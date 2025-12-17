तिब्बत की रक्षा मंत्री डोल्मा गायरी ने कहा-भारत की जमीन कब्जा कर रहा चीन, संबंध रखने लायक नहीं
वाराणसी में आयोजित कैलाश मानसरोवर और भारत–तिब्बत संबंध : वैश्विक परिदृश्य कार्यक्रम में तिब्बत की रक्षा मंत्री डोल्मा गायरी ने रखे विचार.
वाराणसी : हिंदुस्तान ऐसा देश है, जिसकी भी सरकार बनी वो हमेशा तिब्बत के साथ खड़ी रही. हम भारत सरकार एवं भारत के लोगों के बहुत आभारी हैं. हम चाहते हैं कि चीन का संबंध हिंदुस्तान से अच्छा रहे. हालांकि चीन ने बार-बार दिखाया है कि वह संबंध रखने लायक नहीं है. यह बातें वाराणसी में तिब्बत की रक्षा मंत्री डोल्मा गायरी ने वाराणसी के लहरतारा स्थित कबीर प्राकट्य स्थल सभागार में कैलाश मानसरोवर तिब्बत फ्रीडम संगठन के तत्वावधान में आयोजित कैलाश मानसरोवर और भारत–तिब्बत संबंध : वैश्विक परिदृश्य कार्यक्रम में कहीं. इसके पहले डोल्मा गायरी ने संत कबीर की जन्मस्थली स्थित मंदिर में दर्शन-पूजन किया.
डोल्मा गायरी ने तिब्बत द्वारा चीन के खिलाफ आजादी मूवमेंट चलाने के विषय में कहा कि जिस भी देश यह लड़ाई लड़नी है, उसे वह खुद लड़ता है. तिब्बत के मानवाधिकार आजादी एवं उसकी संस्कृति को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ चल रही है. वह सबसे बड़ा आंदोलन तिब्बत के अंदर से ही चल रहा है. 1959 में जब दलाई लामा जी भारत आए तो उस समय तिब्बत की आबादी 60 लाख थी. उस 60 लाख में से 1 लाख भी भारत में नहीं हैं. 2009 से अभी तक तिब्बत के अंदर ही हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है. अभी तक 150 लोगों ने आत्मदाह कर लिया है.
गुंडों की तरह जमीन कब्जा कर रहा चीन
डोल्मा गायरी ने कहा कि अरुणाचल-लद्दाख की जमीन चीन कब्जा रहा है. यह सब हम लोग देख और जान रहे हैं. गलवान में भी सही नहीं हुआ. हिंदुस्तान की संसद ने 1962 में चीन से जमीन वापस लेने की रेजुलेशन रखी थी. यह भारत की जमीन पर कब्जे का प्रमाण है. चीन गुंडा-लैंड माफिया की तरह हर दिन हिन्दुस्तान की थोड़ी थोड़ी जमीन कब्जा कर रहा है.
कैलाश मानसरोवर और तिब्बत की स्थिति पर डोल्मा गायरी ने कहा कि भगवान शिव को तिब्बती लोग भी मानते हैं. कैलाश क्षेत्र में दो प्रमुख झीलें हैं, एक मीठे जल की कैलाश मानसरोवर और दूसरी खारे पानी की राक्षस सरोवर, जबकि दोनों का स्रोत एक ही स्थान से हैं. कैलाश मानसरोवर दर्शन करने की इच्छा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में वह स्वयं भी वहां नहीं जा सकतीं. इस दौरान कार्यक्रम में कैलाश मानसरोवर के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया.
