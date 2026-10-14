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CM योगी ने बदल दी अखिलेश के 'PDA' की परिभाषा!

भाजपा स्नातक शिक्षक सम्मेलन में सीएम योगी ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी में हैं, जहां वह संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में भाजपा स्नातक शिक्षक सम्मेलन को संबोधित किये. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर के निशान साधा. उन्होंने राज्यसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव पर सवाल उठाए.

सीएम का तीखा प्रहार: उन्होंने कहा कि, उन्होंने एक टिकट अपने चाचा जान रामगोपाल यादव को दे दिया और दूसरा मुंबई के धन्ना सेठ को बेच दिया. यह चाहते तो एक टिकट काशी, गाजीपुर के किसी यादव को टिकट दे सकते थे. दूसरी सीट पर किसी दलित को भेज सकते थे, लेकिन इन्होंने इस बारे में नहीं सोचा.सीएम ने कहा कि, यहां तक की इन्होंने अपने खानदानी वोटर मुसलमानो को भी टिकट नहीं दिए.

मैं समाजवादियों से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो पीडीए की बात करते है,वो टिकट बंटवारे में कहा चला गया.इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और पराया धन अपना है.- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री



जन समर्थन की मांग: सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में शिक्षक स्नातक सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाराणसी खंड क्षेत्र के विधान परिषद प्रत्याशी शिक्षक डॉ प्रमोद कुमार मिश्रा और स्नातक प्रत्याशी केदारनाथ सिंह के पक्ष में जन समर्थन मांगा और इस दौरान सपा को गिरगिट और मगरमच्छ बताया.उन्होंने कहा कि यह मगरमच्छ है पास आकर यदि नदी पार करने का आश्वासन देते हैं तो भूलकर भी इन पर विश्वास मत करना.यह गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं उनकी पार्टी गिरगिटों की पार्टी है. उन्होंने कहा कि यह कभी भी शिक्षकों के बारे में नहीं सोच सकते. इन्होंने हमेशा से शिक्षा का अपमान किया है. शिक्षा और सपा यह नदी के दो छोर हैं जो आपस में कभी नहीं मिलते हैं.