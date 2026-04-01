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वाराणसी यूपी कॉलेज हत्याकांड: सिर मुंडवा कर छात्रों का प्रदर्शन, सूर्य प्रताप को इंसाफ और प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग

कॉलेज के प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर बुधवार को अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया.

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वाराणसी के यूपी कॉलेज में सिर मुंडवाकर छात्रों ने किया प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 5:25 PM IST

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वाराणसी: काशी के उदय प्रताप कॉलेज (UP college) में एक बार फिर से छात्र लामबंद हो गए हैं. गोलीकांड में मृत छात्र सूर्य प्रताप सिंह को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर छात्रों ने अपना सिर मुंडवा कर अनोखा प्रदर्शन किया. इस दौरान वह धरने पर भी बैठे है. छात्रों का कहना है कि गोलीकांड मामले में आज तक कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई, न ही कॉलेज प्रशासन के ऊपर हुई है. इस वजह से हम आज अनोखे तरीके से विरोध कर रहे हैं. प्रिंसिपल को पद से हटाए जाने के मांग कर रहे हैं. छात्रों के विरोध के बाबत मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात है.

छात्रों का अनोखा विरोध प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat)

गौरतलब हो, 20 मार्च को वाराणसी के यूपी कॉलेज परिसर में दिनदहाड़े बीएससी के छात्र सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे आरोपी अनुज ने बीते दिन कोर्ट में जाकर के सरेंडर किया है. इस हत्याकांड के बाद छात्र लगातार कॉलेज प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं. इसी क्रम में कॉलेज के प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर आज अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया, साथ मृत छात्र के लिए न्याय की मांग भी की गई.

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मुंडन कराते कॉलेज स्टूडेंट्स (Photo Credit; ETV Bharat)
सिर मुंडवा कर किया प्रदर्शन: धरना दे रहे छात्रों में से विवेकानंद सिंह छात्र नेता का कहना है, 20 मार्च को हजारों छात्रों के बीच दिनदहाड़े सूर्य प्रताप को गोली मारी गई, इस पूरी घटना का CCTV मौजूद है. इसके बाद भी अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है. इस पूरी घटना में प्राचार्य की लापरवाही थी, लेकिन अब तक ना प्राचार्य के खिलाफ FIR दर्ज हुआ ना ही उन पर कोई एक्शन लिया गया है. इसी से आहत होकर आज हम सभी लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया है. जिसके तहत हम छात्र अपना सिर मुंडवा रहे हैं और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द प्राचार्य के खिलाफ एक्शन लिया जाए उन्हें तुरंत पद से हटाया जाए.
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कॉलेज के पास लगी पुलिस फोर्स (Photo Credit; ETV Bharat)
दोषी के लिए फांसी की मांग: इसके साथ ही, सभी छात्रों की मांग है कि मुख्य आरोपी मंजीत को फांसी होनी चाहिए. ताकि दोबारा इस तरीके की कोई घटना ना हो सके. उनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम ऐसे ही विरोध करते रहेंगे. गौरतलब हो कि 20 मार्च को कॉलेज परिसर में बीएससी के छात्र की हत्या कर दी गई. जिसमें बीए के छात्र मनजीत को गिरफ्तार किया गया. मनजीत घटना का मुख्य आरोपी है. पुलिस लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है. इस घटना के बाद लगभग 10 दिनों तक कैंपस भी बंद रहा. वर्तमान में पूरा परिसर छावनी में तब्दील है. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी आज भी मौजूद हैं और वह परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित कर रहे हैं.

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