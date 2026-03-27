यूपी कॉलेज हत्याकांड: प्रिंसिपल बोले- किसी को फोन करके नहीं बुलाया; प्रोफेसर का दावा- 4 हत्याएं करने वाला था आरोपी
यूपी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. डीके सिंह ने बताया कि यह आरोप निराधार है कि हमने किसी को फोन करके बुलाया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 11:53 AM IST
वाराणसी: यूपी कॉलेज में दिनदहाड़े हुई छात्र की हत्या ने कॉलेज की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इतना ही नहीं कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ पर भी गंभीर आरोप लगे कि उन्होंने मर्डर के वक्त कुछ नहीं किया? ETV भारत ने यूपी कॉलेज के प्रिसिंपल और टीचर्स से बात की.
इस दौरान यह बात भी सामने आई कि आरोपी मंजीत चौहान सिर्फ सूर्य प्रताप सिंह की हत्या नहीं बल्कि कुल 4 छात्रों का मर्डर करने की नीयत से आया था. सूर्य प्रताप की हत्या के बाद छात्रों और टीचर्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की, जिससे वह मौके से भाग निकला. टीचर का दावा है कि हम सबकी एक्टिविटी से ही तीन छात्रों की जान बच गई, नहीं तो उस दिन 4 हत्याएं होतीं.
चश्मदीद ने बताई पूरी घटना: घटना के चश्मदीद और सूर्य प्रताप को अस्पताल ले जाने वाले भूगोल के प्रोफेसर डॉ. मनोज कुमार सिंह ने बताया कि वह क्लास ले रहे थे. इस दौरान परिसर में फायरिंग सुनाई दी.
इसके बाद जब वह नीचे आकर देखें तो मंजीत छात्रों को पिस्तौल लेकर के दौड़ा रहा था. उसके निशाने पर सिर्फ सूर्य प्रताप ही नहीं बल्कि तीन और छात्र थे, जिनकी वह हत्या करना चाहता था.
उन्होंने मंजीत को रोकने का प्रयास किया, उससे गोली न चलाने के लिए भी कहा. खुद को घिरता देखकर ही मंजीत बाउंड्रीवॉल कूदकर भाग गया. तब उसकी पिस्टल नीचे गिर गई थी. उसके पैर में भी चोट लगी. उन्होंने बताया कि वह भागकर घायल सूर्य प्रताप के पास पहुंचे. वह खून से लथपथ पड़ा था.
इसके बाद आननफानन में प्रिंसिपल की गाड़ी से घायल छात्र को निजी अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने भर्ती करने से मना कर दिया. फिर सूर्य प्रताप को ट्रॉमा सेंटर लेकर गए. वहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.
बैक परीक्षा फॉर्म लेने आया था सूर्य प्रताप: परीक्षा उप-नियंत्रक प्रो. देवेंद्र कुमार ने बताया कि सूर्य प्रताप बैंक परीक्षा का फार्म लेने के लिए कार्यालय पहुंचा था. उसने परीक्षा फॉर्म लिया और बोला जल्द भरकर जमा कर दूंगा.
उस दिन उसका व्यवहार साधारण था. उसे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी. उसे देखकर यह नहीं समझ आ रहा था कि उसका किसी से कोई विवाद हुआ है. फॉर्म लेने के बाद वह चला गया.
क्या प्रिंसिपल ने फोन करके बुलाया: यूपी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. डीके सिंह ने बताया कि यह आरोप निराधार है कि हमने किसी को फोन करके बुलाया था. आप CDR निकलवाकर जांच करा सकते हैं.
कॉलेज की ओर से भी सूर्य प्रताप को कोई भी फोन कॉल नहीं किया गया था. वह सामान्य दिनों की तरह कॉलेज में आया. उसने काउंटर से बैक का फॉर्म खरीदा और परिसर में मौजूद रहा.
उन्होंने बताया कि 17 तारीख को सूर्य प्रताप को लेकर के एक एप्लीकेशन आई थी. परिसर में मौजूद प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम ने सूर्य प्रताप को बुलाया और समझाया कि वह पढ़ाई पर ध्यान दें. किसी भी तरीके के अन्य गतिविधियों में शामिल न हो.
सामान्य बातचीत के बाद वह अपने क्लासरूम की तरफ निकल गया. इसके बाद अचानक से गोली चलने की आवाज सुनाई दी. मौके पर शिक्षक व अन्य टीम पहुंची, तब तक सूर्य को गोली लग चुकी थी.
प्रिंसिपल ने बताया कि उसे मेरी ही गाड़ी से अस्पताल भेजा गया. घटना के बाद मौके से नहीं भागे थे. जो भी आरोप लगाए गए हैं, उनमें कोई सत्यता नहीं है. मैं और मेरे साथ कई प्रोफेसर महाविद्यालय में मौजूद रहे. उन्होंने बताया कि घटना के बाद पूरे परिसर में तोड़फोड़ की गई. शिक्षकों को भी चोट लगी.
तोड़फोड़ करने वालों पर केस: प्रिंसिपल ने बताया कि हमारे आवास पर भी हमला किया गया. इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. उन्होंने कहा कि जो भी लोग सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर के गलत बयानबाजी कर रहे हैं. पुलिस को उनसे लिखित बयान लेना चाहिए. हमारे पास पूरी घटना की एक-एक पल की CCTV फुटेज है. हमने पुलिस को भी दिया है.
सूर्य प्रताप के खिलाफ मिली थी कंप्लेन: प्रिंसिपल ने बताया कि पूरे परिसर में CCTV लगे हैं. सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं. हमने शासन को पत्र लिखकर के सुरक्षा को मजबूत करने के गुहार भी लगाई है.
उन्होंने बताया कि सूर्य और मंजीत के बीच किसी तरीके का विवाद था? इस बात को लेकर हम तक कभी कोई कंप्लेंन नहीं आई. हां सूर्य को लेकर के दो-तीन कंप्लेन अन्य छात्रों की जरूर आई थी, जिस पर उसे समझाया गया था.
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