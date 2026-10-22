वाराणसी एयर शो: नमो घाट पर आम जनता की एंट्री बैन, जानिए कहां से दिखेगा विमानों का रोमांच और क्या है रूट डायवर्जन प्लान?
पढ़िए संवाददाता प्रतिमा तिवारी की वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से खास बातचीत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 6:49 PM IST
वाराणसी: काशी में तीन दिवसीय एयर शो का आयोजन किया गया है, इस शो में हर कोई अपनी हिस्सेदारी दर्ज करना चाहता है, लेकिन अभी भी लोगों के सामने यह कंफ्यूजन है कि वह कहां से शो को देखें, हर कोई नमो घाट पर आना चाह रहा है. ऐसे में लोगों के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं. रूट डायवर्जन की क्या स्थिति है और इसके साथ ही प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है. इसको लेकर के ईटीवी भारत ने वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से खास बातचीत की.
एयर शो के बारे में जानिए: वाराणसी में आज से तीन दिवसीय और शो का आगज हो रहा है, जिसमें आज, 24 और 25 तारीख शामिल है. 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे. इस शो हाे में लगभग 40 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में वाराणसी पुलिस ने पूरे शहर की सुरक्षा को लेकर के नई प्लानिंग की है. इस प्लानिंग के तहत शहर को 50 सेक्टर और 82 अस्थाई स्थान में विभाजित किया गया है. 11900 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें एसपी, एडिशनल एसपी,इंस्पेक्टर का रैंक के अधिकारी शामिल है. इसके साथ ही एटीएस एनडीआरएफ एसडीआरएफ जल पुलिस के तमाम जवान तैनात किए गए हैं. यही नहीं लोगों के घाट तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए पुलिस ने रूट भी डिसाइड किया है.
50 सेक्टर 82 अस्थायी थाने तैयार: वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए हम पूरी व्यवस्थाओं को कर रहे हैं और इसी व्यवस्था के तहत अलग-अलग ड्रोन सेक्टर बांटे गए हैं. 1 जोन में 3 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है.यहां पर 100 क्लोजर बनाए गए हैं. बाहर से शहर के भीतर आने वाले गाड़ियों के लिए रूट डायवर्ट किया गया है.गंगा में नमो घाट के पास नौका संचालन पर शो के दिन रोक लगा दी गई है, ताकि किसी तरीके के सुरक्षा कोलेकर कोई दिक्कत न हो.
तैयार हुए है ग्रीन कॉरिडोर:
1. नमो घाट- गोलगड्डा चौकाघाट लहुराबीर कबीर चौरा अस्पताल
2. चौकाघाट - पुलिस लाइन चौराहा दीनदयाल अस्पताल / ESIC मेडिकल कॉलेज महावीर चौराहा इनफिनिटी अस्पताल
3. चौकाघाट- कैण्ट ओवरब्रिज - लहरतारा - भिखारीपुर नरिया मालवीय चौराहा - बीएचयू
यहां से आ जा सकती है बसें:
- समस्त मालवाहक, बसों रोडवेज, प्राइवेट तथा टेम्पो ट्रेवलर,अर्बेनिया बसों का संचालन वाया रिंग रोड एवं एनएच 19 से होगा.
- बसों से आने वाले यात्री ऑटो, ई-रिक्शा, सिटी बस निर्धारित मार्ग के अनुसार के माध्यम से अपने गंतव्य तक जाएंगे.
- जनपद मिर्जापुर से बड़े वाहनों का संचालन वाया औराई, भदोही होकर संचालित.
- एंबुलेंस, चार पहिया वाहन, टेम्पो ट्रेवलर,अर्बेनिया आदि आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन का शहर में संचालन होता रहेगा.
सिटी में इन रूट से होगा बस संचालन:
- संदहा वाया रिंग रोड आजमगढ अण्डरपास से हरहुआ से गिलट बाजार से सेन्ट्रल जेल से फुलवरिया से लहरतारा चौराहा से भिखारीपुर से नरिया से बीएचयू तक तथा सेन्ट्रल जेल से अम्बेडकर से मिंट हाउस से कैण्ट रेलवे स्टेशन तक.
- जगतपुर डिग्री कॉलेज से चांदपुर चौराहा से लहरतारा चौराहा से कैण्ट अण्डरब्रिज से कैण्ट रेलवे स्टेशन से चौकाघाट से सिटी स्टेशन से गोलगड्डा से लाट भैरव अण्डरब्रिज से यू-टर्न लेकर वापस कैण्ट बस स्टेशन तक.
- एयर शो ऑटो, ई-रिक्शा संचालन के तहत संदहा,आशापुर से कालीमाता मन्दिर से पाण्डेयपुर चौराहा से लमही से आजमगढ अण्डरपास तक आवागमन.
- हरहुआ से गिलट बाजार से सेन्ट्रल जेल से इमलिया घाट से कैण्टोनमेन्ट से कैण्ट रेलवे स्टेशन.
यहां बने हैं होल्डिंग एरिया: पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि अत्यधिक भीड़ को कंट्रोल करने के लिए 5 जगहों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं.
- दुर्गा मंदिर
- लंका मैदान
- सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय
- बीएचयू कैम्पस
- यूपी कॉलेज
यहां से जा सकते हैं पैदल:
- मैदागिन से बुलानाला से गौदोलिया तक
- थाना लक्सा से रामापुरा तक
- अग्रवाल तिराहा से अस्सी से रविदास घाट से नगवा चौराहा तक
- बीओबी तिराहा (रविदास गेट) से अस्सी की तरफ
- पद्मश्री से अस्सी चौराहा की तरफ
- ब्राडवे तिराहा से अग्रवाल तिराहा से सोनारपुरा से गौदोलिया तक
- लहुराबीर चौराहा से काशिका से पिपलानी तिराहा से मैदागिन चौराहे तक
- लहुराबीर चौराहे से बेनिया तिराहे की तरफ
- बहादुरपुर रोड से पड़ाव से रामनगर चौराहा तक
- पड़ाव से शूजाबाद से राजघाट पुल, नमो घाट की ओर
तीसरी आंख से निगरानी:
- संपूर्ण घाट क्षेत्र की CCTV कैमरों के माध्यम से निगरानी.
- सभी घाटों के CCTV कैमरों की Centralized Live Feed ट्रिनेत्र (Trinetra) सेंटर में उपलब्धता.
- संदिग्ध गतिविधियों एवं भीड़ के घनत्व पर सतत निगरानी.
- भीड़ बढ़ने अथवा किसी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में त्वरित पुलिस कार्रवाई.
- एयर शो की संवेदनशीलता के दृष्टिगत अनाधिकृत ड्रोन संचालन पर वैधानिक कार्रवाई.
- घाटों से 5KM के एरिया में दोनों तरफ ड्रोन संचालन प्रतिबंधित रहेगा.
- प्रतिबंधित क्षेत्र में संदिग्ध उड़ान गतिविधियों पर सतर्क निगरानी.
- आमजन एवं ड्रोन संचालकों से प्रतिबंधों का पालन करने की अपील.
पुलिसकर्मियों को दी गई है सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण:
- आमजन से विनम्र संवाद करते हुए 'सर' एवं 'मैम' कहकर संबोधित करना.
- No Touch Policy का पालन एवं शारीरिक संपर्क से बचते हुए मार्गदर्शन करना.
- पुलिस की भूमिका Facilitator के रूप में रखते हुए आगंतुकों को सहयोग एवं उचित दिशा-निर्देश देना.
- VVIP एवं आमजन के प्रति शिष्टाचार, सकारात्मक व्यवहार तथा धैर्यपूर्ण संवाद सुनिश्चित करना.
एक नजर एयर शो के तैनात किये गये फोर्स पर:
- SP– 16
- ADD– SP 16
- CO–50
- INS –160
- SI– 1600
- HC/CONS– 5000
- PAC– 17 com
- RAF–03 com
- PAC बाढ़ राहत –05 com
- NDRF –03 team
- SDRF– 02 team
- ATS –180
- जल पुलिस– 03 team
- Traffic–1500
- कुल –11900
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