काशी की 15 वर्षीय छात्रा ने रचा इतिहास, 5555 अलग-अलग ‘ॐ’ लिखकर बनाया रिकॉर्ड
पाणिनि कन्या महाविद्यालय की छात्रा का नाम यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉ. जगदीश पिल्लई की प्रेरणा से हासिल किया मुकाम
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 8:24 PM IST
वाराणसीः धर्मनगरी काशी को महादेव की नगरी कहा जाता है. यहां के कण-कण में शंकर है. हर कोई अपने तरीके से महादेव की भक्ति करता है. एक ऐसे ही अनोखी भक्ति की तस्वीर देखने को मिली है. यहां की 15 वर्षीय संस्कृत के छात्रा ने महाशिवरात्रि से पहले ॐ लिखकर अनोखा और रिकॉर्ड बनाया है. छात्रा ने 5555 विजिटिंग कार्ड पर 5555 बार ‘ॐ’ लिखकर रिकॉर्ड बनाया है. खास बात यह है कि हर ‘ॐ’ का डिज़ाइन एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है. इस अद्भुत रचना को पूरा करने में छात्रा को लगभग एक वर्ष का समय लगा. इस प्रयास को यूरोप के यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है.
एक साल में रचा इतिहासः रिकॉर्ड बनाने वाली छात्रा का नाम स्वर्णा है, जो पाणिनि कन्या महाविद्यालय में पढ़ती है. स्वर्णा ने बताया कि उन्हें यह प्रेरणा बनारस के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के विजेता डॉ जगदीश पिल्लई से मिली. उनके मार्गदर्शन में एक साल में अलग तरीके से ‘ॐ’ लिखना शुरू किया. हर ॐ को अलग-अलग तरीके से लिखा है. जिसके लिए उन्होंने विजिटिंग कार्ड और बांस के पेपर का सहारा लिया. 5555 बार उन्होंने ‘ॐ’ लिखा है. अक्षरों में उन्हें दिक्कत हुई,लेकिन बाद में यह उनका फैशन बन गया.
‘ॐ’ लिखने में सुकून और शांति मिलीः स्वर्णा ने बताया कि 5555 बार उन्होंने ‘ॐ’ बार बनाने में बेहद सुकून शांति की अनुभूति हुई है और वह बेहद खुश है कि वह आज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर पाई हैं. भले ही ओम अलग-अलग संदर्भ में लिखा हो लेकिन सभी का अर्थ एक है. जिस प्रकार मानव शरीर भले ही अलग-अलग को लेकर आत्मा एक है.
वहीं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉ जगदीश पिल्लई ने बताया कि स्वर्णा संस्कृत का पठन-पाठन करती है. उनकी इच्छा थी कि यह कुछ नया करें. इसी संदर्भ में छात्रा ने ‘ॐ’ लिखने की इच्छा जाहिर की. इसके बाद उन्होंने स्वर्णा को विजिटिंग कार्ड व अन्य सामग्री उपलब्ध कराई और प्रेरित किया. इसके बाद एक साल तक छात्रा ने 5555 विजिटिंग कार्ड पर अलग-अलग तरीके से ‘ॐ’ लिखा. शिवरात्रि के मौके पर काशी की छात्रा की अनोखी भक्ति अपने आप में बेहद खास है और यह दूसरों को भी प्रभावित करने वाली है.