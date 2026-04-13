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वाराणसी के होटल में ठहरी युवती को संदिग्ध परिस्थितियों में लगी गोली, साथ आया युवक फरार

कैंट थाना क्षेत्र के एक होटल में ठहरे युवक-युवती के बीच कहासुनी के बाद हुई वारदात.

संदिग्ध परिस्थितियों में युवती को गोली लगी.
संदिग्ध परिस्थितियों में युवती को गोली लगी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 10:18 AM IST

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वाराणसी : कैंट थाना क्षेत्र के एक होटल में ठहरी युवती को गोली लगने का मामला सामने आया है. जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है. युवती एक युवक के साथ होटल में ठहरी थी. इसी दौरान गोली चली और युवती घायल हो गई, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. अस्पतालकर्मियों की सूचना के बाद सिगरा पुलिस घटना के बाबत छानबीन कर रही है. वहीं वारदाता के बाद से युवक फरार है.

थानाध्यक्ष कैंट शिवाकांत मिश्रा ने बताया कि घटना शनिवार दोपहर 2:30 बजे के आसपास की है. लड़की ने बताया है कि उसने गोली खुद चलाई थी जो उसके गले के पास लगी है. युवती वाराणसी में रहकर एक निजी कंपनी में नौकरी करती है. वहीं, शहर के ही एक युवक से उसका प्रेम-प्रसंग चल रहा है. बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर लगभग 2 बजे दोनों कैंट थाना क्षेत्र स्थित कैंटोनमेंट के एक होटल में गए थे. इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और गोली चल गई. युवक ने ही अपनी गाड़ी से युवती को सिगरा थाना क्षेत्र के मलदहिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है. गोली लगने की सूचना अस्पताल प्रबंधन ने सिगरा थाना को दी थी.



एसीपी अपूर्व पांडे ने बताया कि मामले की जानकारी हुई है. कैंट थाना अंतर्गत एक होटल में एक लड़का और लड़की रूम लेकर रह रहे थे. दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ, जिसके बाद गोली चलने की घटना सामने आई है. इस घटना में लड़की घायल हो गई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. लड़की का इलाज चल रहा है और इस समय वह खतरे से बाहर है. लड़के के बाबत जानकारी नहीं हो पाई है. युवक और युवती ने होटल में फर्जी डॉक्यूमेंट जमा किए थे. युवक की तलाश के साथ घटना के बाबत जानकारी जुटाई जा रही है.

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