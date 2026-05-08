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आजीविका संवर्धन केंद्र से महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर, जानिए पूरा प्लान

वाराणसी की डेढ़ लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शहरभऱ में 694 केंद्र बनाए जाएंगे.

वाराणसी की महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर.
वाराणसी की महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 2:09 PM IST

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वाराणसी : उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो महिला केंद्रित हैं. ये योजनाएं नारी शक्ति को स्वालंबन की राह दिखाने का काम कर रही हैं. सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए. इसी क्रम में आजीविका मिशन के तहत नए केंद्र तैयार किए जा रहे हैं जो वाराणसी की डेढ़ लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे. इसके तहत पूरे शहर में 694 केंद्र बनेंगे, जहां महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा बाजार के प्रारूप में तैयार किया जाएगा. इससे न सिर्फ महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, बल्कि समाज में एक बड़ा संदेश भी जाएगा.

वाराणसी में आजीविका संवर्धन केंद्र.
वाराणसी में आजीविका संवर्धन केंद्र. (Photo Credit : ETV Bharat)




मिशन के अंतर्गत 1,52,000 महिलाएं जुड़ीं : NRLM के उपायुक्त पवन कुमार सिंह ने बताया कि हमारे वाराणसी जनपद में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 1,52,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और 12,000 से अधिक समूह हैं. आजीविका संवर्धन केंद्र इन दीदियों को अपने उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने या उनके अंदर जो हुनर है, उसे एक स्थान पर उपलब्ध कराने का काम करेगा. मुख्य रूप से इसमें हम लोगों का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ऐसा केंद्र विकसित किया जाए, जहां पर किराना की दुकान हो, जिसे दीदियों के माध्यम से संचालित किया जाए. ऐसे ही एक पार्लर हो, एक सिलाई सेंटर हो, जिसे दीदियां संचालित करें.

वाराणसी की महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर.
वाराणसी की महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर. (Photo Credit : ETV Bharat)

ग्रामीण महिलाओं में आएगा आत्मविश्वास : प्रत्यक्ष रूप से 8 से 10 महिलाओं के लिए वह कार्यस्थल का क्षेत्र होगा. अप्रत्यक्ष रूप से कम से कम 150 से 200 महिलाएं. जिनके उत्पाद किराना सेंटर पर रखे जाएंगे, ग्रामीण उसको खरीदेंगे. यह उनके लिए बाजार का कार्य करेगा और आजीविका का उनका मुख्य स्रोत होगा. इससे ग्रामीण महिलाओं में एक आत्मविश्वास आएगा. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा सहायता किए गए स्थल के रूप में आजीविका संवर्धन केंद्र हैं, जहां उन्नत तरीके से ट्रेनिंग प्राप्त कर महिलाएं पार्लर चला रही हैं, सिलाई का काम कर रही हैं. साथ ही महिलाएं, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के द्वारा प्रमाणित उत्पाद, जैसे- रेडीमेड गारमेंट्स, खाद्य समाग्री, स्वच्छता की सामग्री और अन्य चीजों की दुकान चला रही हैं.



'वोकल फॉर लोकल' दिया जा रहा है बढ़ावा : इन दुकानों से मिलने वाले उत्पादों की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और दाम भी उनका सही होगा. प्रधानमंत्री का सपना है 'वोकल फॉर लोकल', यानी हम स्थानीय और देशी उत्पादों को बढ़ावा दें. इसके लिए आजीविका संवर्धन केंद्र एक स्थल और सुअवसर होगा जो जनपद प्रशासन की पहल पर शुरू किया गया है. हमारा लक्ष्य है कि हम इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 694 ग्राम पंचायतों में इन्हें खोलने में सफल हों. जिसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं.

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