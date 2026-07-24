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BHU में एडमिशन के लिए 48 घंटे बाद बंद हो जाएगा यूजी रजिस्ट्रेशन पोर्टल

दिव्यांग अभ्यर्थियों की जांच के लिए बने 8 बोर्ड, दिव्यांग उम्मीदवारों का पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के तहत मूल्यांकन के बाद प्रवेश होगा.

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काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन अपडेट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 2:12 PM IST

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वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. अगले 48 घंटे में UG रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा. CUET UG अभ्यर्थियों के लिए दाखिले के उद्देश्य से एडमिशन पोर्टल 25 जुलाई की रात 11:59 तक खुला रहेगा. इसके बाद यूजी काउंसलिंग और स्नातक सीटों के आवंटन की तारीखों की घोषणा की जाएगी. केंद्रीय प्रवेश समिति के पहले चरण के प्रवेश के लिए मेरिट सूची और कट ऑफ भी जारी की जाएगी.

यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि बीएचयू में बीए एलएलबी कोर्स को छोड़कर अन्य सभी स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए क्वालीफाइंग परीक्षा में न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता नहीं रहेगी.

इसके लिए केवल NTA की CUET UG परीक्षा उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त होगा. हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सिफारिश के अनुसार BA LLB में प्रवेश के लिए SC और ST अभ्यर्थियों को क्वालीफाइंग परीक्षा के सभी विषयों में कुल मिलाकर कम से कम 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है. इसके बाद ही उन्हें एडमिशन मिल पाएगा.

वहीं विदेशी छात्रों के लिए सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्वालीफाइंग परीक्षा में काम से कम 50% अंक होना अनिवार्य है. फिलहाल विदेशी छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है. भारतीय छात्रों के दाखिले के बाद ही इसके लिए अलग से अधिक सूचना जारी की जाएगी.

यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि यूजी बुलेटिन के अनुसार जिन अभ्यर्थियों ने ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम के माध्यम से आवश्यक शैक्षणिक योग्यता के बिना सीधे 12वीं, स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री ली है वह बीए एलएलबी 5 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पत्र नहीं होंगे. अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों को योग्यता परीक्षा में न्यूनतम पात्रता अंकों में सामान्य वर्ग की तुलना में 5% की छूट दी जाएगी.

वहीं बीएचयू में UG-PG और PhD कोर्स में प्रवेश के लिए जो दिव्यांग इच्छुक है. उनके चयन की प्रक्रिया के लिए 8 मेडिकल बोर्ड गठित किए गए हैं. इसमें दिव्यांग उम्मीदवारों का पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के तहत मूल्यांकन के बाद प्रवेश होगा.

सर सुंदरलाल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय की तरफ से जारी की गई सूचना के अनुसार उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट के लिए संबंधित विभागों में रिपोर्ट करना होगा. इसके अलावा बहुत दिव्यंगता के लिए एक विशेष बोर्ड भी है. जिसमें सभी विभागों के विशेषज्ञ है. इसमें लोकोमोटर -ऑर्थोपेडिक, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, न्यूरोलॉजी, मनोरोग, जनरल मेडिसिन और प्लास्टिक सर्जरी शामिल है.

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