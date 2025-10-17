ETV Bharat / state

बनारस में महिला थाना प्रभारी और सिपाही 10 हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार, केस से नाम हटाने के लिए ली थी रिश्वत

एंटी करप्शन टीम ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया, महिला थाना प्रभारी निरीक्षक सुमित्रा देवी को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया.

Photo Credit: Varanasi Police
महिला थाना प्रभारी निरीक्षक सुमित्रा देवी गिरफ्तार (Photo Credit: Varanasi Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 4:57 PM IST

वाराणसी: वाराणसी में महिला थाना कोतवाली की प्रभारी निरीक्षक और आरक्षी को एंटी करप्शन टीम ने 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया. शिकायकर्ता ने आरोप लगाया थी कि मुकदमे से नाम हटाने के लिए 20 हजार रुपये घूस मांगी गई थी.

एंटी करप्शन ने जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि घूस के 10 हजार रुपये पहले काम होने के बाद 10 हजार रुपये देने को कहा गया था. एंटी करप्शन की टीम ने 10 हजार रुपये घूस लेते हिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुमित्रा देवी को गिरफ्तार कर लिया. महिला थाना प्रभारी और आरक्षी के खिलाफ कैंट थाना में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है.

दहेज उत्पीड़न के मामले में केस दर्ज हुआ था: भदोही के जलालपुर निवासी मेराज पुत्र इस्लाम ने एंटी करप्शन ऑफिस में शिकायत की थी. छोटे भाई की पत्नी रुकसार ने महिला थाने में 26 अगस्त को एक मुकदमा पंजीकृत कराया था. इसमें उन्होंने दहेज उत्पीड़न के मामले में विभिन्न धाराओं में उसके और उसके परिवार के 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था. मेराज ने बताया कि केस की जांच करने के लिए महिला थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुमित्रा देवी 28 सितंबर को उनके घर गई थीं.

परिवार के लोगों को धमकाया और मांगी घूस: उन्होंने परिवार के सभी लोगों को जेल भेजने की धमकी दी. मेराज ने बताया कि 16 अक्टूबर को महिला थाना प्रभारी सुमित्रा देवी से मिला और उन्हें निर्दोष होने की बात कही. उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम जांच में हटा दिया जाएगा. इसके लिए तुम्हें 20 हजार रुपया देने होंगे. 10 हजार रुपये अभी देने होंगे और 10 हजार रुपये नाम हटाने के बाद देने होंगे.

एंटी करप्शन ने जारी प्रेस रिलीज में बताया कि एंटी करप्शन निरीक्षक संध्या सिंह के साथ शिकायतकर्ता महिला थाना प्रभारी सुमित्रा देवी के पास पहुंचा. वहां सुमित्रा देवी को 10 हजार रुपये घूस दी. पास में खड़ी महिला आरक्षी अर्चना राय को सुमित्रा देवी ने 10 हजार रुपया देने को कहा. साथ ही मुकदमे में से नाम हटाने की बात कही.

लखनऊ के कई थानों और चौकियों पर थी तैनाती: सुमित्रा देवी के कहने पर जैसे ही महिला आरक्षी ने 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता से लिए, तो एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ दोनों को गिरफ्तार कर लिया. दोनों को कैंट थाने ले जाकर आगे की कानूनी कार्रवाई की गयी. महिला थाने की प्रभारी निरीक्षक सुमित्रा देवी प्रयागराज की रहने वाली हैं. सुमित्रा देवी 2010 बैच की अफसर हैं. 2010 से 2021 तक लखनऊ के विभिन्न थानों और चौकियों का कार्यभार संभाल चुकी हैं.

चार साल पहले लखनऊ से वाराणसी ट्रांसफर हुआ था: 2 सितम्बर 2021 को लखनऊ से वाराणसी ट्रांसफर किया गया था. इसके बाद से वह वाराणसी महिला थाने की प्रभारी निरीक्षक की जिम्मेदारी संभाल रही थीं. 28 सितम्बर 2023 को सीएम योगी के आदेश के अनुसार सुमित्रा देवी को पुलिस आयुक्त वाराणसी की ओर से प्रभारी निरीक्षक राजातालाब के पद पर भेजा गया और वापस महिला थाने में इंस्पेक्टर बनाया गया था.

यह भी पढें- दीपावली की महानिशा में 'महाकाली' पूजन का विशेष महत्व; 11 अक्षरों का यह बीज मंत्र बदल देगा भाग्य

