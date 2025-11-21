ETV Bharat / state

बीएचयू में शोध; युवा मुद्राशास्त्री डॉ. अमित कुमार उपाध्याय को मिला प्रतिष्ठित INSA अवॉर्ड, बने पहले शोधकर्ता

डॉ. अमित उपाध्याय को कम्प्यूटेशनल न्यूमिस्मैटिक्स की शोध-परंपरा के लिए जाना जाता है. सम्मान 40 वर्ष से कम आयु के शोधकर्ताओं को दिया जाता है

BHU के युवा मुद्रा शास्त्री डॉ. अमित कुमार उपाध्याय
BHU के युवा मुद्रा शास्त्री डॉ. अमित कुमार उपाध्याय (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 8:28 AM IST

वाराणसी : BHU के युवा मुद्रा शास्त्री डॉ. अमित कुमार उपाध्याय को प्रतिष्ठित INSA का अवार्ड मिला है. डॉ. अमित हिस्टोरियन साइंटिस्ट यंग एसोसिएट अवार्ड के लिए चुने गए हैं. डाॅ. अमित BHU में गैर विज्ञान संकाय के पहले ऐसे रिसर्चर हैं, जिन्हें यह अवार्ड मिला है. सम्मान 40 वर्ष से कम आयु के उन शोधकर्ताओं को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान में असाधारण योगदान दिया हो. डॉ. अमित उपाध्याय को भारत में कम्प्यूटेशनल न्यूमिस्मैटिक्स की नई शोध-परंपरा के लिए जाना जाता है. जिसके माध्यम से उन्होंने प्राचीन भारतीय सिक्कों के अध्ययन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल किया है.

डॉ. अमित उपाध्याय के शोध ने मुद्रा अनुसूची, पारंपरिक विधियों की सीमाएं, और प्राचीन जाली सिक्कों की पहचान जैसी बड़ी चुनौतियों का समाधान दिया है. उन्होंने कम्प्यूटेशनल शोध के साथ-साथ, आधुनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीकों का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक मुद्रशास्त्रीय अध्ययन के क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया है. यह पुरस्कार एक वर्ष के लिए प्रति माह ₹10,000 की फेलोशिप तथा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन सहभागिता हेतु एक बार का विदेशी यात्रा देता है.

36 शोध लेख हो चुके हैं प्रकाशित : डॉ. उपाध्याय ने 36 शोध लेख, 6 पुस्तकें, 14 संपादित संकलन तथा 46 से अधिक व्याख्यान एवं शोध-प्रस्तुतियों को दिया हैं. डॉ. उपाध्याय भारतीय मुद्रा परिषद (NSI) के संयुक्त सचिव भी हैं. प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. एमपी अहिरवार ने डॉ. उपाध्याय को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि यह सम्मान न केवल डॉ. उपाध्याय की निष्ठा और नए शोध का परिणाम है, बल्कि मानविकी में वैज्ञानिक अनुसंधान की बढ़ती प्रतिष्ठा का भी संकेत है.





वहीं कला संकाय की संकाय प्रमुख प्रो. सुषमा घिल्डियाल ने कहा कि बीएचयू में पहली बार किसी गैर-विज्ञान संकाय के युवा शिक्षक को यह प्रतिष्ठित INSA हिस्टोरियन यंग एसोसिएट अवॉर्ड मिला है. INSA हिस्टोरियन यंग एसोसिएट अवॉर्ड ने डॉ. अमित कुमार उपाध्याय को भारत के सबसे उभरते हुए युवा मुद्राशास्त्री शोधकर्ताओं में प्रतिष्ठित स्थान दिलाया है. डॉ. उपाध्याय का कार्य प्राचीन भारतीय सिक्कों के वैज्ञानिक अध्ययन को नई दिशा देता है.

