अनोखे स्टार्टअप से आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं; लोगों को खूब भा रहे गोबर के प्रोडक्ट

लोगों को खूब भा रहे गोबर के प्रोडक्ट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: अब तक आपने गोबर से बनने वाले पेंट, लकड़ी, उपले के बारे में सुना होगा. अब गोबर से नए-नए उत्पाद भी बनाए जा रहे हैं. ललितपुर की महिलाएं गोबर से कई तरह की कलाकृतियां तैयार कर रही हैं, जिससे उनकी आमदनी भी हो रही है. गोबर के यह उत्पाद इको फ्रेंडली होने के साथ ही बेहद मजबूत हैं. यह प्रोडक्ट गौ संरक्षण का भी संदेश दे रहे हैं. इन महिलाओं ने मात्र 4000 रुपए से यह स्टार्टअप शुरू किया और अब 60 से 70 हजार रुपए की महीने की आमदनी हो रही है. घर के सजावटी सामान: ललितपुर की रहने वाली महिला कारीगर लाली देवी ने बताया कि गोबर से स्टार्टअप शुरू किया तो पहली बार घरों को सजाने का सामान तैयार किया. इसकी खूब सराहना की गई. उन्होंने बताया कि अब हम लोग मोमेंटो तैयार कर रहे हैं. घड़ी, मिरर, मटके, सिंहासन, तोरण के अलावा अलग-अलग सजावटी सामान भी बना रही हैं. महिला आर्टिजन बताती हैं कि उन्होंने गाय को संरक्षित रखने की सोच के साथ गोबर स्लैप की कलाकृति बनानी शुरू की. उन्होंने बताया कि बेटा पेंटिंग बनाता है और उसी ने यह प्रोडक्ट बनाने सिखाए. अब महिला समूह की 12 महिलाएं गोबर से अलग-अलग हैंडीक्राफ्ट के समान बना रही हैं. अनोखे स्टार्टअप से आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं. (Video Credit: ETV Bharat) ईको फ्रेंडली और मजबूत: वह बताती हैं कि उत्पादों को बनाने के लिए सबसे पहले गोबर को साफ किया जाता है. इसके बाद उसमें गोंद डालकर अलग-अलग तरीके की आकृति को गढ़ा जाता है. इसकी वजह से यह बेहद मजबूत और वाटरप्रूफ होता है. इसमें हम अल्पना का प्रयोग करते हैं. इसे सजाने के लिए चावल के सफेद पेंट का प्रयोग करते हैं. कलावा बांधते हैं. यह पूरी तरीके से हमारी संस्कृति को भी परिलक्षित करता है. महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर: वह कहती हैं कि उनके साथ 12 महिलाएं जुड़कर के इन उत्पादों को तैयार करती हैं. इसमें वह मटका, सिंहासन, पेन होल्डर, तोरण, लैंप और भी अलग-अलग तरीके के सामानों को तैयार करती हैं. इनकी कीमत 100 से शुरू होकर 500 तक है. वह कहती हैं किउन्होंने 4000 रुपए से स्टार्टअप शुरू किया था. अब 60 से 70 हजार महीना कमा लेती हैं.