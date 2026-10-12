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गरबा पंडालों के लिए VHP और बजरंग दल का फरमान: गैर-हिंदुओं का प्रवेश वर्जित, कलावा और तिलक अनिवार्य

सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की अपील. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: शारदीय नवरात्रि शुरू होने के साथ ही शहर में देवी पंडालों और गरबा कार्यक्रमों की तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी बीच विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल ने गरबा प्रोग्राम में प्रवेश को लेकर कुछ मांगें रखी हैं. दोनों संगठनों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है.

इसमें गरबा पंडालों में प्रवेश के लिए पहचान पत्र, माथे पर तिलक और हाथ में कलावा अनिवार्य करने की मांग की गई है.

जानकारी देते विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री कन्हैया सिंह. (Video Credit: ETV Bharat) गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग: विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मांग की है कि गरबा कार्यक्रमों में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए. संगठनों का कहना है कि पंडाल में आने वाले लोगों के पहचान पत्र की जांच होनी चाहिए. इसके साथ ही प्रवेश से पहले माथे पर तिलक और हाथ में कलावा होना जरूरी किया जाए. हालांकि, ये संगठन की ओर से रखी गई मांगें हैं और पुलिस प्रशासन की ओर से इन पर कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है. शराब और नशे पर प्रतिबंध लगाने की मांग: ज्ञापन में गरबा पंडालों में शराब और अन्य नशीले पदार्थों पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग भी की गई है. संगठनों का कहना है कि नशे की हालत में आने वाले लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए. उन्होंने आयोजकों से सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की अपील की है. साथ ही कहा है कि नियमों का पालन नहीं होने पर आयोजकों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए. शराब और नशीले पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध. (Photo Credit: ETV Bharat)