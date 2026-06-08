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नाजिया इलाही खान ने ज्ञानवापी केस, मोहर्रम और वंदे मातरम को लेकर दिया ऐसा बयान

भाजपा की फायरब्रांड नेता और एक्टिविस्ट अपने बयानों को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं.

बीजेपी लीडर नाजिया इलाही खान.
बीजेपी लीडर नाजिया इलाही खान. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 7:25 AM IST

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वाराणसी : भाजपा नेता नाजिया इलाही खान रविवार को वाराणसी पहुंचीं और इस दौरान उन्होंने अपने स्वभाव के अनुरूप बड़े बड़े बयान देकर चर्चा बटोरी. ज्ञानवापी को लेकर कहा कि न्यायालय के फैसले का इंतजार है. सत्य और कानून के आधार पर मंदिर पक्ष को ही न्याय मिलेगा. जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर बना, उसी तरह से हमें ज्ञानवापी पर भरोसा है. इसके अलावा मोहर्रम के जुलूस पर प्रतिबंध लगाने व वंदे मातरम को लेकर विचार रखे.



नाजिया इलाही खान ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर भी तंज कसा. कहा-ये बड़े वाले कॉकरोच हैं. धूप में बाहर नहीं निकलना चाहिए हम इन्हें मारेंगे तो नहीं, लेकिन इन्हें जेल जरूर भेजेंगे. इसके अलावा मोहर्रम के दौरान निकाले जाने वाले सार्वजनिक जुलूस और हथियारों के प्रदर्शन पर पाबंदी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखने की बात कही.

नाजिया इलाही खान कहा है कि जिस तरीके से आसामाजिक और आतंकी मानसिकता के लोग माहौल को खराब कर रहे हैं. ऐसे में इस तरीके के प्रदर्शन को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए. सूर्या हत्याकांड लोगों की आतंकी मानसिकता को बताता है. इलाही ने कहा कि लोग जमीनी सच्चाई को देखा करें. अफवाहों से बच के रहा करें.

नाजिया इलाही खान ने कहा कि देश के मुसलमान सनातनी मुसलमान हैं. उन्हें भारत माता की जय संविधान की जय करनी चाहिए. इस मौके पर उन्होंने वाराणसी के विकास कार्यों की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि बनारस विकास के पहिए पर आगे निकल चुका है. घाटों की खूबसूरती, सड़कों का विकास बदलते बनारस की कहानी को बता रहा है. यहां की सांस्कृतिक विरासत मजबूत हुई है. यहां के घाटों मंदिरों को लेकर के अफवाहें हैं कि मुसलमान यहां नहीं आ सकता, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है. मैंने घाटों पर गई, मां गंगा का जल अपने माथे पर लगाया पूजा अर्चना की. हम सनातनी मुसलमान हैं और हम गर्व से वंदे मातरम कहते हैं.





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