गरबा पंडालों के लिए VHP और बजरंग दल का फरमान: गैर-हिंदुओं का प्रवेश वर्जित, कलावा और तिलक अनिवार्य
वाराणसी में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गरबा आयोजनों में पहचान पत्र, तिलक और कलावा अनिवार्य करने की मांग की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 10:01 PM IST
वाराणसी: शारदीय नवरात्रि शुरू होने के साथ ही शहर में देवी पंडालों और गरबा कार्यक्रमों की तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी बीच विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल ने गरबा प्रोग्राम में प्रवेश को लेकर कुछ मांगें रखी हैं. दोनों संगठनों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है.
इसमें गरबा पंडालों में प्रवेश के लिए पहचान पत्र, माथे पर तिलक और हाथ में कलावा अनिवार्य करने की मांग की गई है.
गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग: विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मांग की है कि गरबा कार्यक्रमों में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए. संगठनों का कहना है कि पंडाल में आने वाले लोगों के पहचान पत्र की जांच होनी चाहिए. इसके साथ ही प्रवेश से पहले माथे पर तिलक और हाथ में कलावा होना जरूरी किया जाए. हालांकि, ये संगठन की ओर से रखी गई मांगें हैं और पुलिस प्रशासन की ओर से इन पर कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है.
शराब और नशे पर प्रतिबंध लगाने की मांग: ज्ञापन में गरबा पंडालों में शराब और अन्य नशीले पदार्थों पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग भी की गई है. संगठनों का कहना है कि नशे की हालत में आने वाले लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए. उन्होंने आयोजकों से सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की अपील की है. साथ ही कहा है कि नियमों का पालन नहीं होने पर आयोजकों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए.
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उठाया मुद्दा: विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री कन्हैया सिंह ने कहा कि संगठन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अपनी मांगें प्रशासन के सामने रख रहा है. उनका दावा है कि गरबा कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, ताकि महिलाएं और युवतियां बिना किसी परेशानी के भाग ले सकें. उन्होंने कहा कि संगठन के स्वयंसेवक भी गरबा पंडालों में मौजूद रहेंगे. हालांकि, सुरक्षा व्यवस्था और प्रवेश नियमों को लेकर अंतिम निर्णय संबंधित प्रशासन और आयोजन समितियों के अधिकार क्षेत्र में होगा.
आयोजन समिति में 50 फीसदी महिलाएं रखने की मांग: संगठन मंत्री विकल्प और सह मंत्री सुनील ने कहा कि उनकी मांगों का पालन नहीं होने पर संगठन अपने स्तर पर कदम उठाएगा. उन्होंने प्रशासन से नियमों का उल्लंघन होने पर आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. इसके साथ ही आयोजन समितियों में 50 फीसदी महिलाओं को शामिल करने का सुझाव भी दिया गया है. संगठन का कहना है कि इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बेहतर ध्यान दिया जा सकेगा.
आयोजकों और पुलिस की प्रतिक्रिया का इंतजार: VHP और बजरंग दल की मांगों के बाद गरबा आयोजनों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. फिलहाल किसी आयोजन समिति की ओर से इस मामले पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. पुलिस प्रशासन की ओर से भी ज्ञापन पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. अब देखना होगा कि इन मांगों पर प्रशासन क्या रुख अपनाता है और गरबा आयोजनों में प्रवेश व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं.
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