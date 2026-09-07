पौराणिक काल में समृद्ध रही जरदोजी कला; अब बनारस की बेटियां सीख रहीं सुनहरे अतीत की बारीकियां
पढ़ें बदलते दौर में जरदोजी कला का वजूद और भविष्य पर आधारित प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता प्रतिमा तिवारी की खबर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 7, 2026 at 10:27 AM IST
वाराणसी : बनारस को हुनर का शहर कहा जाता है. यहां के हर गली घर में पुरातन और अनूठे हस्तशिल्प की कारीगरी देखने को मिलेगी. प्राचीन काल से ही बनारस अपनी अनूठी सांस्कृतिक विरासत और बेमिसाल हस्तशिल्प के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. यहां के हुनरमंद कारीगरों की कला और कशीदाकारी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कई प्रमुख शिल्पों को जीआई टैग भी मिल चुका है. इन्हीं शिल्पों में शुमार है जरी जरदोजी है.
दरअसल, बनारस के जरी जरदोजी कला जीआई में शामिल होने के बाद भी संकट के दौर में है. बाजार में घटती मांग और हुनरमंद कारीगरों के अभाव में यह अति प्राचीन और पौराणिक कला की सुनहरी चमक फीकी पड़ रही है.
जरदोजी कारोबार से जुड़ व्यवसायियों का कहना है कि कभी बनारस में 2000 से ज्यादा कारीगर इस कला से जुड़े थे, लेकिन अब घटते-घटते महज 25 से 30 बुजुर्ग कारीगर ही बचे हैं. हालांकि पहली बार यहां की कुछ बेटियों ने इस कशीदाकारी को सीखने और आगे बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है. ऐसे में उम्मीद जगी है कि इस कला को संरक्षित करने में बेटियां संजीवनी देने का काम करेंगी.
जरदोजी कशीदाकारी सीखने की ललक : बनारस के अंसाराबाद इलाके में रहने वाली कई बेटियां इन दिनों जरदोजी की कशीदाकारी सीख रही हैं. जरदोजी सीख रही शबनम कहती हैं कि हमेशा से ही कढ़ाई बुनाई का शौक रहा, लेकिन अब शौक को कॅरियर बनाने का वक्त है. देश-विदेश में हैंडीक्राफ्ट की मांग बढ़ रही है. लोग खूब पसंद कर रहे हैं. इसी को देखते हुए हम जरदोजी की बारीकियों को सीख रहे हैं.
खुद का काम शुरू करने की चाहत : जरदोजी की बारीकियां सीखने वाली पिंकी कहती हैं कि उन्हें यह काम अच्छा लगता है. सपना है कि जरदोजी कशीदाकारी में पारंगत होने के बाद खुद का काम शुरू करने का. पहले सूट-सलवार का काम शुरू करना है. फिलहाल यहां ट्रेनिंग चल रही है और जरदोजी वर्क पर ब्रिटेन भेजे जाने वाले बैज पर काम सिखाया जा रहा है. ट्रेनिंग के दौरान भी 400 से 500 रुपये की आमदनी हो रही है.
घर बैठे मिला रोजगार : सिंगल में मदर निशा कहती हैं कि अकेली औरत के लिए पांच बच्चों का पालन पोषण करना आसान नहीं है. फिलहाल अलग-अलग तरह के काम करके परिवार चला रही हैं, लेकिन कामों में से थोड़ा समय निकाल करके जरदोजी का काम सीख रही हूं. इस कला को सीखने के बाद घर बैठे काम मिलना आसान है. इसमें आमदनी भी ठीक है. हर दिन तीन-चार घंटा मेहनत करके 600-700 रुपये आसानी से मिल जाते हैं.
30 लड़कियां ले रही ट्रेनिंग : जरदोजी कला की ट्रेनिंग देने वाली महिला कारीगर बताती हैं कि इससे पहले कभी लड़कियों में इस हुनर को सीखने का क्रेज नहीं देखा गया, लेकिन अब खुद लड़कियां आ रही हैं. कारखाने में आकर कला की बारीकियां जानने की कोशिश कर रही हैं और इसमें रुचि ले रही हैं. यही वजह है कि हम लोग जरदोजी सीखने की रुचि रखने वाले बेटियों को नि:शुल्क ट्रेनिंग दे रहे हैं. यहां वर्तमान समय में लगभग 30 लड़कियां प्रशिक्षण ले रही हैं.
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