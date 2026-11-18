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धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में अब होगा दुनिया की सबसे छोटी पुंगनूर गाय का संवर्धन, तीन फीट की होती है ऊंचाई

तिरुपति से कार में लेकर पहुंचे गौ प्रेमी अंकित शर्मा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में अब दुनिया की सबसे छोटी गायों में शामिल पुंगनूर नस्ल का संवर्धन किया जाएगा. इसके लिए पहल की गई है. दक्षिण भारत से पुंगनूर नस्ल की एक गाय और एक सांड के साथ इसी नस्ल की दो अन्य छोटी गायों को वाराणसी लाया गया है. शंकरधारा तीर्थ क्षेत्र में गौसेवा से जुड़े पंडित अंकित शर्मा इन गायों को चार पहिया वाहन से दक्षिण भारत से काशी लेकर पहुंचे हैं.

पंडित अंकित शर्मा का कहना है कि भगवान बालाजी की नगरी से भगवान शिव की नगरी काशी में इन गायों को लाकर उनका संवर्धन करना उनके लिए उत्साह और खुशी की बात है. उनके मुताबिक, वाराणसी में पहली बार पुंगनूर नस्ल की गायों को लाया गया है. शहर के कुछ आश्रमों में भी इस नस्ल की गायों को रखने की पहल की गई है. अब इनकी देखभाल के साथ नस्ल को आगे बढ़ाने की तैयारी है.

जानकारी देते गौ प्रेमी पंडित अंकित शर्मा. (Video Credit: ETV Bharat) पुंगनूर गाय की क्या है खासियत: पुंगनूर गाय दक्षिण भारत की एक छोटी कद-काठी वाली नस्ल है. इसकी ऊंचाई करीब 70 से 90 सेंटीमीटर यानी लगभग ढाई से तीन फीट तक होती है. पंडित अंकित शर्मा के मुताबिक, इस नस्ल की गायों का दूध पौष्टिक माना जाता है. दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में पुंगनूर गाय के दूध से बने घी का इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है. पंडित अंकित शर्मा ने बताया कि इन गायों को दक्षिण भारत से विशेष रूप से काशी लाया गया है. यहां उनकी सेवा और नस्ल का संवर्धन किया जाएगा. उनका कहना है कि आज शहरों में घरों के आसपास जगह की कमी रहती है, ऐसे में छोटी कद-काठी वाली गायों को पालना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है. वह चाहते हैं कि लोग पालतू जानवरों के साथ गौमाता को भी अपने घरों में स्थान दें. पालतू जानवर की तरह घर में रख सकेंगे छोटी गाय: अंकित शर्मा का कहना है कि आजकल लोग घरों में बिल्ली, कुत्ता और खरगोश जैसे पालतू जानवर रखते हैं. सनातन धर्म में गाय का विशेष महत्व है, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न छोटी कद-काठी वाली गाय को भी घर में रखा जाए. इससे लोगों की पालतू जानवर रखने की इच्छा पूरी होने के साथ वे गौसेवा और अपनी संस्कृति से भी जुड़े रह सकेंगे. हालांकि, गाय पालने के लिए उसकी जरूरतों और देखभाल का ध्यान रखना भी जरूरी है. तिरुपति के प्रसिद्ध मंदिर के अनुष्ठानों में इस्तेमाल होता है इस खास नस्ल की गाय का घी. (Photo Credit: ETV Bharat) क्या है पुंगनूर गाय का डाइट चार्ट: पंडित अंकित शर्मा के मुताबिक, पुंगनूर गाय का शरीर छोटा होता है और उसी के अनुसार उसका पेट भी छोटा होता है. इसलिए उसे सीमित मात्रा में भोजन दिया जाता है. उनके अनुसार, गायों को फल, हरी सब्जियां और सामान्य चारा खिलाया जाता है. भोजन की मात्रा उनकी जरूरत के हिसाब से तय की जाती है, ताकि उन्हें जरूरत से ज्यादा खाना न दिया जाए.