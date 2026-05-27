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बकरीद से पहले वाराणसी बेनियाबाग की बकरा मंडी बंद, जानें क्या है वजह

वाराणसी नगर निगम ने की कार्रवाई. अचानक मंडी बंद किए जाने को लेकर स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश है.

वाराणसी बेनियाबाग की बकरा मंडी पर कार्रवाई.
वाराणसी बेनियाबाग की बकरा मंडी पर कार्रवाई. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 8:40 AM IST

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वाराणसी : बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सख्त है. इसकी एक तस्वीर वाराणसी में भी नजर आई. यहां नगर निगम की ओर से अचानक से बेनियाबाग की बकरा मंडी को बंद कर दिया गया है. यह बकरा मंडी लगभग चार दशक से यहां पर संचालित हो रही थी, लेकिन अब इसे नगर निगम की ओर से सील करके स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है. मंडी बंद किए जाने को लेकर स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी है.

वाराणसी बेनियाबाग की बकरा मंडी बंद. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)



वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के पास बने बेनियाबाग बकरा मंडी में वर्तमान में ताला लगा हुआ है. मंडी में तमाम करोबारी मौजूद थे, जिन्हें कार्रवाई के चलते हटा दिया गया है. मंडी बंद किए जाने के बाद अब उन कारोबारियों के सामने इस बात की चिंता है कि वे अब किस जगह पर जाकर जानवरों की खरीद करेंगे. व्यापारियों-कारोबारियों का कहना है कि त्योहार का मौका था और इस तरह से अगर बंदी करनी थी तो पहले से ही सूचना दे देनी चाहिए थी.



विश्वनाथ धाम के 2 किलोमीटर परिक्षेत्र में मंडी : कारोबारियों का कहना है कि हम लोग यहां पर पूरी तरीके से वैध थे. लाइसेंस के आधार पर हम यहां पर बकरा मंडी का संचालन कर रहे थे. वहीं, नगर निगम प्रशासन का कहना है कि मंडी में तमाम तरीके की अव्यवस्थाओं की शिकायत मिल रही थीं. शिकायतों के आधार पर बंद करने की कार्रवाई की गई है. प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि यह मंडी श्री काशी विश्वनाथ धाम के 2 किलोमीटर के परिक्षेत्र में आती थी. यहां पर जानवरों का ठीक से रखरखाव नहीं किया जाता था, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है.


व्यापारियों का दावा- वैध टेंडर के आधार पर लगी मंडी : बताया जा रहा है कि जिस समय बकरा मंडी बंद किए जाने की कार्रवाई की गई, उस समय मंडी में लगभग दो हजार की संख्या में जानवर खरीदने-बेचने के लिए रखे गए थे. साथ ही, कई व्यापारी और खरीदार भी मंडी के अंदर मौजूद थे, जहां व्यापारियों मंडी खाली करने के लिए सिर्फ आधे घंटे का ही समय दिया गया था. व्यापारी नेता शकील जादूगर का कहना है कि बेनियाबाग में पिछले तीन दशकों से बकरा मंडी लगती आ रही है. इस मंडी को अचानक से बंद कर दिया गया है. वैध टेंडर के माध्यम से ही मंडी लगाई गई थी.



शिकायत मिलने के बाद नगर निगम ने की कार्रवाई : नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल का कहना है कि मंडी के लिए पहले परमिशन ली गई थी, लेकिन बीच में ये शिकायत मिली कि वहां पर जानवरों के लिए इंतजाम नहीं किए गए थे. अव्यवस्था को देखते हुए मंडी के परमिशन को कैंसिल कर दिया गया है. साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बकरीद पर कुर्बानी वही दी जाए जो मानकों के अनुरूप हो. सार्वजनिक स्थल, खुली जगहों और सड़कों पर कुर्बानी देना कानून के खिलाफ है.



शहर से बाहर शिफ्ट की जाएगी बकरा मंडी : महापौर अशोक तिवारी ने बताया कि यह स्मार्ट सिटी का विषय है. कल हम लोगों ने इस पर बात की थी. मुझे लगता है कि इस पर समाधान हो गया है. कल मेरे पास कुछ लोग बातचीत के लिए आए हुए थे. हमने स्मार्ट सिटी से बातचीत कर ली है. दो दिन त्योहार के लिए रह गया है. हमें लगता है कि उसका कोई न कोई समाधान हो जाएगा. बहरहाल अनियमितता, अव्यवस्था को देखकर ये कार्रवाई की गई है. जल्द ही इसे वाराणसी के बाहर शिफ्ट किया जाएगा.

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