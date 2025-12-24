ETV Bharat / state

काशी-विंध्य विकास प्राधिकरण की अधिसूचना जारी; पूर्वांचल के 7 जिलों को किया शामिल

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, काशी-विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यकारी समिति के अध्यक्ष सीएम योगी होंगे.

वाराणसी-विंध्य विकास प्राधिकरण की अधिसूचना जारी.
वाराणसी-विंध्य विकास प्राधिकरण की अधिसूचना जारी. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 7:15 AM IST

Updated : December 24, 2025 at 7:24 AM IST

वाराणसी: योगी सरकार ने काशी-विध्य विकास प्राधिकरण की अधिसूचना जारी कर दी है. प्रमुख सचिव पी. गुरु प्रसाद ने मंगलवार को अधिसूचना जारी की. इसमें बताया गया है, कि प्राधिकरण के तहत वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर कुल 7 जिले आएंगे. प्राधिकरण का विकास क्षेत्र 23,916 वर्ग किलोमीटर होगा.

प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, काशी विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे. मुख्य सचिव उपाध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव आवास संयोजक सदस्य होंगे.

इसमें विभिन्न क्षेत्रों व विकास के लिए अलग-अलग विभागों के 9 सदस्य शामिल रहेंगे. वाराणसी के कमिश्नर को सदस्य सचिव के तौर पर नियुक्त किया है. विकास प्राधिकरण का मुख्यालय वाराणसी में ही बनेगा. यहीं से प्राधिकरण की कार्ययोजना बनेगी.

पूर्वांचल के विकास का आधार बनेगा: काशी- विंध्य क्षेत्र की मौजूदा आबादी दो करोड़ से अधिक है. इन 7 जिलों के विकास से पूर्वांचल की स्थिति मजबूत होगी. काशी-विंध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण का दायरा 23,916 वर्ग किलोमीटर का होगा.

वाराणसी का क्षेत्रफल 1535 वर्ग किलोमीटर है. जौनपुर 4038 वर्ग किमी, चंदौली 2541 वर्ग किमी, गाजीपुर 3377 वर्ग किमी, मिर्जापुर 4521 वर्ग किमी, भदोही 1015 वर्ग किमी और सोनभद्र 6788 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला है.

इन 7 जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल सोनभद्र का है. सबसे कम क्षेत्रफल चंदौली जिले का है. नीति आयोग ने भी काशी और विंध्य क्षेत्र के सतत विकास के लिए अपने सुझाव सरकार को दिए हैं.

