दालमंडी में निर्माण तोड़ने पहुंची टीम के सामने महिलाओं का धरना-प्रदर्शन, फोर्स तैनात
श्री काशी विश्वनाथ धाम तक नए रास्ते के लिए दाल मंडी इलाके में 17.4 मीटर सड़क चौड़ी होनी है. इसमें कई निर्माण बाधा रहे हैं.
वाराणसी : श्री काशी विश्वनाथ धाम तक नए रास्ते के लिए दाल मंडी की संकरी गलियां बाधा बन रही हैं. ऐसे में यहां सड़क चौड़ीकरण की प्लानिंग प्रशासन ने की है. प्रशासन अब तक चार मकानों की रजिस्ट्री होने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है. इसी कड़ी में मंगलवार को चिन्हित मकान पर कार्रवाई के दौरान वाराणसी विकास प्राधिकरण की टीम को काफी विरोध का सामना करना पड़ा. बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर धरने पर बैठ गईं और प्रदर्शन किया. इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया. हालांकि ध्वस्तीकरण दस्ता वापस लौट गया.
वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासनिक अमला लगातार कार्रवाई में जुटा है. इस क्रम में मंगलवार को दालमंडी मुसाफिर खाने के पास 50 लोगों के परिवार वाली तीन मंजिला इमारत गिराने के लिए प्रशासनिक टीम पहुंची थी. यह मकान शकील, शाहिद और राशिद अहमद का है. जिसमें उनके परिवार रहते हैं. महिलाएं और बच्चे भी इसी घर में रह रहे हैं, नीचे लगभग 10 से ज्यादा दुकानें हैं. इस मकान का विवाद भी न्यायालय में है. परिवार के लोग लगातार न्यायालय की अनुमति के बाद ही एक्शन लेने की अपील कर रहे हैं.
परिवार के लोगों का कहना है कि मंगलवार दोपहर बाद अचानक से बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जबरन घर में घुस आए और 2 घंटे के अंदर मकान खाली करने की चेतावनी देने लगे. इस दौरान पुलिस ने महिलाओं से अभद्रता भी की. घर में 24 नवंबर को बेटी की शादी है. सभी तैयारियां चल रही हैं. ऐसे में घर खाली कराना उचित नहीं है.
वहीं व्यापारियों का कहना है कि दाल मंडी में व्यापारियों को मुआवजे और अवैध निर्माण के नाम पर परेशान किया जा रहा है. मुआवजा सिर्फ दुकान मालिकों को मिल रहा है. जबकि किराएदारों को सिर्फ इधर-उधर धक्के खाने पड़ रहे हैं. अब तक जितने भी मकान रजिस्ट्री के बाद गिराए गए हैं उसमें सिर्फ मालिकों को ही पैसा मिला है जबकि दुकानदार जो किराए पर है या जिन्होंने पगड़ी देकर दुकान ली है उनको कुछ भी नहीं मिला है.
हालांकि प्रशासन ने सतर्कता बनाते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती दाल मंडी के दोनों एंट्री प्वाइंट्स पर की है. बैरियर लगाकर दाल मंडी जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं. दाल मंडी में 17.4 मीटर सड़क चौड़ी होनी है. जिसमें फुटपाथ और नाली हरियाली के साथ बैठने की व्यवस्था भी की जा रही है. काफी सारे काम अंडरग्राउंड होंगे. इसके लिए 215 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान हैं. लगभग 625 मीटर की यह सड़क 2027 से पहले बना कर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है.
