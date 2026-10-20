काशी की मिठाई दुकानों पर रियलिटी चेक: खरीदने से पहले जरूर देखें तारीख, कई आउटलेट्स पर अधूरी जानकारी
ग्राउंड जीरो रियलिटी चेक में ग्राहकों और खाद्य विभाग की प्रतिक्रिया जानने के लिए देखिए वाराणसी से प्रतिमा तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 10:37 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 10:57 PM IST
वाराणसी: त्योहारों के मौसम में मिठाई खरीदते समय अब ग्राहकों को पहले से ज्यादा सावधानी बरतने का मौका मिलेगा. उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से मिठाइयों पर उनकी उपयोग की अंतिम तारीख यानी ‘यूज बाय डेट’ लिखने का निर्देश लागू हो गया है. इसका मकसद ग्राहकों को यह जानकारी देना है कि मिठाई कब तक खाने के लिए सुरक्षित और उपयुक्त है. लेकिन सवाल यह है कि क्या वाराणसी की मिठाई की दुकानों पर इस नियम का सही तरीके से पालन हो रहा है?
त्योहारों में मिठाई की गुणवत्ता पर उठते रहे हैं सवाल: त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में कई बार पुरानी मिठाइयों की बिक्री, खराब स्वाद और मिलावटी मावे जैसी शिकायतें सामने आती हैं. ग्राहकों को अक्सर यह पता नहीं चल पाता कि दुकान में रखी मिठाई कब बनी है और उसे कितने समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है.
इसी समस्या को देखते हुए मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तारीख लिखने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. अब सवाल यह है कि दुकानदार इस नियम का पालन कितनी गंभीरता से कर रहे हैं और खाद्य सुरक्षा विभाग उन्हें जागरूक करने के लिए क्या कदम उठा रहा है.
बनारस की मिठाइयों की देश-विदेश तक पहचान: बनारस को जायके का शहर कहा जाता है. यहां की मिठाइयों का स्वाद लेने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं और कई लोग इन्हें अपने साथ पैक कराकर भी ले जाते हैं. शहर में करीब 600 पंजीकृत मिठाई की दुकानें होने की जानकारी दी गई है.
नए निर्देश के तहत मिठाई के डिब्बों के साथ दुकानों में ट्रे में सजाकर रखी गई मिठाइयों पर भी उपयोग की अंतिम तारीख लिखने पर जोर दिया जा रहा है. इसी व्यवस्था की हकीकत जानने के लिए हमने वाराणसी के अलग-अलग इलाकों में मिठाई की दुकानों का जायजा लिया और दुकानदारों, ग्राहकों तथा खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत की.
चौकाघाट में दुकानदार ने बताया, तारीख लिखना शुरू किया: सबसे पहले हम वाराणसी के चौकाघाट इलाके में पहुंचे, जहां मिठाई की कई दुकानें हैं. यहां एक दुकान पर दुकानदार से नए नियम के बारे में पूछा गया. दुकानदार ने बताया कि उन्हें इस व्यवस्था की जानकारी है और उन्होंने अपनी दुकान में मिठाइयों पर निर्माण की तारीख और उपयोग की अंतिम तारीख लिखनी शुरू कर दी है.
दुकानदार का कहना था कि इस व्यवस्था से ग्राहकों के साथ दुकानदारों को भी फायदा होगा. उनके मुताबिक, कई बार मिठाई खरीदने के बाद ग्राहक उसके स्वाद या गुणवत्ता को लेकर शिकायत करते हैं. ऐसे में मिठाई पर तारीख लिखी होने से ग्राहक को उसके बारे में स्पष्ट जानकारी मिलेगी और दुकानदार के लिए भी स्थिति समझाना आसान होगा.
ग्राहकों ने भी बताया, तारीख से मिलेगी मिठाई की सही जानकारी: चौकाघाट में मिठाई खरीदने आए ग्राहकों से भी हमने बात की. उनका कहना था कि त्योहारों के दौरान खराब मिठाई मिलने की आशंका बनी रहती है. ऐसे में मिठाई पर तारीख लिखी होने से उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि मिठाई कब बनी है और उसे कितने समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है.
ग्राहकों ने इस पहल को उपयोगी बताया. उनका मानना है कि अगर दुकानदार मिठाइयों पर जरूरी जानकारी स्पष्ट रूप से लिखेंगे, तो खरीदारी करते समय फैसला लेना आसान होगा. हालांकि, केवल तारीख लिखी होना ही गुणवत्ता की गारंटी नहीं है, इसलिए मिठाई की ताजगी, रखरखाव और स्वच्छता पर भी ध्यान देना जरूरी है.
खाद्य सुरक्षा विभाग चला रहा जागरूकता अभियान: इसके बाद हमें एक अन्य दुकान पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी मिले, जो दुकानदारों को नए नियम के बारे में जागरूक कर रहे थे. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि वाराणसी में दुकानदारों को इस व्यवस्था की जानकारी देने का अभियान शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि पहले चरण में दुकानदारों को जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है.
अमित श्रीवास्तव के मुताबिक, शुरुआत में विभाग का उद्देश्य सभी दुकानदारों को नियम समझाना है. इसके बाद भी अगर दुकानदार जरूरी जानकारी नहीं लिखते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. उन्होंने बताया कि विभाग की शुरुआती जानकारी के अनुसार, बड़े और मध्यम आकार की ज्यादातर दुकानों पर तारीख लिखने का काम शुरू हो गया है, जबकि छोटी दुकानों में अभी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है.
कुछ दुकानों पर एक्सपायरी डेट लिखी, लेकिन निर्माण की तारीख गायब: ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान हम शहर के दूसरे इलाके में पहुंचे. यहां मिठाई की ट्रे पर उपयोग की अंतिम तारीख लिखी हुई दिखाई दी, लेकिन निर्माण की तारीख दर्ज नहीं थी. इस बारे में दुकानदार से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि उनकी दुकान पर मिठाइयां रोज ताजा बनाई जाती हैं और डिब्बों पर भी तारीख लिख दी जाती है.
दुकानदार का कहना था कि रोज ताजा मिठाई बनने के कारण निर्माण की तारीख अलग से लिखने की जरूरत महसूस नहीं होती. हालांकि, ग्राहक के लिए मिठाई की निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तारीख दोनों की जानकारी उपयोगी होती है. इससे उसे मिठाई की अवधि और उसे रखने के बारे में बेहतर जानकारी मिल सकती है.
सिगरा की दुकानों पर दिखा नियम का पालन: इसके बाद हमारी टीम वाराणसी के सिगरा इलाके में पहुंची. यहां कुछ मिठाई की दुकानों पर ट्रे और डिब्बों पर निर्माण की तारीख और उपयोग की अंतिम तारीख लिखी हुई नजर आई. दुकानदारों ने बताया कि वे नियम का पालन कर रहे हैं और ग्राहकों में भी इस बारे में जागरूकता बढ़ रही है.
एक दुकानदार के मुताबिक, अब ग्राहक मिठाई खरीदते समय तारीख की जानकारी पर ध्यान देने लगे हैं. उन्होंने कहा कि जरूरी जानकारी नहीं होने पर ग्राहक खरीदारी से पीछे हट सकते हैं. इसलिए दुकानदारों के लिए भी तारीख लिखना और ग्राहकों को सही जानकारी देना जरूरी हो गया है.
छोटी दुकानों में अभी भी जागरूकता की जरूरत: बड़ी और मध्यम दुकानों के बाद हमने छोटी मिठाई की दुकानों का भी जायजा लिया. यहां कुछ दुकानों की ट्रे पर उपयोग की अंतिम तारीख या अन्य जरूरी जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं मिली. इन दुकानों पर नियम को लेकर जागरूकता की कमी दिखाई दी.
कुछ दुकानदारों ने इस बारे में बातचीत नहीं की. हालांकि, केवल कुछ दुकानों के निरीक्षण के आधार पर पूरे शहर की स्थिति का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा. छोटे दुकानदारों तक नियम की जानकारी पहुंचाना और उन्हें इसका पालन करने के तरीके समझाना खाद्य सुरक्षा विभाग के लिए अहम चुनौती है.
नियम लागू कराने के लिए आगे कार्रवाई भी होगी: इस मामले पर खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त कौशलेंद्र शर्मा ने बताया कि हाल के निरीक्षणों में कुछ दुकानों पर उपयोग की अंतिम तारीख दर्ज नहीं मिली थी. उन्होंने कहा कि मिठाइयों पर तारीख लिखने की व्यवस्था दुकानदारों और ग्राहकों, दोनों के हित में है. इससे ग्राहक को मिठाई के इस्तेमाल की अवधि की जानकारी मिलेगी और दुकानदार भी अपने उत्पाद के बारे में पारदर्शिता रख सकेंगे.
कौशलेंद्र शर्मा के मुताबिक, विभाग की टीमें अलग-अलग इलाकों में जाकर दुकानदारों को जागरूक कर रही हैं. जागरूकता अभियान के बाद नियम का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने ग्राहकों से भी अपील की कि मिठाई खरीदते समय ट्रे और डिब्बे पर लिखी तारीख जरूर देखें और जरूरी जानकारी नहीं मिलने पर संबंधित विभाग में शिकायत करें.
मिठाई खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान: वाराणसी की ग्राउंड रिपोर्ट से पता चलता है कि कई दुकानों पर मिठाइयों की तारीख लिखने की शुरुआत हो गई है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी जरूरी जानकारी अधूरी है. ऐसे में त्योहारों के दौरान मिठाई खरीदते समय ग्राहकों को सतर्क रहना चाहिए.
मिठाई खरीदने से पहले निर्माण की तारीख और उपयोग की अंतिम तारीख देखें. साथ ही, दुकान की साफ-सफाई, मिठाई के रखरखाव और उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दें. यदि जरूरी जानकारी नहीं लिखी है या मिठाई के स्वाद, गंध अथवा रूप में असामान्यता दिखाई देती है, तो उसे खरीदने से बचें और जरूरत पड़ने पर खाद्य सुरक्षा विभाग में शिकायत करें.
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