बनारस आने वाले सैलानियों को रास्ता दिखाएगा पर्यटन विभाग का खास Tourist Map, जानिए किस तरह करेगा काम
पर्यटन विभाग खास टूरिस्ट मैप (You Are Here) तैयार किया है. इसकी मदद से सैलानी किसी भी स्पाट से नजदीकी पर्यटनस्थलों तक पहुंचे सकते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 9:06 AM IST
वाराणसी : विश्वनाथ धाम के नव निर्माण के बाद बनारस आने वाले पर्यटकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है. हालांकि पर्यटकों के सामने कई बार बनारस के महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्पॉट तक जाने और उनके बारे में जानकारी न होने के कारण परेशानी होती है. जानकारी और समय के अभाव में सैलानी बनारस के कई महत्वपूर्ण स्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं. इसी समस्या से निपटने के लिए पर्यटन विभाग खास टूरिस्ट मैप (You Are Here) तैयार किया है. इसकी मदद से सैलानी किसी भी स्पाट से नजदीकी पर्यटन स्थलों तक पहुंचे सकते हैं.
पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि हमारे खास मैप शहर के चुनिंदा घाटों, मुख्य मंदिरों, चौराहों, बस व रेलवे स्टेशन समेत अन्य जगहों पर लगाई जाएंगे. इसकी शुरुआत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से की गई है. इसके तहत बड़े ग्लो साइन तैयार कराए जा रहे हैं. इसके अलावा वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी शेयर किए जा रहे हैं. ग्लो साइन वाले मैप में You are here बीच में लिखने के बाद टॉप फाइव या 10 स्पॉट दर्शाए गए हैं. जो अमूमन 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में हैं.
पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि विश्वनाथ मंदिर आने वाले पर्यटक यदि काल भैरव मंदिर, संकट मोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, नये विश्वनाथ मंदिर और अन्य मंदिरों में जाना चाहते हैं तो उन्हें मैप से सारी जानकारी मिल जाएगा. इसी तरह मुख्य घाटों दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, केदारघाट, नमो घाट, पंचगंगा घाट तक पहुंचने में आसानी होगी. साथ ही बनारस से जुड़ी खान-पान की चीजों और मुख्य दुकानों की जानकारी भी मैप पर दर्ज है.
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