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आईआईटी बीएचयू के दो शोधार्थियों को युवा वैज्ञानिक और सर्वश्रेष्ठ पोस्टर पुरस्कार

वाराणसी : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के दो शोधार्थियों ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन HABIT-2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किए हैं. शोधार्थी अमरजीत यादव को ‘यंग साइंटिस्ट अवार्ड’ से सम्मानित किया गया. शोधार्थी श्वेता कुमारी को ‘सेकंड बेस्ट पोस्टर अवार्ड’ प्रदान किया गया.

अमरजीत यादव को यह सम्मान 30 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2026 तक मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी), प्रयागराज में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ एंड एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी: इंटरडिसिप्लिनरी ट्रेंड्स (HABIT-2026) में प्रदान किया गया. उन्हें पुरस्कार के साथ 5,000 रुपये की नकद राशि भी दी गई. सम्मेलन में छह अलग-अलग विषयगत क्षेत्रों में शोध प्रस्तुतियां हुईं और देश-विदेश के शिक्षाविदों एवं उद्योग जगत से जुड़े 300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.

शोधार्थियों का सम्मान. (Photo Credit : ETV Bharat)

अमरजीत यादव का शोध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग, कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स और मॉलिक्यूलर सिमुलेशन जैसी आधुनिक तकनीकों पर आधारित है. उनका शोध प्रोटीन की संरचना एवं डिजाइन को बेहतर बनाने के लिए कम्प्यूटेशनल तकनीकों के विकास पर केंद्रित है. इसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं, नई चिकित्सा पद्धतियों और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संभावित उपयोग के नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं.



इसी सम्मेलन में स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की पीएचडी शोधार्थी श्वेता कुमारी को ‘इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेज इन हेल्थ, फूड, एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट’ श्रेणी में ‘सेकंड बेस्ट पोस्टर अवार्ड’ मिला. उनका शोध यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (यूटीआई) यानी मूत्र मार्ग संक्रमण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया और मानव शरीर के बीच होने वाली जैविक अंतःक्रियाओं को समझने पर केंद्रित है. वह कम्प्यूटेशनल स्ट्रक्चरल बायोलॉजी और स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स की मदद से बैक्टीरिया के एडहिसिन प्रोटीन में होने वाले बदलावों का अध्ययन कर रही हैं. इस शोध का उद्देश्य संक्रमण की प्रक्रिया को समझना और भविष्य में इसके उपचार के लिए संभावित नए विकल्पों की पहचान करना है.



दोनों शोधार्थी स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के डॉ. आदित्य कुमार पाधी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं. वह संस्थान की लेबोरेटरी फॉर कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायोमॉलिक्यूलर डिजाइन से जुड़े हैं. यह प्रयोगशाला कम्प्यूटेशनल बायोलॉजी, प्रोटीन डिजाइन, एआई एवं मशीन लर्निंग आधारित जैविक अनुसंधान, रोगों के तंत्र और नई चिकित्सा पद्धतियों के विकास जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रही है.