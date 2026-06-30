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वाराणसी में 3 करोड़ की ठगी का खुलासा; रक्षा मंत्रालय की जमीन पर बने मकान को बेचने की कोशिश में 3 गिरफ्तार

चौक थाना क्षेत्र के मलदहिया स्थित नीलकॉटेज कॉलोनी के एक मकान को अपना बताकर बेचने की फिराक में थे.

पुलिस की गिरफ्त में धोखाधड़ी के आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में धोखाधड़ी के आरोपी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 11:43 AM IST

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वाराणसी : पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की चौक थाना पुलिस ने करीब ₹3 करोड़ की प्रॉपर्टी ठगी का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज और कूटरचित स्वामित्व संबंधी कागजातों के आधार पर रक्षा मंत्रालय की जमीन पर बने मकान का मालिक बताकर एक कारोबारी से करोड़ों रुपये की ठगी की थी.


वाराणसी पुलिस की प्रेस रिलीज के अनुसार आरोपियों ने मलदहिया स्थित नीलकॉटेज कॉलोनी के एक मकान को अपना बताकर बेचने का सौदा किया था. भरोसा जीतने के लिए आरोपियों ने क्रेता कारोबारी को कथित तौर पर स्वामित्व दस्तावेज और अन्य कागजात भी दिखाए थे. जिसके बाद कारोबारी ने अलग-अलग माध्यमों से करीब 3 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया था. हालांकि संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के बाबत आरोपी लगातार टालमटोल करते रहे. इस पर संदेह होने पर कारोबारी ने जांच कराई तो भूमि रक्षा मंत्रालय की निकली.



पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर चौक थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. विवेचना के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी राज कुमार बाजपेयी (57) समेत दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेजों के इस्तेमाल, आपराधिक षड्यंत्र और धमकी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी एक न्यूज पेपर के मालिक होने का दावा भी कर रहे हैं.

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