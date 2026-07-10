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टीबी मुक्त भारत अभियान; 100 दिनों के प्रदर्शन में वाराणसी मंडल को मिला प्रदेश में पहला स्थान

टीबी को खत्म करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय जन आंदोलन है. इसके तहत देश से टीबी को खत्म करना है.

टीबी मुक्त भारत अभियान में वाराणसी अव्वल.
टीबी मुक्त भारत अभियान में वाराणसी अव्वल. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 9:16 AM IST

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वाराणसी : प्रदेश में 24 मार्च से 5 जुलाई 2026 तक संचालित 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान में वाराणसी मंडल ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप किया है. अभियान के तहत गांव-गांव, शहर-शहर व्यापक स्तर पर टीबी की स्क्रीनिंग, जांच एवं उपचार की सेवाएं प्रदान की गईं. अभियान के दौरान हाई-रिस्क गांवों का शत-प्रतिशत आच्छादन सुनिश्चित किया गया. इसकी जानकारी अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. एनडी शर्मा ने साझा की है.


डॉ. एनडी शर्मा ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर संभावित टीबी मरीजों की पहचान की गई. इसके बाद चिन्हित मरीजों को समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराया गया. अभियान में वाराणसी मंडल के चारों जनपद वाराणसी, चंदौली, जौनपुर एवं गाजीपुर ने सक्रिय सहभागिता निभाई. एक्स-रे परीक्षण, नॉट मशीन से माइक्रोबायोलॉजी जांच, डिफरेंशिएटेड टीबी केयर, रोगियों के परिवारों की संपर्क जांच तथा टीबी मरीजों को पोषण पोटली वितरण जैसे सभी प्रमुख घटकों का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया.

इन प्रयासों के परिणाम रहा कि वाराणसी मंडल को प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ. साथ ही आगरा एवं सहारनपुर मंडल को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर सम्मानित किया गया. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य वाराणसी मंडल डॉ. एनडी शर्मा ने इस उपलब्धि का श्रेय सभी जनपदों के चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्यकर्मियों, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सहयोगी संस्थाओं के समर्पित प्रयासों को दिया है.

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