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वाराणसी के कूड़े का दिल्ली के तर्ज पर होगा निस्तारण, 25 एकड़ में लहलहाएगा 'मियावाकी वन'

वाराणसी नगर निगम ने शहर के कूड़े के पहाड़ों के निस्तारण की खास योजना तैयारी की है.

वाराणसी के कूड़े का निस्तारण होगा जल्द.
वाराणसी में कूड़े का पहाड़. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 12:48 PM IST

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वाराणसी : दिल्ली की तरह ही वाराणसी के कूड़े के पहाड़ को निस्तारण किया जाएगा. यही नहीं आधुनिक तकनीक के उपयोग करके कूड़े से अलग-अलग तरीके के उत्पाद भी बनाए जाएंगे. कूड़े के पहाड़ वाले स्थलों को जंगल के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके तहत वाराणसी में 25 एकड़ में 'मियावाकी वन' तैयार किया जाएगा. यह वन ‘ग्रीन लंग्स’ के रूप में विकसित किया जाएगी. इसको लेकर निगम की ओर से एमआयू साइन हो गया है.

वाराणसी के कूड़े का दिल्ली के तर्ज पर होगा निस्तारण (Video Credit : ETV Bharat)




करसड़ा में है करीब साढ़े 12 लाख टन का वेस्ट : नगर निगम के जन संपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि करसड़ा में हमारा लीगेसी वेस्ट है. यह करीब साढ़े 12 लाख टन का वेस्ट है. उसके निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पिछले दिनों इसके लिए एक कंपनी का चयन भी कर लिया गया है. नगर आयुक्त ने इसका निरीक्षण भी किया था. जिसमें उनके द्वारा संबंधित संस्था के प्रतिनिधि को यह निर्देशित किया गया है कि जल्द ही यहां पर कार्ययोजना तैयार करके इस लीगेसी वेस्ट का निस्तारण करें. इस संबंध में नगर निगम वाराणसी द्वारा निर्देश दिए गए हैं. एक से डेढ़ साल में सारा लीगेसी वेस्ट समाप्त कर दिया जाएगा.

वाराणसी ; कूड़ा निस्तारण का प्लान.
वाराणसी ; कूड़ा निस्तारण का प्लान. (Photo Credit : ETV Bharat)


करीब 25 एकड़ में तैयार किया जाएगा 'मियावाकी वन' : जन संपर्क अधिकारी ने बताया कि वेस्ट को समाप्त करने के बाद करीब 25 एकड़ में 'मियावाकी वन', जैसा कि सुजाबाद डोमरी में अभी शुरू किया गया है, उसी तर्ज पर वन का कॉन्सेप्ट प्रयोग किया जाएगा. नगर निगम का पहला काम ये है कि पहले वेस्ट को जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाए. क्योंकि लीगेसी वेस्ट से वहां पर काफी दिक्कतें हो रही हैं. वेस्ट को समाप्त करने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा. संबंधित संस्था के द्वारा इसको लेकर बाकायदा नगर निगम द्वारा इसकी निविदा दी गई है.

वाराणसी के लोगों को कूड़े से मिलेगी निजात.
वाराणसी के लोगों को कूड़े से मिलेगी निजात. (Photo Credit : ETV Bharat)

सिर्फ तीन साल में ही अपनी पूरी लंबाई तक पहुंचते हैं पेड़ : जापानी वनस्पति वैज्ञानिक अकीरा मियावाकी इस 'मियावाकी पद्धति' के प्रणेता है. उनके द्वारा 1970 में विकसित इस पद्धति का मुख्य उद्देश्य कम जगह में सघन हरित वन आवरण तैयार करना है. इसके माध्यम से जंगल बहुत कम समय में घने हो जाते हैं और वहां पेड़ सिर्फ तीन साल में ही अपनी पूरी लंबाई तक पहुंचकर आत्मनिर्भर बन जाते हैं. इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पौधों को खाद और पानी जैसे नियमित रखरखाव की जरूरत नहीं पड़ती है. यह पद्धति न केवल स्थानीय स्तर पर धूल के कणों को अवशोषित करने में सहायक होती है, बल्कि सतह के तापमान को भी नियंत्रित कर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

वाराणसी के लोगों को कूड़े से मिलेगी निजात.
वाराणसी के लोगों को कूड़े से मिलेगी निजात. (Photo Credit : ETV Bharat)


क्या है ये बायोमाइनिंग तकनीक, कैसे करेगा काम? : बायोमाइनिंग एक ऐसी उन्नत तकनीक है, जिसमें सूक्ष्मजीवों (बैक्टीरिया, आर्किया, कवक या पौधे) का उपयोग करके अयस्कों और अन्य ठोस पदार्थों से मूल्यवान धातुओं को निकाला जाता है. केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड भंडारित अपशिष्ट के निपटान के लिए इस विधि का प्रयोग करने के लिए सुझाव देता है. वर्तमान में कचरे के ढेरों में गीला और सूखा कचरा एकसाथ हो जाता है. जिससे स्वत: विघटन की समस्या बनी रहती है. इस प्रक्रिया में सबसे पहले कचरे के ढेर को छोटे हिस्सों में बांटकर उससे प्रदूषित हवा और लीचेट को निकाला जाता है, जिसके बाद सूक्ष्मजीवों के छिड़काव द्वारा पूरे कचरे का वैज्ञानिक तरीके से विघटन सुनिश्चित किया जाता है.

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