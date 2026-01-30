IIT-BHU में विकसित की गई हाईड्रोजन चालित ई-बाइक, भारत सरकार से मिला पेटेंट
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्युत अभियंत्रण विभाग की प्रोफेसर डॉ. कल्पना चौधरी के दिशा निर्देशन में हाईड्रोजन चालित ई-बाइक विकसित की गई.
वाराणसी : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्युत अभियंत्रण विभाग की प्रोफेसर डॉ. कल्पना चौधरी एवं उनकी शोध टीम ने हाईड्रोजन-चालित ई-बाइक विकसित की है. यह उपलब्धि स्वच्छ एवं टिकाऊ परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा. इसे बनाने में काफी कम लागत आई है. इसे हाईड्रोजन फ्यूल सेल से संचालित किया जा सकता है. इस नवाचार को “A Multi-Mode Electric Vehicle” शीर्षक से भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा आधिकारिक पेटेंट भी मिल गया है.
डॉ. कल्पना चौधरी ने बताया कि यह शोध उनके एसईआरबी (SERB) द्वारा वित्तपोषित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल परियोजना का परिणाम है. ई-बाइक में यांत्रिक एवं विद्युत अभियंत्रण तकनीकों का समन्वय कर तीन-तरफा इंटरकन्वर्टिबल प्रणाली विकसित की गई है. इसमें बीएलडीसी मोटर लगी है. जिसे 500 वाट की हाईड्रोजन फ्यूल सेल अथवा 24 वोल्ट की बैटरी से ऊर्जा मिलती है. इस परियोजना में शोधार्थी मितांशु मीणा, ऐश्वर्या और अथर्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी प्रभावी कदम : डॉ. कल्पना चौधरी के अनुसार हाईड्रोजन-चालित ई-बाइक कम लागत में उच्च दक्षता प्रदान करती है. साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी प्रभावी साबित होगी. ई-बाइक तीन मोड में संचालित की जा सकती है. जिसमें हाईड्रोजन ऊर्जा मोड, बैटरी आधारित इलेक्ट्रिक मोड और मैन्युअल पैडलिंग मोड शामिल है.
महज 5,000 रुपये आया खर्च : डॉ. कल्पना चौधरी ने बताया कि यह शोध तकनीकि नवाचार का बेहतरीन उदाहरण है. साथ ही संसाधनों के पुनः उपयोग (री-साइक्लिंग) की उत्कृष्ट मिसाल भी है. 500 वाॅट की हाइड्रोजन फ्यूल सेल से संचालित यह ई-बाइक बेहतर माइलेज भी प्रदान करती है. फ्यूल सेल को साइकिल के पीछे कैरियर पर आसानी से लगाया जा सकता है. फ्यूल सेल की लागत को छोड़कर, पूरी ई-बाइक तैयार करने में लगभग ₹5,000 का खर्च आता है. जिससे यह आम लोगों के लिए सुलभ साबित होगी. IIT BHU के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने डॉ. कल्पना चौधरी एवं उनकी टीम के नवाचार की सराहना की है.
