राम मंदिर चढ़ावा चोरी; रामभक्त हनुमान के दरबार में पहुंची अनोखी तहरीर, गबन में शामिल बड़े नामों पर कार्रवाई की मांग
वाराणसी के कचहरी स्थित हनुमान मंदिर में नेशनल इनक्लेव पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह ने अर्जी लगाई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 9:10 AM IST
वाराणसी : अयोध्या राम मंदिर के दान चोरी के मामले का असर देश के कोने-कोने में दिख रहा है. सनातनी वर्ग से ताल्लुक रखने वाले लोग मुखर होकर इस कुकृत्य का खुलकर विरोध कर रहे हैं. वहीं विपक्षी दल भी राम मंदिर के दान प्रबंधन से जुड़े जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं. इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल नेशनल इनक्लेव पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह ने भगवान हनुमान के दरबार में अनोखी अर्जी दी है.
वाराणसी के कचहरी स्थित हनुमान मंदिर में नेशनल इनक्लेव पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह ने रविवार को अर्जी लगाई. उन्होंने तहरीर के रूप में हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना पत्र दिया है. प्रार्थना पत्र में दान चोरी के मामले में छोटे नामों पर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए बड़े नामों के पर कार्रवाई की मांग की है.
शशि प्रताप सिंह का कहना है कि हमें SIT पर विश्वास नहीं है, लेकिन हमें प्रभु पर विश्वास है. हमने हनुमान जी से दोषियों का पता लगाकर उन्हें सजा देने की मांग की है. कहा कि राम मंदिर के दान चोरी में शामिल बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है. छोटे-छोटे कर्मचारियों को दोषी बताकर जिम्मेदार पदों पर बैठे बड़े जिम्मेदारों को बचाया जा रहा है. एसआईटी ने अबतक जिन पर एक्शन लिया है, उनके तार बड़े पदों पर बैठे लोगों से जुड़े हुए हैं. ऐसे में बड़े जिम्मेदारों को दरकिनार कर मामले को केवल रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है.
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