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काशी की मिठाई दुकानों पर रियलिटी चेक: खरीदने से पहले जरूर देखें तारीख, कई आउटलेट्स पर अधूरी जानकारी

डिब्बे और ट्रे पर मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपायरी डेट न होने पर करें शिकायत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: त्योहारों के मौसम में मिठाई खरीदते समय अब ग्राहकों को पहले से ज्यादा सावधानी बरतने का मौका मिलेगा. उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से मिठाइयों पर उनकी उपयोग की अंतिम तारीख यानी ‘यूज बाय डेट’ लिखने का निर्देश लागू हो गया है. इसका मकसद ग्राहकों को यह जानकारी देना है कि मिठाई कब तक खाने के लिए सुरक्षित और उपयुक्त है. लेकिन सवाल यह है कि क्या वाराणसी की मिठाई की दुकानों पर इस नियम का सही तरीके से पालन हो रहा है?

त्योहारों में मिठाई की गुणवत्ता पर उठते रहे हैं सवाल: त्योहारों के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में कई बार पुरानी मिठाइयों की बिक्री, खराब स्वाद और मिलावटी मावे जैसी शिकायतें सामने आती हैं. ग्राहकों को अक्सर यह पता नहीं चल पाता कि दुकान में रखी मिठाई कब बनी है और उसे कितने समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है.

त्योहारों में मिठाई खरीदने से पहले जरूर देखें तारीख. (Video Credit: ETV Bharat) इसी समस्या को देखते हुए मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तारीख लिखने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. अब सवाल यह है कि दुकानदार इस नियम का पालन कितनी गंभीरता से कर रहे हैं और खाद्य सुरक्षा विभाग उन्हें जागरूक करने के लिए क्या कदम उठा रहा है. बनारस की मिठाइयों की देश-विदेश तक पहचान: बनारस को जायके का शहर कहा जाता है. यहां की मिठाइयों का स्वाद लेने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं और कई लोग इन्हें अपने साथ पैक कराकर भी ले जाते हैं. शहर में करीब 600 पंजीकृत मिठाई की दुकानें होने की जानकारी दी गई है. यूपी में मिठाइयों पर यूज बाय डेट लिखना जरूरी. (Photo Credit: ETV Bharat) नए निर्देश के तहत मिठाई के डिब्बों के साथ दुकानों में ट्रे में सजाकर रखी गई मिठाइयों पर भी उपयोग की अंतिम तारीख लिखने पर जोर दिया जा रहा है. इसी व्यवस्था की हकीकत जानने के लिए हमने वाराणसी के अलग-अलग इलाकों में मिठाई की दुकानों का जायजा लिया और दुकानदारों, ग्राहकों तथा खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों से बातचीत की. चौकाघाट में दुकानदार ने बताया, तारीख लिखना शुरू किया: सबसे पहले हम वाराणसी के चौकाघाट इलाके में पहुंचे, जहां मिठाई की कई दुकानें हैं. यहां एक दुकान पर दुकानदार से नए नियम के बारे में पूछा गया. दुकानदार ने बताया कि उन्हें इस व्यवस्था की जानकारी है और उन्होंने अपनी दुकान में मिठाइयों पर निर्माण की तारीख और उपयोग की अंतिम तारीख लिखनी शुरू कर दी है. वाराणसी में खाद्य विभाग चला रहा जागरूकता अभियान. (Photo Credit: ETV Bharat) दुकानदार का कहना था कि इस व्यवस्था से ग्राहकों के साथ दुकानदारों को भी फायदा होगा. उनके मुताबिक, कई बार मिठाई खरीदने के बाद ग्राहक उसके स्वाद या गुणवत्ता को लेकर शिकायत करते हैं. ऐसे में मिठाई पर तारीख लिखी होने से ग्राहक को उसके बारे में स्पष्ट जानकारी मिलेगी और दुकानदार के लिए भी स्थिति समझाना आसान होगा. ग्राहकों ने भी बताया, तारीख से मिलेगी मिठाई की सही जानकारी: चौकाघाट में मिठाई खरीदने आए ग्राहकों से भी हमने बात की. उनका कहना था कि त्योहारों के दौरान खराब मिठाई मिलने की आशंका बनी रहती है. ऐसे में मिठाई पर तारीख लिखी होने से उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि मिठाई कब बनी है और उसे कितने समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है. वाराणसी में कई दुकानों पर अधूरी जानकारी. (Photo Credit: ETV Bharat) ग्राहकों ने इस पहल को उपयोगी बताया. उनका मानना है कि अगर दुकानदार मिठाइयों पर जरूरी जानकारी स्पष्ट रूप से लिखेंगे, तो खरीदारी करते समय फैसला लेना आसान होगा. हालांकि, केवल तारीख लिखी होना ही गुणवत्ता की गारंटी नहीं है, इसलिए मिठाई की ताजगी, रखरखाव और स्वच्छता पर भी ध्यान देना जरूरी है. खाद्य सुरक्षा विभाग चला रहा जागरूकता अभियान: इसके बाद हमें एक अन्य दुकान पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी मिले, जो दुकानदारों को नए नियम के बारे में जागरूक कर रहे थे. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि वाराणसी में दुकानदारों को इस व्यवस्था की जानकारी देने का अभियान शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि पहले चरण में दुकानदारों को जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है. मिठाई खरीदते समय कैसे पहचानें ताजगी? (Photo Credit: ETV Bharat) अमित श्रीवास्तव के मुताबिक, शुरुआत में विभाग का उद्देश्य सभी दुकानदारों को नियम समझाना है. इसके बाद भी अगर दुकानदार जरूरी जानकारी नहीं लिखते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. उन्होंने बताया कि विभाग की शुरुआती जानकारी के अनुसार, बड़े और मध्यम आकार की ज्यादातर दुकानों पर तारीख लिखने का काम शुरू हो गया है, जबकि छोटी दुकानों में अभी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है.