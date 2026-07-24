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BHU में एडमिशन के लिए 48 घंटे बाद बंद हो जाएगा यूजी रजिस्ट्रेशन पोर्टल

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अगले 48 घंटे में UG रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा. CUET UG अभ्यर्थियों के लिए दाखिले के उद्देश्य से एडमिशन पोर्टल 25 जुलाई की रात 11:59 तक खुला रहेगा. इसके बाद यूजी काउंसलिंग और स्नातक सीटों के आवंटन की तारीखों की घोषणा की जाएगी. केंद्रीय प्रवेश समिति के पहले चरण के प्रवेश के लिए मेरिट सूची और कट ऑफ भी जारी की जाएगी.

यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि बीएचयू में बीए एलएलबी कोर्स को छोड़कर अन्य सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए क्वालीफाइंग परीक्षा में न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता नहीं रहेगी.

इसके लिए केवल NTA की CUET UG परीक्षा उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त होगा. हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सिफारिश के अनुसार BA LLB में प्रवेश के लिए SC और ST अभ्यर्थियों को क्वालीफाइंग परीक्षा के सभी विषयों में कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है. इसके बाद ही उन्हें एडमिशन मिल पाएगा.

वहीं विदेशी छात्रों के लिए सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्वालीफाइंग परीक्षा में काम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है. फिलहाल विदेशी छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. भारतीय छात्रों के दाखिले के बाद ही इसके लिए अलग से अधिक सूचना जारी की जाएगी.