, उनके कानों के कुंडल, मुकुट और मूर्तियों के नीचे बिछाए जाने वाले वस्त्र, परदे और सजावट के सामानों के हैं. हमने जरी के नॉर्मल डिजाइन को तैयार करके पहले भेजा था. यह पूरे रेशमी कपड़े और वेलवेट पर तैयार हुए थे.

जरी जरदोजी कला का इतिहास काफी पुराना है. (Graphics Credit; ETV Bharat)

30 से ज्यादा ऑर्डर मिले : उन्होंने बताया कि डिजाइन को जब भेजा तो वह इतना पसंद आया कि हमें और आर्डर मिले. अभी हमें अबू धाबी और अहमदाबाद के मंदिरों के लिए पूरे चांदी की जरी से तैयार कपड़ों के आर्डर मिले हैं. इनमें लगभग सवा किलो चांदी की जरी का इस्तेमाल किया जा रहा है. कुल 30 से ज्यादा ऑर्डर मिले हैं. कुछ पूरे हो चुके हैं, जबकि बाकी पर काम चल रहा है. अगले एक महीने में इन्हें तैयार करना है.

एक महीने में तैयार होता है एक वस्त्र : शाहदाब बताते हैं कि यह काम बेहद कठिन और बारीक है. एक पूरे कपड़े को तैयार करने में लगभग 1 महीने का वक्त लगता है. इसके लिए 2 से 3 कारीगरों को लगाना होता है. ऑर्डर बढ़ने पर हमने लगभग 25 कारीगरों को लगाकर 20 दिन के अंदर ही पहला अहमदाबाद समेत अन्य के ऑर्डर को कंपलीट कर दिया. इसे भेजने के बाद हमें और भी ऑर्डर मिले.

30 साल पहले मिला था ऑर्डर : शाहदाब बताते हैं कि राधा रानी के कपड़े अलग से तैयार किए जा रहे हैं. इस पर काफी कलरफुल जरी का इस्तेमाल हो रहा है. वहीं कारीगर मुस्ताक अहमद का कहना है कि हमारे लिए यह बहुत खुशी की बात है. 30 साल पहले गुजरात में स्वामीनारायण मंदिर के लोगों से मिला था. उस वक्त भी हमने उनको अपने सामान दिखाए थे. कुछ ऑर्डर भी मिले थे.

देश से विदेश तक पहुंचा खास हुनर. (Graphics Credit; ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि हमें वहां बहुत इज्जत और सम्मान मिलता है. अभी हाल ही में हम ऑर्डर लेने के लिए वहां गए थे. वहां के स्वामी जी समेत अन्य लोगों ने काफी इज्जत की. मुस्ताक का कहना है कि हम ईश्वर के इस काम को बहुत ही प्रसन्नता और आस्था से करते हैं. हमारा मकसद है हमें रोटी मिले और हमारी आस्था भी पूर्ण हो, लिहाजा हम कोई कमी नहीं रखते हैं.

चांदी के धागों का किया जाता है उपयोग : मुस्ताक ने बताया कि वे अच्छे तरीके से तैयार करके सामान भेजते हैं. हमें अबू धाबी में बने स्वामीनारायण मंदिर का भी आर्डर मिला. उन्होंने बताया कि जरी जरदोजी भारतीय कढ़ाई है. इसमें सोने और चांदी के धागों का उपयोग करके खास बुनाई की जाती है. यह कला सैकड़ों साल पुरानी है. अकबर काल में इसे ज्यादा पहचान मिली.

इंग्लैंड की रॉयल फेमिली का क्राउन भी बनाया था : यूके, यूएसए, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, रूस से भी काम मिलते हैं. साल 2019 में इग्लैंड की रॉयल फेमिली का खास क्राउन भी बनारस में ही बनाया गया था. यूएई, रशिया और ब्रिटिश आर्मी के बैच और शोल्डर स्टार के साथ टोपी पर लगने वाले जारी के डिजाइन भी काशी से भेजे जाते हैं.

