HIV नियंत्रण में वाराणसी की शानदार उपलब्धि; मिला सुरक्षित जिले का दर्जा
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के छह जिलों में वाराणसी अव्वल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 5:40 PM IST
वाराणसी: वाराणसी ने HIV एड्स नियंत्रण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए सुरक्षित जिले का दर्जा प्राप्त कर लिया है. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की तरफ से रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के छह जिलों को शामिल किया गया है. रैंकिंग में वाराणसी को प्रथम स्थान मिला है.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनपी सिंह ने इस रैंकिंग की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि जिले में HIV, AIDS नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन, समय पर जांच और उपचार समेत अन्य जरूरी पहल की वजह से मिली है. इसमें स्वास्थ्य विभाग और संबंधित संस्थाओं के सामूहिक प्रयास रहा है.
अपर जिलाधिकारी डॉ. सदानंद गुप्ता ने कहा कि यह उपलब्धि केवल किसी रैंकिंग या श्रेणी तक सीमित नहीं है. सुरक्षित जनपद का दर्जा प्राप्त करना वाराणसी के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है. यह सफलता सभी संबंधित विभागों, स्वास्थ्यकर्मियों, सहयोगी संस्थाओं एवं समुदाय के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है.
जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. पीयूष राय ने बताया कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की तरफ से HIV कार्यक्रम की प्रगति एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए 95-95-95 के मूल मानकों के आधार पर जिलों की स्थिति का आकलन किया जाता है. इन मानकों में एक मानक प्राप्त करने पर जनपद को संघर्षशील, दो मानक प्राप्त करने पर सक्षम और तीनों मानक प्राप्त करने पर सुरक्षित की श्रेणी में रखा जाता है.
95-95-95 मानक क्या है?
डॉ. पीयूष राय ने बताया कि प्रथम 95 का अर्थ है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की तरफ से अनुमानित HIV पॉजिटिव जनसंख्या के कम से कम 95 प्रतिशत लोगों को अपने HIV स्टेटस की जानकारी हो. द्वितीय- 95 के अंतर्गत जिन लोगों को अपना HIV स्टेटस पता है, उनमें से कम से कम 95 प्रतिशत लोग एआरटी से लिंक हों. वहीं, तृतीय- मानक के अंतर्गत एआरटी से जुड़े एवं उपचार प्राप्त कर रहे मरीजों में 95 प्रतिशत का वायरल लोड सप्रेस्ड, अनडिटेक्टेबल होना चाहिए.
डीटीओ ने बताया कि नियमित समीक्षा, आंकड़ों की निगरानी से वाराणसी ने 95-95-95 के निर्धारित मानकों में शानदार उपलब्धि हासिल की है. जनपद में 4105 मरीजों का वायरल लोड सप्रेस्ड होना, इस दिशा में किए जा रहे निरंतर प्रयासों का अहम परिणाम है. सीएमओ डॉ. एनपी सिंह ने इस कार्य में लगे सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इस उपलब्धि को आगे भी बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखेंगे.
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