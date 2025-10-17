ETV Bharat / state

बनारस में महिला थाना प्रभारी और सिपाही 10 हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार, केस से नाम हटाने के लिए ली थी रिश्वत

महिला थाना प्रभारी निरीक्षक सुमित्रा देवी गिरफ्तार ( Photo Credit: Varanasi Police )

वाराणसी: वाराणसी में महिला थाना कोतवाली की प्रभारी निरीक्षक और आरक्षी को एंटी करप्शन टीम ने 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया. शिकायकर्ता ने आरोप लगाया थी कि मुकदमे से नाम हटाने के लिए 20 हजार रुपये घूस मांगी गई थी. एंटी करप्शन ने जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि घूस के 10 हजार रुपये पहले काम होने के बाद 10 हजार रुपये देने को कहा गया था. एंटी करप्शन की टीम ने 10 हजार रुपये घूस लेते हिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुमित्रा देवी को गिरफ्तार कर लिया. महिला थाना प्रभारी और आरक्षी के खिलाफ कैंट थाना में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है. दहेज उत्पीड़न के मामले में केस दर्ज हुआ था: भदोही के जलालपुर निवासी मेराज पुत्र इस्लाम ने एंटी करप्शन ऑफिस में शिकायत की थी. छोटे भाई की पत्नी रुकसार ने महिला थाने में 26 अगस्त को एक मुकदमा पंजीकृत कराया था. इसमें उन्होंने दहेज उत्पीड़न के मामले में विभिन्न धाराओं में उसके और उसके परिवार के 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था. मेराज ने बताया कि केस की जांच करने के लिए महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुमित्रा देवी 28 सितंबर को उनके घर गई थीं. परिवार के लोगों को धमकाया और मांगी घूस: उन्होंने परिवार के सभी लोगों को जेल भेजने की धमकी दी. मेराज ने बताया कि 16 अक्टूबर को महिला थाना प्रभारी सुमित्रा देवी से मिला और उन्हें निर्दोष होने की बात कही. उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम जांच में हटा दिया जाएगा. इसके लिए तुम्हें 20 हजार रुपया देने होंगे. 10 हजार रुपये अभी देने होंगे और 10 हजार रुपये नाम हटाने के बाद देने होंगे.