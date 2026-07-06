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राम मंदिर चढ़ावा चोरी; रामभक्त हनुमान के दरबार में पहुंची अनोखी तहरीर, गबन में शामिल बड़े नामों पर कार्रवाई की मांग

कचहरी स्थित हनुमान मंदिर में नेशनल इनक्लेव पार्टी के संयोजक शशि प्रताप ( Photo Credit : ETV Bharat )