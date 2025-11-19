ETV Bharat / state

दालमंडी में निर्माण तोड़ने पहुंची टीम के सामने महिलाओं का धरना-प्रदर्शन, फोर्स तैनात

दालमंडी में बुलडोजर एक्शन से नाराजगी. ( Photo Credit : ETV Bharat )