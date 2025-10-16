बेसहारा, बीमार और जख्मी लोगों को 'अपनेपन' का मरहम; बनारस का यह युवा कर चुका 5000 लावारिसों की मदद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 12:42 PM IST
वाराणसी: वर्तमान दौर में लोग अपनों की सेवा नहीं कर पाते हैं. कई लोग अपने माता-पिता तक को सड़क पर लावारिश छोड़ देते हैं. ज्यादातर लोग ऐसे हैं, जो सड़क पर बेबस पड़े लोगों को देखकर आगे बढ़ जाते हैं. ऐसे में बनारस का एक युवा लावारिस और बेसहारा लोगों की मदद कर रहा है. बनारस के रहने वाले ऋषि राज पांडेय 2018 से अब तक करीब 5000 बेसहारा लोगों की मदद कर चुके हैं. इस काम में इनके दोस्त और प्रशंसक मदद करते हैं. ऋषि को यह प्रेरणा कहां से मिली? क्यों वह लोगों की मदद करते हैं? इन्हीं सवालों को लेकर ETV भारत ने उनसे बातचीत की.
बनारस के रहने वाले 26 वर्षीय ऋषि ने हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की है. ऋषि ने बताया कि पढ़ाई के दौरान ही वह अपनी मां का इलाज कराने के लिए कबीरचौरा अस्पताल पहुंचे थे. वहां उन्होंने लावारिस और बेसहारा लोगों को बेबस हाल में देखा. यह घटना 2018 की है. वहीं से उन्हें प्रेरणा मिली कि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए. ऋषि ने बताया कि उन्होंने अकेले ही यह काम शुरू कर दिया. इसके बाद उनके नेक काम को देखकर कई दोस्त भी मदद करने लगे. अब एक समूह बनाकर वह बेसहारा लोगों की हरसंभव मदद कर रहे हैं.
अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मदद: ऋषि ने बताया कि आज के दौर में लोग मानवता भूल चुके हैं. अपने माता-पिता तक की सेवा नहीं कर पाते. उन्हें बेबस और बेसहारा छोड़कर चले जाते हैं. मैं सड़क किनारे मौजूद ऐसे लोगों को देखता हूं, यदि वह अस्वस्थ हैं, तो उनका इलाज कराता हूं. उनके पुनर्वास की व्यवस्था करता हूं, जिससे उनका आगे का जीवन सामान्य तरीके से बीत सके.
उन्होंने बताया कि हमारी कोशिश होती है, कि सबसे पहले ऐसे लोगों को उनके परिवारों को सौंप दिया जाए, लेकिन कई परिवार उन्हें रखने से मना कर देते हैं. तब हम लोग उन्हें आश्रम में रखते हैं और उनकी मदद करते हैं. वह बताते हैं, कि शुरू में जब उन्होंने इस काम की शुरुआत की, तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा. धीरे-धीरे अब लोगों का साथ मिलने लगा है.
दोस्त देते हैं साथ: ऋषि बताते हैं कि उनके इस काम में उनके दोस्तों की सबसे ज्यादा मदद मिलती है. वह कोई एनजीओ नहीं चलाते और न ही किसी से पैसे लेते हैं. दोस्तों के साथ मिलकर के जो भी पैसे इकट्ठा कर पाते हैं, उसी के जरिए जरूरतमंदों की मदद करते हैं.
उन्होंने बताया कि हर सुबह वह अपने घर से निकलते हैं. रास्ते में मिलने वाले जो भी बेसहारा होते हैं, उनकी ड्रेसिंग करते हैं. उन्हें अच्छे कपड़े देते हैं. सामान्य जीवन जीने के लिए हरसंभव प्रयास करते हैं. वह कहते हैं, कि उनकी इच्छा यही है, कि वह आजीवन इस काम को करते रहेंगे.
ऋषि से मिलती है प्रेरणा: ऋषि के दोस्त विजय यादव बताते हैं, कि वह जिस तरीके से लोगों की मदद करते हैं. आज सामान्य व्यक्ति द्वारा ऐसा काम करना बेहद मुश्किल है. उन्होंने बताया कि सड़क किनारे जो लोग रहते हैं, जिनके घाव पुराने हैं, उनके घाव में कीड़े पड़ जाते हैं. उन्हें छूने के लिए डॉक्टर भी एक बार सोचते हैं, लेकिन ऋषि बिना कुछ सोचे-समझे दवा की मदद से उनकी ड्रेसिंग करते हैं. उनको अस्पताल लेकर के जाते हैं और इलाज कराते हैं. ऋषि रोज ऐसे लोगों की मदद करते हैं, जो कि अपने आप में सराहनीय काम है.
