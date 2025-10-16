ETV Bharat / state

बेसहारा, बीमार और जख्मी लोगों को 'अपनेपन' का मरहम; बनारस का यह युवा कर चुका 5000 लावारिसों की मदद

बनारस का यह युवा कर चुका 5000 लावारिसों की मदद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: वर्तमान दौर में लोग अपनों की सेवा नहीं कर पाते हैं. कई लोग अपने माता-पिता तक को सड़क पर लावारिश छोड़ देते हैं. ज्यादातर लोग ऐसे हैं, जो सड़क पर बेबस पड़े लोगों को देखकर आगे बढ़ जाते हैं. ऐसे में बनारस का एक युवा लावारिस और बेसहारा लोगों की मदद कर रहा है. बनारस के रहने वाले ऋषि राज पांडेय 2018 से अब तक करीब 5000 बेसहारा लोगों की मदद कर चुके हैं. इस काम में इनके दोस्त और प्रशंसक मदद करते हैं. ऋषि को यह प्रेरणा कहां से मिली? क्यों वह लोगों की मदद करते हैं? इन्हीं सवालों को लेकर ETV भारत ने उनसे बातचीत की. बनारस के रहने वाले 26 वर्षीय ऋषि ने हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई की है. ऋषि ने बताया कि पढ़ाई के दौरान ही वह अपनी मां का इलाज कराने के लिए कबीरचौरा अस्पताल पहुंचे थे. वहां उन्होंने लावारिस और बेसहारा लोगों को बेबस हाल में देखा. यह घटना 2018 की है. वहीं से उन्हें प्रेरणा मिली कि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए. ऋषि ने बताया कि उन्होंने अकेले ही यह काम शुरू कर दिया. इसके बाद उनके नेक काम को देखकर कई दोस्त भी मदद करने लगे. अब एक समूह बनाकर वह बेसहारा लोगों की हरसंभव मदद कर रहे हैं. बनारस के ऋषि राज पांडेय से बातचीत. (Video Credit: ETV Bharat) अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मदद: ऋषि ने बताया कि आज के दौर में लोग मानवता भूल चुके हैं. अपने माता-पिता तक की सेवा नहीं कर पाते. उन्हें बेबस और बेसहारा छोड़कर चले जाते हैं. मैं सड़क किनारे मौजूद ऐसे लोगों को देखता हूं, यदि वह अस्वस्थ हैं, तो उनका इलाज कराता हूं. उनके पुनर्वास की व्यवस्था करता हूं, जिससे उनका आगे का जीवन सामान्य तरीके से बीत सके.