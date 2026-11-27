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HIV नियंत्रण में वाराणसी की शानदार उपलब्धि; मिला सुरक्षित जिले का दर्जा

HIV नियंत्रण में वाराणसी की शानदार उपलब्धि ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: वाराणसी ने HIV एड्स नियंत्रण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए सुरक्षित जिले का दर्जा प्राप्त कर लिया है. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की तरफ से रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के छह जिलों को शामिल किया गया है. रैंकिंग में वाराणसी को प्रथम स्थान मिला है.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनपी सिंह ने इस रैंकिंग की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि जिले में HIV, AIDS नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन, समय पर जांच और उपचार समेत अन्य जरूरी पहल की वजह से मिली है. इसमें स्वास्थ्य विभाग और संबंधित संस्थाओं के सामूहिक प्रयास रहा है.

अपर जिलाधिकारी डॉ. सदानंद गुप्ता ने कहा कि यह उपलब्धि केवल किसी रैंकिंग या श्रेणी तक सीमित नहीं है. सुरक्षित जनपद का दर्जा प्राप्त करना वाराणसी के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है. यह सफलता सभी संबंधित विभागों, स्वास्थ्यकर्मियों, सहयोगी संस्थाओं एवं समुदाय के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है.

जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. पीयूष राय ने बताया कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की तरफ से HIV कार्यक्रम की प्रगति एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए 95-95-95 के मूल मानकों के आधार पर जिलों की स्थिति का आकलन किया जाता है. इन मानकों में एक मानक प्राप्त करने पर जनपद को संघर्षशील, दो मानक प्राप्त करने पर सक्षम और तीनों मानक प्राप्त करने पर सुरक्षित की श्रेणी में रखा जाता है.

