काशी की 15 वर्षीय छात्रा ने रचा इतिहास, 5555 अलग-अलग ‘ॐ’ लिखकर बनाया रिकॉर्ड

वाराणसीः धर्मनगरी काशी को महादेव की नगरी कहा जाता है. यहां के कण-कण में शंकर है. हर कोई अपने तरीके से महादेव की भक्ति करता है. एक ऐसे ही अनोखी भक्ति की तस्वीर देखने को मिली है. यहां की 15 वर्षीय संस्कृत के छात्रा ने महाशिवरात्रि से पहले ॐ लिखकर अनोखा और रिकॉर्ड बनाया है. छात्रा ने 5555 विजिटिंग कार्ड पर 5555 बार ‘ॐ’ लिखकर रिकॉर्ड बनाया है. खास बात यह है कि हर ‘ॐ’ का डिज़ाइन एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है. इस अद्भुत रचना को पूरा करने में छात्रा को लगभग एक वर्ष का समय लगा. इस प्रयास को यूरोप के यूरेशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है.

एक साल में रचा इतिहासः रिकॉर्ड बनाने वाली छात्रा का नाम स्वर्णा है, जो पाणिनि कन्या महाविद्यालय में पढ़ती है. स्वर्णा ने बताया कि उन्हें यह प्रेरणा बनारस के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के विजेता डॉ जगदीश पिल्लई से मिली. उनके मार्गदर्शन में एक साल में अलग तरीके से ‘ॐ’ लिखना शुरू किया. हर ॐ को अलग-अलग तरीके से लिखा है. जिसके लिए उन्होंने विजिटिंग कार्ड और बांस के पेपर का सहारा लिया. 5555 बार उन्होंने ‘ॐ’ लिखा है. अक्षरों में उन्हें दिक्कत हुई,लेकिन बाद में यह उनका फैशन बन गया.