भीषण गर्मी में लोगों को राहत दे रहे बनारस के देसी ड्रिंक, जानें बनाने के गुर और फायदे
बनारस की स्पेशल सत्तू लस्सी और कच्चे आम का पन्ना गर्मी में आपको रखेगा ठंडा-ठंडा कूल-कूल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 24, 2026 at 8:10 AM IST
वाराणसी : बढ़ते तापमान ने हर किसी को परेशान कर दिया है. बनारस के वह घाट जो पर्यटकों से गुलजार रहते थे, गर्मी के कारण वहां अब सन्नाटा है. हर कोई गर्मी से राहत ढूंढ रहा है. ऐसे में बनारस का खास शीतल पेय पदार्थ गर्मी में रामबाण बन हुआ है. यह न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत का खजाना भी है. यह है बनारस की स्पेशल ‘सत्तू लस्सी’. यह शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ ही गर्मी से लड़ने की शक्ति भी देती है.
उत्तर प्रदेश में हीटवेव चल रही है. तापमान 45-47 डिग्री तक पहुंच गया है. ऐसे में हर कोई इस भीषण गर्मी से परेशान है. इस भीषण गर्मी में सेहत का खयाल रखना बेहद जरूरी है. शासन-प्रशासन ने भी लोगों से घरों में रहने की अपील की है. बहरहाल बनारस में बनारसी सत्तू लस्सी बेहद सेहतमंद साबित हो रही है.
सुपर फूड है चने का सत्तू : चने का सत्तू सुपरफूड माना जाता है. इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन और आवश्यक खनिजों की उपलब्धता रहती है. यह गर्मी में पाचन क्रिया को सुधारने, शरीर को त्वरित ऊर्जा देने के साथ ही ब्लड शुगल लेवर को नियंत्रित रखने का भी काम करता है. इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और वजन घटाने में भी मदद मिलती है. साथ ही, यह पचने में बहुत हल्का होता है और आंतों की सेहत को भी सुधारता है. सत्तू का शरबत या लस्सी पीने से डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है.
आयुर्वेद विभाग विभाग के वैद्य डॉ. अजय कुमार ने बताया कि सत्तू एक शुद्ध देसी पेय है. गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स की जगह चने के सत्तू का शर्बत लाभदायक होता है. सत्तू से बना शरबत स्वास्थ्य और शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है. चने के सत्तू में बहुत से मिनरल्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस पाया जाता है जो शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देने का कम करता है. विशेषकर इसमें नींबू और नमक मिलाकर पीया जाए तो शरीर की थकान मिटाकर एनर्जी देने में मदद करता है. कुछ लोग इसमें शक्कर मिला कर तो कुछ लोग नमक और मसाले मिला कर खाते हैं. इसके सेवन से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है.
पुदीना : गर्मी के दिनों में तेज़ धूप और लू से बचने के लिए पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है. इसके रस को पीकर बाहर निकलने से धूप लगने का डर भी कम रहता है. इसका जूस पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से राहत मिलती है. गर्मी के मौसम में दही में पुदीना डाल कर खाना चाहिए. इससे शरीर को ठंडक मिलती है. यह पाचन को भी दुरुस्त रखता है.
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