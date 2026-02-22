ETV Bharat / state

नगर विकास मंत्री ने रात में काशी के कार्यों का किया निरीक्षण, कार्यों की गुणवत्ता परखी

काशी की गलियों में पहुंचे नगर विकास मंत्री एके शर्मा. ( Photo Credit: Varanasi Information Department )