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BRICS Summit की अगुवाई करेगा बनारस; काशी वैश्विक स्तर पर पहचान के साथ होगा ये फायदा

वाराणसी : धर्मनगरी काशी ब्रिक्स सम्मेलन की अगुवाई करेगी. जी हां काशी में दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन 4 –5 जून को होगा. जहां पर अलग-अलग देश के लोग अपनी सहभागिता दर्ज करेंगे. इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए मंडलायुक्त एस. राजलिंगम व प्रियंका चंद्र, निदेशक संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में ब्रिक्स सम्मेलन के अंतर्गत आगामी कल्चर ग्रुप की मेजबानी एवं आयोजन संबंधी तैयारियों की चर्चा की गई.





बता दें, मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आयोजन की सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित की जाएं. जिससे वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत एवं आतिथ्य परंपरा का प्रभावी प्रदर्शन किया जा सके. उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के अंतर्गत आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से काशी की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होगा. बैठक में अधिकारियों द्वारा आयोजन स्थल, आवागमन, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था एवं अतिथियों की सुविधाओं से संबंधित तैयारियों की जानकारी प्रस्तुत की गई. मंडलायुक्त ने सभी विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए.





4 –5 जून को आयोजित होगा सम्मेलन



गौरतलब है कि भारत इस वर्ष "लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" थीम के तहत ब्रिक्स देशों व सहयोगी (ब्राजील, चीन, भारत, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात) की बैठकों का आयोजन कर रहा है. इस क्रम में वाराणसी के होटल ताज में आगामी 4-5 जून 2026 को ब्रिक्स देशों के अंतर्गत संस्कृति कार्य समूह (Culture Working Group) की बैठक का आयोजन होना है. जिसमें अतिथियों का आगमन कुल चार ग्रुपों में होना है.



