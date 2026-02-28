350 बीघा के 'शहरी वन' में 27 प्रजातियों के 3 लाख पौधे; वाराणसी में नई पीढ़ी का ऑक्सीजन बैंक
February 28, 2026
वाराणसी: नगर निगम वाराणसी द्वारा सुजाबाद डोमरी क्षेत्र में विशाल 'शहरी वन' विकसित किया जा रहा है. यह करीब 350 बीघा में फैला है. यहां 1 मार्च से पौधरोपण की शुरुआत होगी. इस 'शहरी वन' में 27 प्रजातियों के 3 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे.
यह 'शहरी वन' न केवल बनारस की आबोहवा को शुद्ध करेगा, बल्कि आर्थिक स्वावलंबन का नया मॉडल भी बनेगा. मियावाकी पद्धति और आधुनिक तकनीकों के संगम से इसे तैयार किया जाएगा.
यह परियोजना न केवल गंगा के किनारों को मजबूती देगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शुद्ध ऑक्सीजन बैंक के रूप में कार्य करेगी.
महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश की MBK नामक संस्था से समझौता किया गया है. यह संस्था तीसरे वर्ष से ही निगम को दो करोड़ रुपए देगी. वहीं 7वें वर्ष तक पहुंचते-पहुंचते 7 करोड़ रुपए वार्षिक आय होने की संभावना है.
यहां मियावाकी तकनीक के साथ-साथ औषधीय पौधों (आयुर्वेद) और फूलों की खेती का भी अनूठा संगम देखने को मिलेगा. यह केवल एक बगीचा नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर इको-सिस्टम है. यहां मियावाकी वन के साथ-साथ फलों के बाग, आयुर्वेद की खेती और फूलों की खेती का अद्भुत समन्वय है.
स्मार्ट सिंचाई: भीषण गर्मी (मार्च-जून) में पौधों की प्यास बुझाने के लिए सप्ताह में तीन बार 45 मिनट की विशेष सिंचाई का शेड्यूल तय किया गया है.विविधता: इस वन में बांस, कचनार, महुआ, और हरसिंगार जैसे कुल 27 प्रकार के देशी पेड़ शामिल हैं.
सिंचाई के लिए यहां 5 बोरवेल स्थापित किए गए हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि भीषण गर्मी (मार्च-जून) के दौरान भी पौधों को सप्ताह में 3 बार उचित नमी मिलती रहे.
आर्थिक लाभ: परियोजना के तीसरे वर्ष आम, अमरूद, पपीता, अनार जैसे फलदार पेड़ों और अश्वगंधा, शतावरी, गिलोय और एलोवेरा जैसे औषधीय पौधों, गुलाब, चमेली और पारिजात (हरसिंगार) के फूलों से राजस्व मिलना शुरू हो जाएगा. ऐसे में तीसरे वर्ष निगम को दो करोड़ रुपए मिलेंगे.
विशेषज्ञों के मुताबिक, मार्च का प्रथम सप्ताह इस परियोजना के लिए सबसे अनुकूल है. इसके पीछे कई वैज्ञानिक और भौगोलिक कारण हैं. मानसून आने से पहले पौधों को रोपित करने से उनकी जड़ों को जमने का पूरा समय मिल जाता है, जिससे उनके जीवित रहने की दर (Survival Rate) काफी बढ़ जाती है.
मिट्टी का कटाव: गंगा तट पर स्थित होने के कारण यहां मिट्टी के कटाव का खतरा रहता है. बरसात से पहले फैली जड़ें मिट्टी को बांधकर कटाव रोकने में सुरक्षा चक्र का काम करेंगी.
अनुकूलन: अप्रैल-मई की भीषण गर्मी शुरू होने से पहले पौधे नए वातावरण में ढल जाते हैं. प्रजातियों का चयन: यहां शीशम और अर्जुन जैसी प्रजातियों को प्राथमिकता दी गई है, जो नदी किनारे के वातावरण और अस्थायी जलभराव को सहने में सक्षम हैं.
