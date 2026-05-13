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नासिक सिंहस्थ कुंभ में लागू होंगी काशी विश्वनाथ धाम की SOP! महाराष्ट्र के अधिकारियों ने परखीं बारीकियां

महाराष्ट्र सरकार 2027 में आयोजित होने वाले धार्मिक समागम के लिए काशीधाम की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (SOPs) को लागू करने पर विचार कर रही है.

श्री काशी विश्वनाथ धाम.
श्री काशी विश्वनाथ धाम. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 1:26 PM IST

3 Min Read
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वाराणसी : महाराष्ट्र सरकार वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले विशाल धार्मिक समागम (सिंहस्थ कुंभ) के सफल संचालन के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की विशेषज्ञता और उसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (SOPs) को लागू करने पर विचार कर रही है. नासिक में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ में लगभग 12 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. ऐसे में नासिक प्रशासन त्रयंबकेश्वर कॉरिडोर के विकास और भीड़ प्रबंधन के लिए काशी के सफल मॉडल का लाभ उठाना चाहता है. इसी के मद्देनजर हाल ही में महाराष्ट्र के अधिकारियों ने काशी की व्यवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन भी किया है.



बता दें, ‘महाकुम्भ-2025’ के आयोजन ने देश-दुनिया को आकर्षित किया था. दुनिया के इस सबसे बड़े मानव और धार्मिक समागम में 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी. इस समय प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्थाओं से लेकर हर एक छोटी से छोटी चीज पर खास ध्यान दिया गया था. इस दौरान काशी प्रशासन ने बेहतरीन तरीके से भीड़ प्रबंधन किया था. काशी के इसी प्रबंधन क्षमता को अपनाने के लिए अब महाराष्ट्र प्रशासन भी तैयारी कर रहा है.


अभी नहीं मिला है आधिकारिक प्रस्ताव : मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्र ने बताया कि नासिक के अधिकारियों ने कुछ समय पहले श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया था. नासिक में प्रबंधन के तरीके को अपनाने के लिए उनकी ओर से अभी हमें कोई आधिकारिक प्रस्ताव नहीं मिला है. हालांकि, महाराष्ट्र की मीडिया ने इससे संबंधित समाचार प्रकाशित किया है. अगर हमें इस संबंध में प्रस्ताव मिलता है तो श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा अन्य संस्थानों को कंसल्टेंसी एवं एक्जीक्यूशन सर्विसेज के संबंध में बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार सेवा प्रदान की जाएगी.

धाम के सफल एकीकृत प्रबंधन मॉडल का अध्ययन : बताया जा रहा है कि सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारी को लेकर कई अधिकारियों ने पिछले महीने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का दौरा किया था. अधिकारियों का उद्देश्य भीड़ प्रबंधन, रियल टाइम सीसीटीवी निगरानी, जोन आधारित नियंत्रण और ऐप आधारित टोकन को लेकर मंदिर की विशेषज्ञता जानना था. उन्होंने धाम के सफल एकीकृत प्रबंधन मॉडल का अध्ययन किया था.



श्री काशी विश्वनाथ धाम की एसओपी : श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भीड़ प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए मंदिर परिसर में सुव्यवस्थित होल्डिंग एरिया तैयार किया गया है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिग-जैग लाइन व्यवस्था लागू की गई है. साथ ही यहां हेड माउंट कैमरों के माध्यम से हर घंटे भीड़ की सटीक निगरानी की जाती है. आम जनता के लिए चार अलग-अलग प्रवेश व निकास द्वार होने के साथ वीआईपी के लिए अंग से एंट्री प्वाइंट बनाया गया है. गर्भगृह में प्रवेश का निर्णय भी भीड़ के दबाव पर निर्भर करता है. स्थिति समान्य हो तभी अंदर जाने की अनुमति होती है. इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए 100 से अधिक कर्मचारी हेल्प डेस्क और क्राउड कंट्रोल पर तैनात रहते हैं.

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