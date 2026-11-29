ETV Bharat / state

वाराणसी में नगर विकास मंत्री ने की समीक्षा बैठक; बोले–सुंदरीकरण के नाम पर न बिगड़ें शहर के हालात

वाराणसी : काशी की स्वच्छता, सुंदरीकरण और बुनियादी ढांचे को विश्वस्तरीय बनाने के लिए शनिवार को प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की. नगर निगम, जलनिगम और जलकल विभाग के कार्यों की परत-दर-परत समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि काशी में गुणवत्तायुक्त और बेहतर से बेहतर कार्य होना चाहिए. इस दौरान नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने सीवर व पेयजल लाइन के कार्य में मैनपावर बढ़ाकर जल्द से जब्द पूरा करने का अल्टीमेटम दिया. साथ ही जहां भी खुदाई हो, वहां तत्काल भराई कर सड़क की मरम्मत कराने के निर्देश दिए. लेटलतीफ़ी पर नाराजगी भी जताई. बैठक में उन्होंने एक विशेष समिति गठित कर सबसे पहले उन कमियों को ट्रेस करने का निर्देश दिया, जिनकी वजह से काशी स्वच्छता रैंकिंग में पहले स्थान से चूक गई.

इन खामियों को दूर कर शहर से सभी गार्वेज वल्नरेबल पॉइंट (जीवीपी) यानी खुले में कूड़ा फेंकने वाले स्थानों को पूरी तरह समाप्त किया जाए. पोर्टेबल कांपेक्टर ट्रांसफर स्टेशन (पीसीटीएस) की प्रगति पूछने पर नगर आयुक्त शाश्वत त्रिपुरारि ने जानकारी दी कि शहर में 14 ट्रांसफर स्टेशन संचालित हैं और चार निर्माणाधीन हैं. इनके तैयार होते ही सभी जीवीपी खत्म हो जाएंगे. बीएलडब्ल्यू में नया ट्रांसफर स्टेशन बनने की जानकारी पर मंत्री ने सराहना की और ऋषि मांडवी जोन में भी एक ट्रांसफर स्टेशन बनाने का निर्देश दिया.





जल्द कार्य पूरा करने का दिया अल्टीमेटम : महापौर अशोक कुमार तिवारी ने शहर की जनसमस्याओं को रखा. महापौर ने जलनिगम द्वारा कराए जा रहे सीवर पाइपलाइन के कार्यों में हो रही सुस्ती और लेटलतीफी का प्रकरण जोरदार ढंग से उठाते हुए आमजन को हो रही दिक्कतों से मंत्री को अवगत कराया. मंत्री ने 2161 करोड़ रुपये की लागत से 22 वार्डों में बिछाई जा रही सीवर व पेयजल लाइन के कार्य में मैनपावर बढ़ाकर जल्द से जब्द पूरा करने का अल्टीमेटम दिया.





सुंदरीकरण के नाम पर न बिगड़े यातायात व्यवस्था : शहर के ब्यूटीफिकेशन पर विशेष जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि चौराहों और तिराहों का सुंदरीकरण इस तरह किया जाए कि यातायात व्यवस्था सुगम रहे, न कि पहले से अधिक खराब हो जाए. उन्होंने सीएम ग्रिड योजना के तहत बन रही सभी छह सड़कों को जल्द से जल्द पूरा कराने, पार्कों व डिवाइडरों को हरा-भरा रखने तथा नगर निगम के खराब वाहनों को वर्कशॉप में कम से कम समय में दुरुस्त कर सड़क पर उतारने को कहा. बैठक में लिगेसी वेस्ट निस्तारण, रमना व करसड़ा प्लांट की कार्यप्रणाली और डूडा आवासों की स्थिति की भी समीक्षा की गई.





