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तुलसी जयंती पर BHU में रामायणी सम्मान समारोह, अनूप जलोटा और अनुराधा पौडवाल समेत 28 विभूतियां होंगी सम्मानित

बीएचयू में रामायणी सम्मान समारोह में अनूप जलोटा और अनुराधा पौडवाल समेत देश की 28 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा.

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तुलसी जयंती पर देश की 28 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 3:17 PM IST

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वाराणसी: गोस्वामी तुलसीदास की जयंती पर काशी में रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से रामायणी सम्मान समारोह किया जाएगा. इस वर्ष भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, साहित्य और रामायण परंपरा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली देश की 28 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा. सम्मानित होने वालों में प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा, लोकप्रिय गायिका अनुराधा पौडवाल, बिहार के आरके सिन्हा और काशी के डॉ. उदय प्रताप सिंह सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हैं. समारोह का आयोजन 19 अगस्त को काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में भारतीय अध्ययन केंद्र के सहयोग से किया जाएगा.

250 नामांकनों में से चयनित हुईं 28 हस्तियां: आयोजकों ने सम्मान के लिए चयनित विभूतियों के नामों की औपचारिक घोषणा कर दी है. रामायणी सम्मान के लिए इस बार देशभर से 250 से अधिक नामांकन प्राप्त हुए. इनमें रामायण, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, साहित्य, कला और समाजसेवा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तित्व शामिल थे. रामायण रिसर्च काउंसिल के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के अध्यक्ष अजय भट्ट ने बताया कि प्राप्त नामांकनों में से चयन प्रक्रिया के बाद 28 विभूतियों को सम्मान के लिए चुना गया है.

अनूप जलोटा और अनुराधा पौडवाल को मिलेगा सम्मान: इन व्यक्तित्वों ने अपने-अपने क्षेत्रों में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों, आध्यात्मिक परंपराओं और रामायण से जुड़े विचारों को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है. इस वर्ष रामायणी सम्मान पाने वालों में भजन और आध्यात्मिक संगीत के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान रखने वाले अनूप जलोटा का नाम प्रमुख है. उनके साथ प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल को भी सम्मानित किया जाएगा. दोनों कलाकारों ने भक्ति संगीत को देश-विदेश में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी विभूतियों की राष्ट्रीय पहचान: उनके भजनों और आध्यात्मिक संगीत ने राम, कृष्ण और भारतीय धार्मिक परंपराओं से जुड़े भावों को व्यापक श्रोताओं तक पहुंचाया है. इसके अलावा बिहार के आरके सिन्हा और काशी के डॉ. उदय प्रताप सिंह सहित देश के विभिन्न हिस्सों से चयनित अन्य 24 विभूतियों को भी समारोह में सम्मान प्रदान किया जाएगा. रामायणी सम्मान का उद्देश्य केवल रामायण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करना नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, साहित्य और इससे जुड़े व्यापक सांस्कृतिक विमर्श में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देना भी है.

बीएचयू परिसर में भारतीय ज्ञान परंपरा पर होगी परिचर्चा: आयोजकों के अनुसार रामायण भारतीय समाज के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण आधार है. इसके मूल्यों और संदेश को विभिन्न माध्यमों से जन-जन तक पहुंचाने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित करने से भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक चेतना को और मजबूती मिलेगी. गोस्वामी तुलसीदास की जयंती के अवसर पर काशी में आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम विशेष महत्व रखता है. तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से भगवान श्रीराम के चरित्र और रामायण के संदेश को जनभाषा में व्यापक समाज तक पहुंचाया.

19 अगस्त को मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में होगा प्रोग्राम: ऐसे में तुलसी जयंती पर रामायणी सम्मान का आयोजन काशी की धार्मिक और साहित्यिक परंपरा से भी सीधे जुड़ता है. बीएचयू परिसर में आयोजित होने वाले समारोह में देशभर से आने वाली चयनित विभूतियों की मौजूदगी इसे राष्ट्रीय स्तर का आयोजन बनाएगी. रामायण रिसर्च काउंसिल की ओर से आयोजित यह सम्मान समारोह रामायण से जुड़े शोध, अध्ययन और विमर्श को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है. भारतीय अध्ययन केंद्र के सहयोग से होने वाले आयोजन में भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति और अध्यात्म से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की संभावना है.

सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं का राष्ट्रीय मंच: आयोजकों का कहना है कि रामायणी सम्मान के माध्यम से उन लोगों को राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जा रहा है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं को अपनी रचनात्मकता, शोध, कला या सामाजिक योगदान के माध्यम से समृद्ध किया है. रामायणी सम्मान के लिए चुने गए 28 व्यक्तित्वों में कला, साहित्य, अध्यात्म, शिक्षा, समाजसेवा और भारतीय संस्कृति से जुड़े लोग शामिल हैं. सम्मान समारोह 19 अगस्त को बीएचयू के मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में आयोजित होगा. काशी में तुलसी जयंती के अवसर पर होने वाला यह आयोजन रामायण और भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को समर्पित प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होगा.

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