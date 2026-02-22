ETV Bharat / state

नगर विकास मंत्री ने रात में काशी के कार्यों का किया निरीक्षण, कार्यों की गुणवत्ता परखी

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा शनिवार रात अचानक काशी की गलियों में जा धमके और रिनोवेशन कार्यों का जायजा लिया.

काशी की गलियों में पहुंचे नगर विकास मंत्री एके शर्मा.
काशी की गलियों में पहुंचे नगर विकास मंत्री एके शर्मा. (Photo Credit: Varanasi Information Department)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 8:56 AM IST

वाराणसी : नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा शनिवार रात अचानक से काशी की गलियों में पहुंच गए. उनके औचक निरीक्षण से अधिकारियों की नींद उड़ गई और आननफानन नगर आयुक्त समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे. नगर विकास मंत्री ने काशी की सफाई व्यवस्था के साथ कराए जा रहे रिनोवेशन कार्यों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को दिशा- निर्देश दिए.

मंत्री एके शर्मा ने निरीक्षण के दौरान काल भैरव मंदिर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था, यातायात प्रबंधन एवं श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया. नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को निर्देश दिए कि मंदिर मार्ग पर लगे अस्थायी अतिक्रमण, अव्यवस्थित पार्किंग एवं अन्य अवरोधों को तत्काल हटाया जाए. उन्होंने कहा कि काल भैरव मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है. जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं. इसलिए यहां की व्यवस्थाएं उच्च स्तर की होनी चाहिए.

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने सफाईकर्मियों की तैनाती बढ़ाने, कूड़ा निस्तारण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने के भी निर्देश दिए है. उन्होंने कहा कि वाराणसी की धार्मिक एवं सांस्कृतिक गरिमा के अनुरूप मंदिर क्षेत्रों में स्वच्छता और सुव्यवस्था बनाए रखना नगर विकास विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नियमित रूप से निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जाए. उन्होंने दोहराया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और शहर की स्वच्छ छवि को बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

RENOVATION WORK IN VARANASI
DEVELOPMENT MINISTER AK SHARMA
INSPECTION OF RENOVATION WORK
DEVELOPMENT WORK IN VARANASI
VARANASI RENOVATION WORK

