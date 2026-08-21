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काशी का अनूठा शिव धाम; द्वार पर विराजतीं हैं मोक्ष लक्ष्मी, समाहित हैं श्री हरि विष्णु-मां लक्ष्मी

मान्यता-खिचड़ी के दो बंटे हिस्से बदले हैं गौरी केदार और विष्णु-लक्ष्मी, केदार का दो बार नाम लेने से ही मोक्ष प्राप्ति

काशी का गौरी केदारेश्वर मंदिर.
काशी का गौरी केदारेश्वर मंदिर. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 5:08 PM IST

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वाराणसी: काशी को भगवान शिव की नगरी यूं ही नहीं कहा जाता. यहां गंगा के किनारे बसे प्रत्येक शिवालय की अपनी अलग मान्यता, परंपरा और पौराणिक कथा है. वैसे तो काशी को विश्वनाथ की नगरी कहते हैं और भगवान विश्वेश्वर के इस नगरी को मोक्ष के शहर के रूप में जाना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि काशी अलग-अलग तीन खंडों में विभाजित है. जिसमें से दो खंड शिव के और एक विष्णु का माना जाता है. काशी में पौराणिक मान्यता के अनुसार विश्वेश्वर, केदारेश्वर और ओंकारेश्वर तीन अलग-अलग खंडों को पूजा जाता है. भगवान विश्वनाथ यहां पर राजा के रूप में हैं तो भोलेनाथ का केदारेश्वर रूप यहां गुरु के रूप में पूज्य है.

जानिए, गौरी केदारेश्वर की महिमा. (Video Credit; ETV Bharat)

क्यों प्रसिद्ध है मंदिर

आज आपको काशी के उस सबसे बड़े मोक्ष खंड, जिसे केदारेश्वर खंड के नाम से जाना जाता है, उसकी महिमा बताते हैं. यह भी कि क्यों हिमालय के केदारनाथ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण काशी का यह गौरी केदारेश्वर का रूप माना जाता है. सबसे महत्वपूर्ण यह है कि काशी का यह शिव धाम किसी पाषाण नहीं, बल्कि प्रसाद रूप खिचड़ी के दो हिस्से में बंटे शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है. यहां साक्षात भगवान भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती और अन्नपूर्णा के अलावा श्री हरि विष्णु व मां लक्ष्मी के साथ शिवलिंग में विराजते हैं. मान्यता यह भी है कि यहां केदार का दो बार सिर्फ नाम लेने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है. एक खास बात और कि द्वार पर भगवान गणेश नहीं, मां लक्ष्मी के दर्शन मिलेंगे.

मंदिर की खासियत.
मंदिर की खासियत. (Photo Credit; ETV Bharat)

केदारनाथ धाम के समान पुण्य फल की प्राप्ति

काशी के प्राचीन और अनूठे शिवालयों में केदार घाट के समीप स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर का विशेष स्थान है. मान्यता है कि यहां भगवान केदारेश्वर के दर्शन करने से हिमालय स्थित केदारनाथ धाम के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है. सावन में इस मंदिर की धार्मिक महत्ता और बढ़ जाती है. गंगा स्नान के बाद बाबा का जलाभिषेक करने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं.

क्या हैं मान्यताएं.
क्या हैं मान्यताएं. (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या है विशेषता

इस बारे में मंदिर के महंत व पुजारी राकेश पांडेय बताते हैं कि, गौरी केदारेश्वर मंदिर अपने स्वयंभू शिवलिंग की अनोखी संरचना के लिए भी प्रसिद्ध है. मंदिर में स्थापित शिवलिंग दो भागों में विभक्त दिखाई देता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एक भाग में भगवान शिव और माता पार्वती का शिव-शक्त्यात्मक स्वरूप तथा दूसरे भाग में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का हरिहरात्मक स्वरूप विद्यमान है. यही विशेषता इस मंदिर को काशी के अन्य शिवालयों से अलग पहचान देती है.

गौरी केदारेश्वर की स्तुति.
गौरी केदारेश्वर की स्तुति. (Photo Credit; ETV Bharat)

स्कंद पुराण में भी वर्णन

पंडित राकेश बताते हैं कि गौरी केदारेश्वर मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है. प्राचीन मान्यताओं में इसका नाम 'काशी केदार' बताया गया है. सत युग में इस शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है. कालांतर में शिवलिंग के दो भागों में विभक्त स्वरूप के कारण इसे गौरी केदारेश्वर के नाम से जाना जाने लगा. धार्मिक परंपरा में इसे भगवान शिव और शक्ति के साथ विष्णु और लक्ष्मी के संयुक्त स्वरूप का प्रतीक माना जाता है.

केदारनाथ धाम के दर्शन जैसा फल.
केदारनाथ धाम के दर्शन जैसा फल. (Photo Credit; ETV Bharat)

भगवान को खिचड़ी का भोग, यह है कथा

गौरी केदारेश्वर मंदिर की सबसे अनूठी परंपराओं में भगवान को खिचड़ी का भोग लगाना शामिल है. धार्मिक कथा के अनुसार ऋषि मांधाता भगवान शिव के परम भक्त थे. वह कठिन तप हिमालय पर कर रहे थे, ज्योतिर्लिंग के साक्षात दर्शन करने के लिए. भगवान ने आकाशवाणी कर उन्हें काशी में जाकर अपने तप को जारी रखने की बात कही. जिसके बाद वह जब काशी पहुंचे तो प्रतिदिन यहां भी भगवान को खिचड़ी अर्पित करते थे.

गौरी केदारेश्वर मंदिर में श्रद्धालु.
गौरी केदारेश्वर मंदिर में श्रद्धालु. (Photo Credit; ETV Bharat)

अपनी कठिन तपस्या के दौरान जब उन्होंने खिचड़ी प्रसाद बनाकर भगवान के लिए अलग उसे दो भागों में बांटा. एक भाग अपने लिए. दूसरे भाग को जब अर्पित करने के लिए उन्होंने प्रभु की आराधना की. तब खिचड़ी प्रसाद पत्थर में बदल गया. तब ऋषि दुखी मन से भगवान का ध्यान करने लगे. तब साक्षात भगवान शंकर माता पार्वती के साथ उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उनके इस प्रसाद को ही शिवलिंग के रूप में पूजे जाने की बात कही और आशीर्वाद दिया.

गौरी केदारेश्वर को दुग्धाभिषेक.
गौरी केदारेश्वर को दुग्धाभिषेक. (Photo Credit; ETV Bharat)

शिव और हरि अलग नहीं

उन्होंने यह भी कहा कि बहुत से भक्त जो शिव और हरी को अलग समझते हैं, वह इस स्थान पर आकर यदि इस शिवलिंग का पूजन करेंगे तो उन्हें शिव-पार्वती और विष्णु-लक्ष्मी की पूजा का फल प्राप्त होगा, क्योंकि दो भागों में बंटा यह शिवलिंग भगवान शंकर, माता पार्वती और अन्न होने की वजह से अन्नपूर्णा के रूप में पूजा तो जाएगा ही, साथ ही दूसरा हिस्सा श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के रूप में भी विद्यमान रहेगा. इसी कथा के कारण आज भी गौरी केदारेश्वर में खिचड़ी का भोग विशेष महत्व रखता है. श्रद्धालु बेलपत्र, गंगाजल और दूध अर्पित करने के साथ बाबा को खिचड़ी का भोग लगाते हैं. मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं भक्तों की श्रद्धा से लगाए गए इस भोग को स्वीकार करने आते हैं.

स्वयंभू शिवलिंग का स्वरूप चारों युगों से जुड़ा

धार्मिक मान्यता के अनुसार गौरी केदारेश्वर के स्वयंभू शिवलिंग का स्वरूप चारों युगों से जुड़ा हुआ है. कहा जाता है कि सतयुग में यह नवरत्नमय, त्रेतायुग में स्वर्णमय, द्वापर में रजतमय और कलियुग में शिलामय स्वरूप में पूजित होगा. वर्तमान में यहां शिलामय स्वयंभू शिवलिंग की पूजा की जाती है. इस शिवलिंग को माता अन्नपूर्णा की कृपा से भी जोड़ा जाता है. यही कारण है कि यहां खिचड़ी के भोग को केवल प्रसाद नहीं, बल्कि अन्न और समृद्धि के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है.

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ि् (Photo Credit; ETV Bharat)

सावन में विशेष धार्मिक आयोजन

मान्यता है कि महादेव को प्रिय सावन मास में गौरी केदारेश्वर मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं. सावन के प्रत्येक सोमवार को गंगा अथवा मंदिर के समीप स्थित गौरी कुंड में स्नान कर भगवान केदारेश्वर का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है. भक्त गंगा जल, दूध, बेलपत्र और अन्य पूजन सामग्री लेकर बाबा के दरबार में पहुंचते हैं. मंदिर परिसर में 'हर हर महादेव' के जयघोष के साथ 'गौरी केदारेश्वराभ्यां नमः' का जाप भी सुनाई देता है. सावन की एक विशेष मान्यता यह भी है कि इस दौरान गंगा का जलस्तर बढ़ने पर मां गंगा बाबा की चौखट तक पहुंचती हैं. इससे मंदिर की धार्मिक आभा और भी बढ़ जाती है.

प्रतिदिन चार बार आरती

गौरी केदारेश्वर मंदिर में पूजन और आरती की परंपरा भी अन्य मंदिरों से कुछ अलग मानी जाती है. यहां प्रतिदिन चार बार आरती होती है. परंपरा के अनुसार मंदिर में ब्राह्मण बिना सिले वस्त्र धारण कर आरती और पूजा-अर्चना करते हैं. भोर में मंदिर के पट खुलने के बाद मंगला आरती होती है. इसके बाद सुबह करीब 10 बजे से 11 बजे के बीच महानैवेद्य या भोग आरती होती है. दोपहर करीब चार बजे अपराह्न आरती और शाम को प्रदोषकाल में आरती की परंपरा है. रात्रि में शयन आरती के साथ दैनिक पूजन क्रम पूरा होता है.

गौरी केदारेश्वर मंदिर परिसर में स्थापित शिवलिंग.
गौरी केदारेश्वर मंदिर परिसर में स्थापित शिवलिंग. (Photo Credit; ETV Bharat)

जब मंदिर पर संकट आया

मंदिर के बारे में यह भी मान्यता प्रचलित है कि 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के समय काशी के अनेक मंदिरों पर संकट आया, लेकिन गौरी केदारेश्वर मंदिर सुरक्षित रहा. यहां के पुजारी पंडित राकेश पांडेय बताते हैं कि उस वक्त सेना ने पीछे की दीवार तोड़कर मंदिर में प्रवेश किया और मुख्य गर्भवती के बाहर मौजूद पत्थर के नंदी को तोड़ने के लिए प्रयास शुरू किए तो मधुमक्खियों के समूह ने औरंगजेब की सेना पर हमला कर दिया. जिसकी वजह से सेना भाग गई, यह मंदिर तब से सुरक्षित है. 5000 सालों के बाद भी इस मंदिर का स्ट्रक्चर अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और खास हो जाता है.

(नोट-यह स्टोरी धार्मिक मान्यताओं और लोक कथाओं पर आधारित है)

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