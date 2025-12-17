ETV Bharat / state

तिब्बत की रक्षा मंत्री डोल्मा गायरी ने कहा-भारत की जमीन कब्जा कर रहा चीन, संबंध रखने लायक नहीं

वाराणसी : हिंदुस्तान ऐसा देश है, जिसकी भी सरकार बनी वो हमेशा तिब्बत के साथ खड़ी रही. हम भारत सरकार एवं भारत के लोगों के बहुत आभारी हैं. हम चाहते हैं कि चीन का संबंध हिंदुस्तान से अच्छा रहे. हालांकि चीन ने बार-बार दिखाया है कि वह संबंध रखने लायक नहीं है. यह बातें वाराणसी में तिब्बत की रक्षा मंत्री डोल्मा गायरी ने वाराणसी के लहरतारा स्थित कबीर प्राकट्य स्थल सभागार में कैलाश मानसरोवर तिब्बत फ्रीडम संगठन के तत्वावधान में आयोजित कैलाश मानसरोवर और भारत–तिब्बत संबंध : वैश्विक परिदृश्य कार्यक्रम में कहीं. इसके पहले डोल्मा गायरी ने संत कबीर की जन्मस्थली स्थित मंदिर में दर्शन-पूजन किया.



वाराणसी पहुंचीं तिब्बत की रक्षा मंत्री डोल्मा गायरी. (Video Credit : ETV Bharat)



डोल्मा गायरी ने तिब्बत द्वारा चीन के खिलाफ आजादी मूवमेंट चलाने के विषय में कहा कि जिस भी देश यह लड़ाई लड़नी है, उसे वह खुद लड़ता है. तिब्बत के मानवाधिकार आजादी एवं उसकी संस्कृति को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ चल रही है. वह सबसे बड़ा आंदोलन तिब्बत के अंदर से ही चल रहा है. 1959 में जब दलाई लामा जी भारत आए तो उस समय तिब्बत की आबादी 60 लाख थी. उस 60 लाख में से 1 लाख भी भारत में नहीं हैं. 2009 से अभी तक तिब्बत के अंदर ही हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है. अभी तक 150 लोगों ने आत्मदाह कर लिया है.