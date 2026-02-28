ETV Bharat / state

350 बीघा के 'शहरी वन' में 27 प्रजातियों के 3 लाख पौधे; वाराणसी में नई पीढ़ी का ऑक्सीजन बैंक

350 बीघा के 'शहरी वन' में 27 प्रजातियों के 3 लाख पौधे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: नगर निगम वाराणसी द्वारा सुजाबाद डोमरी क्षेत्र में विशाल 'शहरी वन' विकसित किया जा रहा है. यह करीब 350 बीघा में फैला है. यहां 1 मार्च से पौधरोपण की शुरुआत होगी. इस 'शहरी वन' में 27 प्रजातियों के 3 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे. यह 'शहरी वन' न केवल बनारस की आबोहवा को शुद्ध करेगा, बल्कि आर्थिक स्वावलंबन का नया मॉडल भी बनेगा. मियावाकी पद्धति और आधुनिक तकनीकों के संगम से इसे तैयार किया जाएगा. यह परियोजना न केवल गंगा के किनारों को मजबूती देगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शुद्ध ऑक्सीजन बैंक के रूप में कार्य करेगी. वाराणसी में शहरी वन परियोजना एक नजर में. (Photo Credit: ETV Bharat) महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि ​इस प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश की MBK नामक संस्था से समझौता किया गया है. यह संस्था तीसरे वर्ष से ही निगम को दो करोड़ रुपए देगी. वहीं 7वें वर्ष तक पहुंचते-पहुंचते 7 करोड़ रुपए वार्षिक आय होने की संभावना है. यहां मियावाकी तकनीक के साथ-साथ औषधीय पौधों (आयुर्वेद) और फूलों की खेती का भी अनूठा संगम देखने को मिलेगा. यह केवल एक बगीचा नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर इको-सिस्टम है. यहां मियावाकी वन के साथ-साथ फलों के बाग, आयुर्वेद की खेती और फूलों की खेती का अद्भुत समन्वय है.