वंदे भारत से तैयार होगा नया टूरिज्म सर्किट, शिव-शक्ति और रामनगरी भी जुड़ेगी

काशी से खजुराहो जाने वाली वंदे भारत ट्रेन से धार्मिक सांस्कृतिक और विरासत नगरियों के भ्रमण में होगा सहूलियत.

वाराणसी में पर्यटन के अवसर.
वाराणसी में पर्यटन के अवसर. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 9:21 AM IST

4 Min Read
वाराणसी : काशी से अब शिव-शक्ति संगम और रामनगरी का जुड़ाव बढ़ेगा. साथ ही नया टूरिज्म सर्किट भी विकसित होगा. जी हां काशी से खजुराहो जाने वाली वंदे भारत ट्रेन न सिर्फ रेल की कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, बल्कि बनारस के पर्यटन को नया आयाम भी देगी. इसके जरिए काशी विश्वनाथ से आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी चित्रकूट धाम और मां गंगा से संगम का मिलन होगा. अब पर्यटक धर्मनगरी काशी से बैठ करके विरासत की नगरी खजुराहो पहुंच सकेंगे.

वंदे भारत ट्रेन से जुड़ेंगे यूपी के पर्यटन स्थल. (Video Credit : ETV Bharat)




दरअसल अब तक बनारस से खजुराहो के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी. इस वजह से वहां जाने वाले यात्रियों को खास दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. अब खजुराहो वाराणसी इस नई ट्रेन ने रेलवे की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ बनारस के पर्यटन उद्योग के उड़ान भरने के भी पथ को मजबूती दी है. यह नई व्यवस्था से अब देशी विदेशी पर्यटक खजुराहो और बनारसी का टूर प्लान बनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे. अब तक रेलवे की बेहद सीमित कनेक्टिविटी होती थी, लेकिन नए वंदे भारत से यह दोनों व्यवस्थाएं बेहतर हो गई हैं.

वाराणसी में बढ़ेंगे पर्यटन के अवसर
वाराणसी में बढ़ेंगे पर्यटन के अवसर (Photo Credit : ETV Bharat)


वंदे भारत तैयार करेगी नया टूरिज्म सर्किट : टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता कहते हैं कि एक अनुमान के अनुसार लगभग 1 साल में 3 लाख से ज्यादा विदेशी पर्यटक बनारस आते हैं. यह सभी टूर प्लान बनाकर के चलते हैं, लेकिन ट्रैवल की बेहतर सुविधा नहीं थी. इसलिए हम लोग खजुराहो तक के लिए टूर का प्लान फिक्स नहीं कर पाते थे. कई दिक्कतें होती थी, मगर अब इस क्षेत्र का भी टूरिज्म प्लान बनाएंगे और इसको पर्यटक पसंद करेंगे. काशी और खजुराहो दोनों प्राचीन धार्मिक सांस्कृतिक और विरासत वाले शहर हैं. विदेशी मेहमान दिल्ली आने के साथ ताजमहल देखने के बाद काशी के साथ खजुराहो जाना पसंद करते हैं. पर्यटन व्यवस्था ठीक न होने से हम उन्हें उस तरीके की सुविधा नहीं दे पा रहे थे. अब नई ट्रेन के जरिए यह कनेक्टिविटी मौजूद होगी.


डोमेस्टिक के साथ बढ़ेगा विदेशी पर्यटक : पर्यटन कारोबारी कहते हैं कि विदेशी मेहमानों के साथ डोमेस्टिक उद्योग को भी पंख लगेंगे. पर्यटक बनारस से सीधे खजुराहो पहुंचकर लोक पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना सफारी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का भी आनंद ले सकेंगे. 2024 में खजुराहो में 5 लाख देशी पर्यटक गए थे. जिनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग 50 हजार के करीब थी, लेकिन वंदे भारत ट्रेन की वजह से विदेशी पर्यटकों की संख्या लाख तक पहुंच जाएगी.

अब तक विदेशी पर्यटक दिल्ली पहुंचने के साथ जयपुर, जोधपुर,बीकानेर आगरा, ओरछा, खजुराहो होते हुए बनारस पहुंचते थे. वहां से खजुराहो जाने पर उनका खर्च बढ़ जाता था. बनारस से सड़क मार्ग के जरिए खजुराहो जाने में लगभग 12 घंटे का समय लगता था, कोई भी पर्यटक इतनी लंबी सड़क मार्ग की दूरी नहीं तय करना चाहता. यह ट्रेन कम समय में यात्रियों को बेहतर सुविधा देगी. जिस वजह से हमारा नया टूरिज्म सर्किट डेवलप होगा और हम अब इसको लेकर के एक अलग नए सर्किट का प्लान भी तैयार कर रहे हैं. साथ ही विदेशी पर्यटकों को बढ़ाने के लिए सरकार को यूरोप के तर्ज पर यू रेल पास की भी सुविधा देनी चाहिए.


वर्तमान में दो चलती है स्पेशल ट्रेन : बनारस रेल परिवहन खजुराहो के लिए बेहतरीन रेल सुविधा अब तक नहीं दे रहा था. 01026 और 01028 स्पेशल ट्रेन वाराणसी के से खजुराहो के लिए चलती है. स्पेशल ट्रेन होने की वजह से इनका किराया ज्यादा है और लगभग 10 घंटे का समय लगता है. इस वजह से यात्री ट्रेन का सफर काम करते हैं, लेकिन नई ट्रेन की वजह से अब भगवान विश्वनाथ की नगरी से मां विंध्याचल का दरबार, चित्रकूट धाम प्रयागराज और खजुराहो जुड़ जाएगा. इससे यात्रियों को सहूलियत भी मिलेगी और वह सहजता के साथ संस्कृति से विरासत की नगरी पहुंच सकेंगे.


VARANASI TOURISM CIRCUIT
UP TOURISM CIRCUIT
UP TOURISM
VANDE BHARAT TRAIN
VARANASI VANDE BHARAT

