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भूले तो नहीं बनारस की सलोनी और दाल पिठोरी? NRLM के फूड कार्ट पर मिलेगा देशी स्वाद

NRLM के फूड कार्ट पर मिलेगा देशी स्वाद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की तरफ से स्वंय सहायता समूह की महिलाओं को फूड कार्ट वितरित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. साथ ही देशी स्वाद को जन-जन तक पहुंचाना है. इससे बनारस की सलोनी हो, फराह हो या फिर अन्य तरीके के ग्रामीण उत्पाद लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं. बनारस के पारंपरिक स्वाद गांव की महिलाओं को संबल बनाएंगे. NRLM की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई शुरुआत की जा रही है. मोबाइल फूट कार्ट के जरिए महिलाएं घर में बनने वाले देशी फरा दाल, पूरी, दाल पिठोरी जैसे व्यंजन लोगों तक पहुंचाएंगी. खास बात यह है कि यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में ये उपलब्ध होगा, जो लोगों की सेहत के साथ बनारस की परंपरा को भी सहेजेगा. डीसी NRLM पवन कुमार सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) 15 जुलाई से इस फूड कार्ट की शुरुआत होगी, जहां सबसे पहले 10 कार्ट स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को उपलब्ध कराएंगे जाएंगे, जो पूरी तरीके से मोबिलिटी पर बेस्ड होंगे. इससे वह अलग-अलग हिस्सों में जाकर घरों के स्वाद को लोगों तक उपलब्ध कराएंगी.