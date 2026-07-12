भूले तो नहीं बनारस की सलोनी और दाल पिठोरी? NRLM के फूड कार्ट पर मिलेगा देशी स्वाद
इसमें महिलाओं को हेल्थ हाइजीन की भी ट्रेनिंग दी जाएगी. इसके लिए बाकायदा MOU भी किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 6:57 AM IST
वाराणसी: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की तरफ से स्वंय सहायता समूह की महिलाओं को फूड कार्ट वितरित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. साथ ही देशी स्वाद को जन-जन तक पहुंचाना है.
इससे बनारस की सलोनी हो, फराह हो या फिर अन्य तरीके के ग्रामीण उत्पाद लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं. बनारस के पारंपरिक स्वाद गांव की महिलाओं को संबल बनाएंगे. NRLM की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई शुरुआत की जा रही है.
मोबाइल फूट कार्ट के जरिए महिलाएं घर में बनने वाले देशी फरा दाल, पूरी, दाल पिठोरी जैसे व्यंजन लोगों तक पहुंचाएंगी. खास बात यह है कि यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में ये उपलब्ध होगा, जो लोगों की सेहत के साथ बनारस की परंपरा को भी सहेजेगा.
15 जुलाई से इस फूड कार्ट की शुरुआत होगी, जहां सबसे पहले 10 कार्ट स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को उपलब्ध कराएंगे जाएंगे, जो पूरी तरीके से मोबिलिटी पर बेस्ड होंगे. इससे वह अलग-अलग हिस्सों में जाकर घरों के स्वाद को लोगों तक उपलब्ध कराएंगी.
डीसी NRLM पवन कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वाराणसी के की तरफ से एक प्रयास है. इससे ग्रामीण क्षेत्र में देशी स्वाद का हुनर रखने वाली स्वयं सहायता समूह की दीदीयों को मोबाइल फूड कार्ट उपलब्ध कराया जाएगा.
उन्होंने बताया कि यह मोबाइल फूड कार्ट शहरी क्षेत्र और जो ग्रामीण बाजार दोनों जगह महिलाएं लगाएंगी. मुख्य बात यह है कि गांव में बनने वाले व्यंजन दही बड़े, फरा, चिला, दाल पिठोरी, सलोनी जैसी चीजें होंगी, जो हमारे बुजुर्गों की थाती रही हैं. वह लोगो को मिलेगा.
लोग कम तेल मसाले में बेहतर स्वाद ले सकेंगे. उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में 10 मोबाइल फूट कार्ट को शुरू किया जाना है और इसको आवश्यकता के अनुरूप बड़ा करके 100 से 150 के आसपास करने का विभाग की योजना है.
इसमें हम महिलाओं को हेल्थ हाइजीन की भी ट्रेनिंग देंगे. इसके लिए बाकायदा MOU भी किया जा रहा है. इसमें उन्हें हॉस्पिटैलिटी के गुण सिखाए जाएंगे, ताकि वह सर्टिफाइड भी रहें. उनको किसी तरीके को कोई दिक्कत तकनीकी रूप से न हो.
फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से भी उन्हें कोई असुविधा न हो और वह पूरे दमखम के साथ अपनी आजीविका में वृद्धि कर सकें. उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत 15 जुलाई से होने वाली है और कोई अभी स्वयं सहायता समूह की दीदी इस योजना का लाभ ले सकती है.
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