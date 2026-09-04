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न गायों को बांधते हैं न दूध निकालते हैं; काशी की इस गौशाला में 500 गौवंश, आस्था और सेवा का अनूठा मॉडल

पेश है मनोज द्विवेदी के संपादन में आशुतोष उपाध्याय की रिपोर्ट.

वाराणसी में गौशाला का अनोखा मॉडल.
वाराणसी में गौशाला का अनोखा मॉडल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 8:07 AM IST

11 Min Read
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वाराणसी: क्या आपने किसी ऐसी गौशाला की कल्पना की है, जहां गाय-बछड़ों को बांधा नहीं जाता? या कभी सोचा है कि किसी गौशाला में पल रही गायों का दूध कभी नहीं निकाला जाता? इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको काशी की ऐसी ही हैरान कर देने वाली गौशाला की सैर करा रहे हैं, जहां न गायों को कभी बांधते हैं और न हीं दूध निकाला जाता है. दुधारू गाय का सारा दूध उनके बछड़े पीते हैं.

इस गौशाला में एक-दो नहीं बल्कि 500 गौवंश पल रहे हैं. इनमें 350 गायें हैं और 150 नंदी बाबा यानी बछड़े और सांड़ हैं. यह गौशाला वाराणसी शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर गंगा नदी के तट पर रमना टिकरी गांव में स्थित है. इस गौशाला आश्रम का नाम श्री श्री 1008 स्वामी वितरागानन्द सरस्वती उर्फ नंगा बाबा कुटिया है. इसे भीतरिया बाबा आश्रम के नाम से भी जाना जाता है.

वाराणसी से संवाददाता आशुतोष उपाध्याय की विशेष रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

100 वर्ष से अधिक पुरानी गौशाला: यह गौशाला है 100 वर्ष से अधिक पुरानी है. 1924 में स्वामी वितरागानन्द सरस्वती ने इसकी शुरुआत की थी. सैकड़ों साल पुरानी इस गौशाला के नियम आज भी बरकरार हैं. लोग श्रद्धा भाव से इस गौशाला में श्रमदान करने पहुंचते हैं. यही वजह है कि यह गौशाला बिना किसी सरकारी सहायता के लोगों के सहयोग, दान, समर्पण से निरंतर संचालित हो रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
Photo Credit: ETV Bharat (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या है यहां की धार्मिक मान्यता: धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव जब काशी आए तो जहां पहली बार रूके (टिके) उस स्थान को आज टिकरी गांव के नाम से जाना जाता है. जहां पर वह रमे (चले) उसे रमना गांव का नाम दिया गया है. भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से यहां पर शिवलिंग की स्थापना की. जब मां गंगा धरती पर आईं तो यहीं से उत्तर वाहिनी होकर चली गईं.

वाराणसी का आश्रम गौशाला.
वाराणसी का आश्रम गौशाला. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्थानीय लोग स्वामी जी को भगवान शंकर का अवतार मानते हैं. भक्तों का मानना है कि स्वामी जी 200 वर्षों तक जीवित रहे थे. वर्ष 1964 में उन्होंने शरीर त्याग दिया था. कहते हैं कि जब स्वामी जी ने शरीर छोड़ा, तब पूरे क्षेत्र में प्रकाश हो गया था. गौशाला में आने वाले और गौशाला से जुड़े लोगों ने बताया कि यहां पर जिसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है, वह चारा लाकर गौ माता को अर्पित करता है. इसी तरह लोग विभिन्न प्रकार की चीजें गौ माता को देते हैं.

आश्रम गौशाला में गायें.
आश्रम गौशाला में गायें. (Photo Credit: ETV Bharat)

30 बीघे में फैला गौशाला: इस गौशाला का क्षेत्रफल करीब 30 बीघा है. इस बारे में लोगों को पूरी तरह तो नहीं पता लेकिन माना जाता है कि करीब 30 बीघा से अधिक भूमि पर गौशाला स्थित है. आश्रम में हीं मंदिर है, जहां स्वामी जी का समाधि स्थल है. आसपास की जगह को गौशाला के तौर पर विकसित किया गया है. बाकी क्षेत्र में गायों के लिए चार बोया जाता है.

क्यों खास है यह गौशाला.
क्यों खास है यह गौशाला. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्वच्छता की मिसाल है गौशाला: ETV भारत की टीम जब यहां पहुंची तो देखा कि गौशाला में बहुत ही अच्छी सफाई व्यवस्था है. गायों के लिए पक्का हाल बनाया गया है. इसमें पंखे भी लगाए गए है. गर्मी में गायों के लिए यह व्यवस्था की गई है.

गौशाला के पीछे खाली स्थान है, जहां गाय-बछड़े धूप और छांव में खुले आसमान में बैठते हैं. ठीक इसी तरह नंदी बैल (साड़) के लिए भी इंतजाम किया गया है. इनके लिए अलग बाड़ा बनाया गया है.

गौशाला में गायों को बांधा नहीं जाता है.
गौशाला में गायों को बांधा नहीं जाता है. (Photo Credit: ETV Bharat)

गौशाला में विशेष डाइट चार्ट: आपको यह सुनकर अजीब लगेगा कि गौशाला में रहने वाली गौ माता को विशेष प्रकार के डाइट चार्ट से चारा-पानी दिया जाता है. सेवादारों ने बताया कि मौसम के अनुसार चार्ट में थोड़ा-बहुत परिवर्तन किया जाता है. धान का पुआल और गेहूं का भूसा मुख्य चारा है.

इसके अलावा हरा चारा, चोकर, चूनी और खली दी जाती है. प्रतिदिन गुड़ भी दिया जाता है. यही सब चीजें नंदी बाबा को भी दी जाती हैं. मात्रा के लिए बोरी के अनुसार, हर नाद में चारा नाप कर दिया जाता है, ताकि किसी को चारा कम न पड़े.

गायों का डाइट चार्ट.
गायों का डाइट चार्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)

गौशाला में पर्याप्त मात्रा में चारा: गौशाला में पर्याप्त मात्रा में भूसा चारा मौजूद है. भूसे का पूरा पहाड़ सा बना हुआ है. वहीं, ट्रैक्टर से भूसा लाकर गौशाला को दान दिया जाता है. बड़े से हाल में भूसा भरा है. बगल में हरा चारा काटा जा रहा था. एक और बड़े हाल में गुड़ और खरी चूनी भी रखी गई थी.

पानी पीने के लिए विशेष स्थान: गौशाला की खास बात यह है कि जिस स्थान पर गौ माता पानी पीती हैं, उस स्थान पर श्रद्धालु भी पानी पीते हैं. बारिश की वजह से कोई पानी पीता हुआ नजर नहीं आया, लेकिन लोग इस पानी को प्रसाद के रूप मे ग्रहण करते हैं.

अस्वस्थ गाय के लिए अलग स्थान: गौशाला में वैसे तो गाय बीमार नहीं पड़ती, क्योंकि गायों को पर्याप्त रूप से विचरण का स्थान दिया गया है. इसके बाद भी कोई गाय अगर बीमार हो जाती है, तो उसे अलग स्थान पर रखा जाता है. वहीं पर उसे दवा दी जाती है. चिकित्सक से परामर्श लेकर इलाज कराया जाता है.

गाय का दूध पीते गौवंश.
गाय का दूध पीते गौवंश. (Photo Credit: ETV Bharat)

बुजुर्ग गौ माता की सेवा का केंद्र: बुजुर्ग असहाय गौ माता जो दूध नहीं देती हैं, उनके लिए भी स्थान बना है. लोग आश्रम ऐसी गाय देकर जाते हैं. उनकी भी सेवा उसी भाव से की जाती है. समय-समय पर गौशाला में भक्तों का जुटान होता है.

आश्रम और गौशाला में कुछ विशेष पर्व पर विशेष आयोजन किया जाता है. जैसे गोपाष्टमी पर गौशाला में लोग आते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं. उसी तरह गुरु पूर्णिमा पर भंडारा किया जाता है. बड़े महाराज की विशेष तिथि पर भी यहां पर विशेष प्रकार का आयोजन होता है.

500 गौवंशों की हो रही सेवा: इस समय श्री श्री 1008 विश्व गुरु स्वामी वितरगानंद सरस्वती उर्फ नंगा बाबा कुटिया सेवा आश्रम के उत्तराधिकारी और चेला हौसला बाबा जी ने बताया आश्रम में लगभग 350 गौ माता हैं. 150 नंदी बाबा सांड़ हैं. कुल 500 से ज्यादा गौवंश हैं. यहां पर कभी गाय का दूध निकाला नहीं जाता है. जो भी दुधारू गौ माता है, उनका दूध बछड़ा ही पी लेता है. स्वामी जी के समय से ही गौ माता सेवा का विशेष ध्यान रखा गया है.

गौशाला में चारा कटाई.
गौशाला में चारा कटाई. (Photo Credit: ETV Bharat)

भक्तों के सहयोग से मिलता है चारा: हौसला बाबा ने बताया कि गाय के चारा के लिए हम लोग यहीं पर खेती करते हैं. इससे हरा चारा मिल जाता है. इसके अलावा जो भक्त यहां आते हैं, वह खेती के सीजन का पूरा भूसा पहुंचा देते हैं.

जो भी चढ़ावा मंदिर को मिलता है या आश्रम को मिलता है, उसी से हम लोग भूसी, चोकर और गुड़ खरीद लेते हैं. बहुत बार तो भक्त ही इन सब चीजों को लाकर आश्रम में दान स्वरूप देते रहते हैं.

भक्तों और गौसेवकों के निःस्वार्थ सेवा से आश्रम चल रहा है. हौसला बाबा ने बताया कि कभी भी हम लोगों को कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है. यहां के भक्त और लोग ही सहायता करते हैं. इससे गौशाला चलती है.

नि:शुल्क सेवा करते हैं सेवादार: हौसला बाबा ने बताया कि गौशाला में जो भी काम होता है, वह गांव के लोग हीं करते हैं. कई भक्त दूर से आकर भी यहां सेवा करते हैं. गाय को चारा देते हैं. हम सब लोग मिलकर साफ-सफाई करते हैं. सभी लोग यहां पर आकर गौ सेवा करते हैं. किसी भी प्रकार की सैलरी किसी को नहीं दी जाती है. सब लोग नि:स्वार्थ भाव से सेवा करते हैं.

बड़े-बड़े लोग यहां आकर गौ सेवा करते हैं. प्रतिदिन नौजवान, बूढ़े सब आकर गौशाला में अपना श्रम सहयोग देते हैं. स्कूल के शिक्षक डॉक्टर और जवानों सहित विभिन्न सरकारी पदों पर बैठे लोग भी श्रमदान करने आते हैं.

गौशाला में सेवा करते सेवादार.
गौशाला में सेवा करते सेवादार. (Photo Credit: ETV Bharat)

रमेशानन्द सरस्वती उर्फ बुल्लु बाबा सरकारी नौकरी करते हैं. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में ड्रेसर (सर्जरी विभाग के कंपाउंडर) पद पर नियुक्त हैं. जो इनको मासिक वेतन मिलता है, वह सारा आश्रम और गौशाला को दान दे देते हैं. आश्रम में ही रहते हैं.

श्री श्री 1008 विश्व गुरु स्वामी वितरगानंद सरस्वती उर्फ नंगा बाबा कुटिया सेवा आश्रम के उत्तराधिकारी रमेशानन्द सरस्वती बुल्लु बाबा ने बताया कि जो भी इस धरती पर है, बड़ा या छोटा, नर या नारी है, उन्हीं के सहयोग से यह आश्रम चलता है. जो भी हमारा वेतन है, हम इस गौशाला और आश्रम को दे देते हैं.

उसमें से केवल 10 हजार रुपया महीना लेते हैं. स्वामी जी ने जब 1924 में गौशाला की स्थापना किया. तब उन्होंने कहा गौ माता की सेवा कीजिए, आपको फल मिलेगा. इस तरह गौ सेवा के लिए इस आश्रम की स्थापना की गई थी. तभी से परंपरा चली आ रही है. गौ माता की सेवा की जाती है. उनका दूध नहीं निकाला जाता और उनको बांधा भी नहीं जाता है.

फिजियोथैरेपिस्ट बने सेवादार: उमेश यादव ने बताया कि मेरे पिताजी यहां आते थे. मैं भी यहां पर आश्रम में शाम को प्रतिदिन आता हूं. मैं यहां से 35 किलोमीटर दूर मिर्जामुराद से आता हूं. पेशे से एक फिजियोथैरेपिस्ट हूं.

यहां पर आकर मैं गोबर उठाता हूं, झाड़ू लगाता हूं, गाय को भूसा देता हूं और जो काम महाराज जी का आदेश होता है, वह करता हूं. बहुत शांति मिलती है. बहुत सुकून मिलता है. जो भी सच्चे मन से गौशाला में सेवा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं.

बीमार गाय के लिए अलग स्थान.
बीमार गाय के लिए अलग स्थान. (Photo Credit: ETV Bharat)

आस्था से करते हैं सेवा: सेवादार विजय यादव ने बताया कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं. यहां पर प्रतिदिन आता हूं. मेरे जैसे यहां पर आपको सुबह-शाम सैकड़ों लड़के मिल जाएंगे, जो सेवा करने के लिए आते हैं.

हम केवल गौ सेवा करने आते हैं. हमको यहां आकर बहुत अच्छा लगता है. हम झाड़ू लगाते हैं. गाय का चारा काटते हैं. गोबर उठाते हैं और नाद में पानी डालते हैं.

अशोक कुमार बिंद ने बताया हम यहां पर आते हैं झाड़ू लगाते हैं. साफ-सफाई करते हैं. महाराज जी का जो आदेश होता है, वह सेवा हम लोग करते हैं. मेरे पिताजी को इसके पहले वाले महाराज जी ने आशीर्वाद दिया था.

वह एक साल से मुकदमा लड़ रहे थे. जब से यहां आने लगे, तो फैसला मेरे पक्ष में हो गया. हम लोग यहां पर प्रतिदिन जाकर सेवा देते हैं. यहां पर साक्षात भगवान विराजमान हैं.

विद्यालय के प्रबंधक बने सेवादार: विद्यालय के प्रबंधक विजय कुमार यादव ने बताया कि हम यहां पर आकर गौ सेवा कर रहे हैं. यहां पर भक्तों की मदद से चारा आता है. हमारा मानना है कि गौ माता की सेवा का मतलब होता है, अपनी मां की सेवा करना. पिछले 30 से 40 वर्षों से हम यहां पर आ रहे हैं.

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