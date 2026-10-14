CM योगी ने बदल दी अखिलेश के 'PDA' की परिभाषा!
भाजपा स्नातक शिक्षक सम्मेलन में सीएम योगी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 7:25 PM IST
वाराणसी: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज वाराणसी में हैं, जहां वह संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में भाजपा स्नातक शिक्षक सम्मेलन को संबोधित किये. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर के निशान साधा. उन्होंने राज्यसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव पर सवाल उठाए.
डबल इंजन की सरकार शिक्षा का सम्मान भी करती है और शिक्षा के महत्व को भी जानती है। वाराणसी-बलिया खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आज वाराणसी में आयोजित शिक्षक-स्नातक सम्मेलन में सम्मिलित हुआ। उत्साह और समर्थन के लिए हार्दिक आभार।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 14, 2026
सीएम का तीखा प्रहार: उन्होंने कहा कि, उन्होंने एक टिकट अपने चाचा जान रामगोपाल यादव को दे दिया और दूसरा मुंबई के धन्ना सेठ को बेच दिया. यह चाहते तो एक टिकट काशी, गाजीपुर के किसी यादव को टिकट दे सकते थे. दूसरी सीट पर किसी दलित को भेज सकते थे, लेकिन इन्होंने इस बारे में नहीं सोचा.सीएम ने कहा कि, यहां तक की इन्होंने अपने खानदानी वोटर मुसलमानो को भी टिकट नहीं दिए.
मैं समाजवादियों से पूछना चाहता हूं कि राज्य सभा चुनाव के टिकट में PDA कहां चला गया? उन्होंने मुंबई के धन्ना सेठ को टिकट बेच दिया। हो गया न परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी (PDA)... यही सपा की सच्चाई है... https://t.co/10irycAQ3G— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 14, 2026
मैं समाजवादियों से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो पीडीए की बात करते है,वो टिकट बंटवारे में कहा चला गया.इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और पराया धन अपना है.- योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री
जन समर्थन की मांग: सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में शिक्षक स्नातक सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाराणसी खंड क्षेत्र के विधान परिषद प्रत्याशी शिक्षक डॉ प्रमोद कुमार मिश्रा और स्नातक प्रत्याशी केदारनाथ सिंह के पक्ष में जन समर्थन मांगा और इस दौरान सपा को गिरगिट और मगरमच्छ बताया.उन्होंने कहा कि यह मगरमच्छ है पास आकर यदि नदी पार करने का आश्वासन देते हैं तो भूलकर भी इन पर विश्वास मत करना.यह गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं उनकी पार्टी गिरगिटों की पार्टी है. उन्होंने कहा कि यह कभी भी शिक्षकों के बारे में नहीं सोच सकते. इन्होंने हमेशा से शिक्षा का अपमान किया है. शिक्षा और सपा यह नदी के दो छोर हैं जो आपस में कभी नहीं मिलते हैं.
चाचा-भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकलती थी और सैफई सिंडिकेट के बाहर किसी भी युवा को नौकरी नहीं मिलती थी... https://t.co/jTgVVj2c3I— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 14, 2026
सफाईकर्मी को सीएम करेंगे सम्मानित: सीएम रात्रि में सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे और उसके बाद दूसरे दिन सुबह 9:00 बजे सरोजा पैलेस में होने वाले स्वच्छता कर्मियों के सम्मान कार्यक्रम में हिस्सेदारी लेंगे और उसके बाद लगभग 10:00 बजे मिर्जापुर के लिए रवाना हो जाएंगे. ऐसे में सीएम योगी के आगमन को देखते हुए बुधवार और गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस ने कई रूटों पर डायवर्जन लागू किया है. कई मार्गों पर सवारी वाहनों के आगमन पर रोक रहेगी तो वही सीएम योगी की आगमन एवं प्रस्थान के आधे से पौन घंटे पहले रोड को जीरो कर दिया जाएगा. इस दौरान वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं यह प्रतिबंध दोपहर 12:00 बजे से देर शाम तक लागू रहेगा.
हमने 65 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी दी है... 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार/स्वरोजगार के साथ जोड़ा है... https://t.co/UJAbcs2A1N— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 14, 2026
सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 3:00 बजे मिर्जामुराद के खोचवा स्थित जनता इंटर कॉलेज में बने हेलीपैड पर उतरे, उसके बाद प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों को देखा. वहां से लगभग 3:45 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर आए जहां सड़क मार्ग से संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करने के बाद लगभग 5:15 बजे सिगरा से भारत सेवा श्रम संघ के शताब्दी समारोह में शिरकत किया.इसके बाद सीएम बाबा काल भैरव और विश्वनाथ जी के दरबार में जाकर दर्शन पूजन कर रहे हैं, उसके बाद काशी में आयोजित होने वाले एयर शो को लेकर के समीक्षा बैठक भी करेंगे.
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