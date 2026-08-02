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प्री-वेडिंग शूट के हिसाब से गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण; वाराणसी पर्यटन विभाग ने बनाई प्लानिंग

प्री-वेडिंग शूट के हिसाब से गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: धर्म और आध्यात्मिक नगरी काशी अब प्री-वेडिंग शूट की सबसे पसंदीदा लोकेशन बन चुका है. कभी आगरा का ताजमहल युवाओं की पसंदीदा जगह थी, लेकिन अब बनारस के गंगा घाट प्री-वेडिंग शूट के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं. इसलिए अब पर्यटन विभाग बनारस के गंगा घाटों को प्री-वेडिंग शूट के हिसाब से तैयार करने की प्लानिंग कर रहा है. पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के निर्देश के बाद बनारस के गंगा घाटों में उन घाटों को सिलेक्ट किया जा रहा है, जो प्री-वेडिंग शूट के लिए सबसे सही माने जा रहे हैं. बनारस के एक दर्जन घाटों को प्री-वेडिंग शूट के लिए तैयार करने की प्लानिंग की गई है. पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार ने बताया कि बनारस के गंगा घाट अपने आप में खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं. यहां आने वाला हर पर्यटक बनारस के गंगा घाटों की खूबसूरती अपने कैमरे में कैद करना चाहता है. लोग अलग-अलग घाटों पर जाकर शूटिंग करते हैं. वाराणसी पर्यटन विभाग ने बनाई खास प्लानिंग. (Video Credit: ETV Bharat) इस दौरान सबसे जबरदस्त क्रेज प्री-वेडिंग शूट का दिखाई दे रहा है. बीते 5 से 7 साल के अंदर बनारस के अस्सी, भदैनी, तुलसीघाट, चेत सिंह घाट, राणा महल घाट, अहिल्याबाई घाट, मुंशी घाट, रीवा घाट, रामघाट, मणिकर्णिका, ललिता घाट सहित गंगा महल, पंचगंगा, बूंदी परकोटा के अलावा नमो घाट और रविदास घाट शूटिंग प्वाइंट के लिए बहुत तेजी से उभर रहे हैं.