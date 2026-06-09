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वाराणसी में बनेगा जल पुलिस का कंट्रोल रूम, नई वेशभूषा में नजर आएंगे जल पुलिस के जवान

धर्मनगरी काशी आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर उठाया गया कदम.

Varanasi Water Police Dress Code
Varanasi Water Police Dress. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 3:14 PM IST

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वाराणसी : वाराणसी की जल पुलिस अब एक नई वेशभूषा में नजर आएगी. इसके अलावा कंट्रोल रूम भी होगा, जहां से घाटों की निगरानी की जाएगी. इससे धर्मनगरी काशी में आने वाले लाखों पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा की सुनिश्चित हो सकेगी. इसे लेकर वाराणसी पुलिस ने खास मास्टर प्लान तैयार किया है.

नए कलेवर में नजर आएगी वाराणसी की जल पुलिस. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)



एडीसीपी वैभव बांगर का कहना है कि काशी में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है. ऐसे में जल पुलिस को लेकर के कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे है. जिसमें सब पहले रिफॉर्म जल पुलिस की यूनिफॉर्म को लेकर के किया जा रहा है. इसके लिए येलो और नेवी ब्लू कलर का कॉन्सेप्ट रखा गया है. येलो कलर की ऊपर की शर्ट और पैंट नेवी ब्लू कलर की रहेगी. इस कलर में यूनीफॉर्म ज्यादा विजिबल होगा. साथ ही इसके पीछे की दूसरी मंशा जल पुलिसकर्मियों के कॉन्फिडेंस बढ़ाना है. अलग यूनिफॉर्म होने के बाद उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. इसके अलावा कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगी. 20 से 25 कैमरों वाला यह कंट्रोल रूम होगा. इसके तहत बनारस के प्रमुख घाट पर कैमरे लगेंगे और सर्विलांस के माध्यम से निगरानी की जाएगी. यूनिफॉर्म के साथ एक किट भी अवेलेबल कराई जाएगी. जिसमें लाउडहेलर, लाइफ जैकेट, कैप सन ग्लासेस शामिल होंगे.

Varanasi: Varanasi Water Police Control Room
Varanasi: Varanasi Water Police Control Room (Photo Credit : ETV Bharat)


एडीसीपी ने बताया कि जल पुलिस के साथ लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है. इसके लिए पीए लाउडहेलर के द्वारा लोगों को डूज और डोंटस के बारे में लगातार अवगत कराया जा रहा है. साथ ही बनारस के चार प्रमुख घाटों पर एक नई शुरुआत करने जा रहे है. जिसमें प्रसिद्ध गंगा आरती के समय वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से वीडियो भी यात्रियों के लिए सुरक्षा के मध्य नजर चलाई जाएगी.


एडीसीपी ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है. इस साल अभी तक 33 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं. 70 से ज्यादा नावों को सीज किया जा चुका है. जो पर्यटक लापरवाही करते हैं तो सबसे पहले उन्हें जागरूक किया जाता है, समझाया जाता है. इसके बाद भी अराजकता करते हैं या फिर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है.

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