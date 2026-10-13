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सरकारी ITI में महीने की फीस सिर्फ 40 रुपये, फिर भी सीटें खाली; आखिर क्यों दूर हो रहे युवा? पढ़िए रिपोर्ट

वाराणसी: एक वक्त था जब ITI में एडमिशन आसानी से नहीं मिलता था. इंट्रेंस होते थे, एडमिशन के लिए लंबी लाइन लगती थी. वजह थी, कोर्स के बाद रोजगार हासिल करने में आसानी. खासकर निजी कंपनियों में कुशल कामगारों की जरूरत थी. अब हालात दूसरे हैं. सरकारी आईटीआई में जहां 6 महीने की फीस मात्र 240 रुपये है, वहां सीट भरना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है. हालत यह है कि चार-चार चरण की काउंसलिंग के बाद भी सीटें खाली पड़ी हैं. वाराणसी में ही नहीं, 6 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में आईटीआई में खाली सीटों पर एडमिशन के लिए पांचवें चरण की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, लेकिन क्या सीटें भर पाएंगी, ये सवाल बड़ा है? जबकि सरकार का पूरा जोर है कि युवा इस कोर्स के लिए आगे आएं, कुशल बनें और रोजगार में उनकी हिस्सेदारी बढ़े. ये जानना जरूरी है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में यह सपना टूट रहा है? क्यों काफी प्रयास के बाद भी बनारस के सरकारी आईटीआई कॉलेज में 40 परसेंट से ज्यादा सीटें खाली हैं?

यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार चार राउंड की एडमिशन प्रक्रिया पूरे होने के बाद भी वाराणसी में 1800 से ज्यादा सरकारी आईटीआई में 800 से ज्यादा सीटें अब तक खाली पड़ी हुई हैं.

इस बारे में संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण के एम सिंह का कहना है कि सीटों पर खाली रहने की स्थिति रहती है, लेकिन यह धीरे-धीरे भर जाती हैं. बताया कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हाईस्कूल में आने वाला परसेंटेज है. उसमें बच्चों को मन चाहे ट्रेड में एडमिशन नहीं मिलता है. जिसकी वजह से वह इसमें ड्रॉप आउट कर देते हैं और सीट खाली होती हैं. इसलिए पांचवे चरण के एडमिशन की शुरुआत 6 अक्टूबर से हुई है. बताया कि जिले में 3 सरकारी और 2 पीपीपी मॉडल सहित 91 निजी आईटीआई हैं. सरकारी आईटीआई में कुल करीब 1800 सीटें हैं. ताया कि 6 से 11 अक्ट्रबर तक पांचवें चरण के लिए पोर्टल http://scvtup.in फिर खोला गया.

मुख्य ट्रेड (Photo Credit; ETV Bharat)

महिलाओं के लिए क्या है स्थिति

महिला आईटीआई की इन्स्ट्रक्टर सुनीता सिंह बताती हैं, आईटीआई इसमें स्थिति बहुत अच्छी नहीं कहीं जा सकती. खासतौर पर जो महिलाओं के लिए संचालित हो रही हैं. यहां पर कुछ ट्रेड हैं, जिसमें बच्चियां आती हैं. जिसमें महत्वपूर्ण फैशन डिजाइनिंग है, लेकिन निफ्ट के सर्टिफिकेट को ज्यादा मान्यता मिलती है. इसके अलावा जो बड़ी कंपनियां हैं, वह बनारस या यूपी जैसे शहरों में बहुत एक्टिव नहीं हैं. बाहर से आने वाली कंपनियां जिसमें हैदराबाद, पुणे दिल्ली, मुंबई की, बच्चियों को ले जाना चाहती है, लेकिन लड़की होने के नाते वह जाती नहीं और ड्रॉप आउट कर देती हैं. जबकि मैकेनिक सहित इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य क्षेत्र में लड़कियां एडमिशन ही नहीं लेती हैं और सीट खाली रह जाती है. बनारस के इस केंद्र पर टाटा ने अपने 6 ट्रेड जिसमें व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक, व्हीकल और अन्य सेक्टर की शुरुआत की है, लेकिन इसमें एडमिशन ही नहीं होते और सीट कई सालों से खाली है. पहले लडकियां सिलाई. ब्यूटीशियन, ड्रेस मेकिंग में खूब आती थीं. अब 10वीं पास लडकियां सीधे बीए, बीएससी या कोई अन्य प्रोफेशनल कोर्स करना चाहती हैं. उन्हें लगता है आईटीआई मतलब सिर्फ लड़कों का काम वर्कशॉप में मशीन चलाना, जबकि अब हमारे यहां ड्रोन टेक्नीशियन एआई, सोलर टेक्नीशियन जैसे नए ट्रेड आ गए हैं.

ये हैं कारण (Photo Credit; ETV Bharat)

छात्राओं का मानना

छात्रा निधि बताती हैं, घरवालों ने कहा कि आईटीआई करोगी तो शादी में दिक्कत होगी. लोग सोचते हैं फैक्ट्री में काम करना पडेगा. मैंने यहां पर मैकेनिकल ट्रेड में एडमिशन लिया और गाड़ियों की रिपेयरिंग का काम भी सीख रही हूं. वहीं शिवपुर से वाराणसी आने वालीं छात्रा नंदिनी का कहना है कि मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ट्रेनिंग लेना शुरू किया है. मेरा मानना है कि आने वाला वक्त इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए सबसे बेहतर है. इसलिए मैं इस काम को सीख रही हूं. शगुफ्ता कंप्यूटर ऑपरेटिंग के कामों में कामों में एक्सपर्ट हो रही हैं. उनका कहना है परिवारवालों ने मुझे कहा कि लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है, लेकिन पता नहीं क्यों यहां पर लड़कियां आना नहीं चाहती और एडमिशन काम होते हैं. आज जरूरी है कि सभी लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हों.