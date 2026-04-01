वाराणसी यूपी कॉलेज हत्याकांड: सिर मुंडवा कर छात्रों का प्रदर्शन, सूर्य प्रताप को इंसाफ और प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग
कॉलेज के प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर बुधवार को अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 5:25 PM IST
वाराणसी: काशी के उदय प्रताप कॉलेज (UP college) में एक बार फिर से छात्र लामबंद हो गए हैं. गोलीकांड में मृत छात्र सूर्य प्रताप सिंह को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर छात्रों ने अपना सिर मुंडवा कर अनोखा प्रदर्शन किया. इस दौरान वह धरने पर भी बैठे है. छात्रों का कहना है कि गोलीकांड मामले में आज तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई, न ही कॉलेज प्रशासन के ऊपर हुई है. इस वजह से हम आज अनोखे तरीके से विरोध कर रहे हैं. प्रिंसिपल को पद से हटाए जाने के मांग कर रहे हैं. छात्रों के विरोध के बाबत मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात है.
गौरतलब हो, 20 मार्च को वाराणसी के यूपी कॉलेज परिसर में दिनदहाड़े बीएससी के छात्र सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे आरोपी अनुज ने बीते दिन कोर्ट में जाकर के सरेंडर किया है. इस हत्याकांड के बाद छात्र लगातार कॉलेज प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं. इसी क्रम में कॉलेज के प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर आज अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया, साथ मृत छात्र के लिए न्याय की मांग भी की गई.