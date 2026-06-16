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बनारस आने वाले सैलानियों को रास्ता दिखाएगा पर्यटन विभाग का खास Tourist Map, जानिए किस तरह करेगा काम

Tourist Map You are here की जानकारी देते पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार . ( Photo Credit : ETV Bharat )

वाराणसी : विश्वनाथ धाम के नव निर्माण के बाद बनारस आने वाले पर्यटकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है. हालांकि पर्यटकों के सामने कई बार बनारस के महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्पॉट तक जाने और उनके बारे में जानकारी न होने के कारण परेशानी होती है. जानकारी और समय के अभाव में सैलानी बनारस के कई महत्वपूर्ण स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं. इसी समस्या से निपटने के लिए पर्यटन विभाग खास टूरिस्ट मैप (You Are Here) तैयार किया है. इसकी मदद से सैलानी किसी भी स्पाट से नजदीकी पर्यटन स्थलों तक पहुंचे सकते हैं.

मैप की जानकारी साझा करते पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार . (Video Credit : ETV Bharat)

पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि हमारे खास मैप शहर के चुनिंदा घाटों, मुख्य मंदिरों, चौराहों, बस व रेलवे स्टेशन समेत अन्य जगहों पर लगाई जाएंगे. इसकी शुरुआत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से की गई है. इसके तहत बड़े ग्लो साइन तैयार कराए जा रहे हैं. इसके अलावा वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी शेयर किए जा रहे हैं. ग्लो साइन वाले मैप में You are here बीच में लिखने के बाद टॉप फाइव या 10 स्पॉट दर्शाए गए हैं. जो अमूमन 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में हैं.