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भीषण गर्मी में लोगों को राहत दे रहे बनारस के देसी ड्रिंक, जानें बनाने के गुर और फायदे

बनारस की स्पेशल सत्तू लस्सी और कच्चे आम का पन्ना गर्मी में आपको रखेगा ठंडा-ठंडा कूल-कूल.

शीतल पेय जो पहुंचाएंगे शरीर को ठंडक.
शीतल पेय जो पहुंचाएंगे शरीर को ठंडक. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 8:10 AM IST

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वाराणसी : बढ़ते तापमान ने हर किसी को परेशान कर दिया है. बनारस के वह घाट जो पर्यटकों से गुलजार रहते थे, गर्मी के कारण वहां अब सन्नाटा है. हर कोई गर्मी से राहत ढूंढ रहा है. ऐसे में बनारस का खास शीतल पेय पदार्थ गर्मी में रामबाण बन हुआ है. यह न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत का खजाना भी है. यह है बनारस की स्पेशल ‘सत्तू लस्सी’. यह शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ ही गर्मी से लड़ने की शक्ति भी देती है.

भीषण गर्मी में लोगों को राहत दे रहे बनारस के देसी ड्रिंक. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)


उत्तर प्रदेश में हीटवेव चल रही है. तापमान 45-47 डिग्री तक पहुंच गया है. ऐसे में हर कोई इस भीषण गर्मी से परेशान है. इस भीषण गर्मी में सेहत का खयाल रखना बेहद जरूरी है. शासन-प्रशासन ने भी लोगों से घरों में रहने की अपील की है. बहरहाल बनारस में बनारसी सत्तू लस्सी बेहद सेहतमंद साबित हो रही है.

बनारस के देसी ड्रिंक.
बनारस के देसी ड्रिंक. (Photo Credit : ETV Bharat)
सत्तू लस्सी के बाबत ऑटो ड्राइवर गुलाब बताते हैं कि गर्मी के दिनों में सेहत के लिए सत्तू बहुत बढ़िया होता है. इससे गर्मी से बहुत आराम मिलता है. दुकान पर खड़े दूसरे ग्राहक ने कहा कि गर्मी में कार का एसी भी काम करना बंद कर दे रहा है. सत्तू लस्सी एकदम देसी चीज है. गर्मी से शरीर को तत्काल राहत मिलती है.
आम का पना देगा गर्मी से तुरंत राहत.
आम का पना देगा गर्मी से तुरंत राहत. (Photo Credit : ETV Bharat)
उदयपुर से पहुंचे अभिषेक ने बताया कि सत्तू लस्सी से पेट ठंडा रहता है. गर्मी के दिनों में सत्तू रामबाण है. लस्सी दुकानदार बताते हैं कि सत्तू लस्सी बिल्कुल देसी तरीके से बनती है. चने के सत्तू की लस्सी बनाने में पानी, सेंधा नमक मिलाकर घोल बनाया जाता है. सत्तू के घोल में पुदीने की चटनी, प्याज, जीरा, जलजीरा, काला नमक, मिर्चा, अदरक, नींबू, गन्ने का सिरका, हींग का पानी भी डाला जाता है. यह पेय पेट ठंडा रखने के साथ ताजगी बनाए रखता है.
गर्मी में ताजगी से भरपूर रखेगा तरबूज.
गर्मी में ताजगी से भरपूर रखेगा तरबूज. (Photo Credit : ETV Bharat)



सुपर फूड है चने का सत्तू : चने का सत्तू सुपरफूड माना जाता है. इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन और आवश्यक खनिजों की उपलब्धता रहती है. यह गर्मी में पाचन क्रिया को सुधारने, शरीर को त्वरित ऊर्जा देने के साथ ही ब्लड शुगल लेवर को नियंत्रित रखने का भी काम करता है. इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और वजन घटाने में भी मदद मिलती है. साथ ही, यह पचने में बहुत हल्का होता है और आंतों की सेहत को भी सुधारता है. सत्तू का शरबत या लस्सी पीने से डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है.

नींबू पानी से खुद रखें तरो ताजा.
नींबू पानी से खुद रखें तरो ताजा. (Photo Credit : ETV Bharat)



आयुर्वेद विभाग विभाग के वैद्य डॉ. अजय कुमार ने बताया कि सत्तू एक शुद्ध देसी पेय है. गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स की जगह चने के सत्तू का शर्बत लाभदायक होता है. सत्तू से बना शरबत स्वास्थ्य और शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है. चने के सत्तू में बहुत से मिनरल्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस पाया जाता है जो शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देने का कम करता है. विशेषकर इसमें नींबू और नमक मिलाकर पीया जाए तो शरीर की थकान मिटाकर एनर्जी देने में मदद करता है. कुछ लोग इसमें शक्कर मिला कर तो कुछ लोग नमक और मसाले मिला कर खाते हैं. इसके सेवन से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है.

नारियल पानी पीने के फायदे.
नारियल पानी पीने के फायदे. (Photo Credit : ETV Bharat)
मट्ठा : मठ्ठा यानी छाछ गर्मियों के लिए अमृत के समान माना जाता है. छाछ जहां शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम करता है वहीं यह शरीर के लिए काफी फायदेमंद भी होती है. यह शरीर में ठंडक बनाए रखकर गर्मी के दुष्प्रभाव से बचाता है. मट्ठा कई सारे पौष्टिक गुणों से भरा हुआ है विशेष रूप के गाय के दही से बना मट्ठा. मट्ठा पीने से पाचन शक्ति सही होती है, जठराग्नि की वृध्दि होती है. साथ ही इसमे कैल्शियम के अलावा प्रोटीन, विटामिन बी और पोटैशियम की प्रचुर मात्रा होती है. मठ्ठा पीते ही शरीर में ताजगी का अहसास होता है और प्यास शांत हो जाती है. यह पाचन क्रिया में भी सहायक होता है.


पुदीना : गर्मी के दिनों में तेज़ धूप और लू से बचने के लिए पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है. इसके रस को पीकर बाहर निकलने से धूप लगने का डर भी कम रहता है. इसका जूस पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से राहत मिलती है. गर्मी के मौसम में दही में पुदीना डाल कर खाना चाहिए. इससे शरीर को ठंडक मिलती है. यह पाचन को भी दुरुस्त रखता है.

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